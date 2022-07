Si algo nos queda muy claro es que la música en Stranger Things es espectacular, pues los hermanos Duffer no solo eligen canciones que van de acuerdo a cada época de los 80, también agarran rolones muy famosos de la década y otros que no están un poco infravalorados. Tal es el caso de “Running Up That Hill”, el tema de Kate Bush que está siendo toda una sensación.

Desde que esta canción apareció en esa recordada escena donde Max escapa de Vecna al ritmo del hit publicado por la artista británica en 1985, las cosas se salieron de control. Las reproducciones en las plataformas de streaming se dispararon y las nueva generaciones comenzaron a interesarse en la música de Kate (hasta dio su opinión sobre este curioso fenómeno y ACÁ pueden checar lo que dijo).

Imagen: Netflix / Kate Bush

También puedes leer: ‘ Stranger Things ‘ y “Running Up That Hill” de Kate Bush: ¿Cuál es la historia de la canción y su relación con la serie?

Kate Bush acaba de romper varios récords Guinness

Sin embargo, el impacto que ha tenido “Running Up That Hill” ha llegado a lugares inesperados. ¿Por qué lo decimos? Bueno, pues aunque no lo crean y después de más de tres décadas desde su lanzamiento, gracias a este rolón, Kate Bush acaba de romper tres récords Guinness en el Reino Unido… sí, así como lo leyeron, el curioso poder de la música.

De acuerdo con NME, los récords que la cantante británica conquistó son los siguientes: Artista femenina más antigua en alcanzar el número uno; Tiempo más largo para que una canción llegue al número uno en la lista oficial de sencillos del Reino Unido y Espacio más largo entre números uno. Si ustedes tenían la duda del trancazo que está siendo este hit, aquí tienen las pruebas.

Anteriormente, Cher poseía el récord a la artista femenina más antigua, cuando lanzó “Believe” en 1998 a los 52 años de edad. A pesar de que le quitaron este reconocimiento, la cantante pop aplaudió y felicitó a Kate Bush -quien está por cumplir 64 años– por este logro tan importante. Ahí para que chequen el dato, “Running Up That Hill” tardó 36 años y 310 días en alcanzar el primer puesto británico… una marca que antes tenía Wham! con su rola “Last Christmas”, que en 2021 se ganó ese premio 36 años y 23 días más tarde.

Este hitazo le dio a Bush su primer número uno en el Reino Unido desde que encabezó la lista con su primer sencillo “Wuthering Heights” en 1978. El anterior poseedor de ese título, Tom Jones, consiguió su primer éxito en las listas con “Green, Green Grass Of Home” en 1967. Fue hasta 2009 cuando Kate volvió a alcanzar el número uno tras asociarse con Rob Brydon y Ruth Jones para un single llamado “Barry Islands In The Stream”. Así que como verán, el reconocimiento siempre llega, tarde o temprano.