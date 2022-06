Si algo ha caracterizado a Stranger Things es el increíble soundtrack y hasta el score que ha sonado en cada una de las temporadas. La parte musical en la serie es muy importante, porque nos pone en contexto en la década y en un año en específico de los 80. Sin embargo, en la cuarta entrega de la serie cobró aún más relevancia gracias a Kate Bush y uno de sus más grandes clásicos “Running Up That Hill (A Deal with God)” .

Como recordarán, esta rola fue muy importante, pues gracias a Nancy y Robyn, la banda descubrió que la forma de evadir los ataques del temible Vecna era escuchando una canción que fuera importante para la persona agredida por este monstruo. Es por eso que gracias al temazo de Bush, logran rescatara Max y a partir de ese momento, se convirtió en un verdadero himno de esta entrega.

Kate Bush habló sobre la participación de su rola en ‘Stranger Things’

Desde hace algunas semanas, se supo que “Running Up That Hill” regresó a las listas de popularidad en todo el mundo después de tanto tiempo tras su aparición en Stranger Things. Por supuesto que este hecho no podía pasar desapercibido y claro que la mismísima Kate Bush no dejó pasar la oportunidad para opinar sobre todo lo que está pasando alrededor de su canción y claro que se siente completamente impactada.

De acuerdo con The Washington Post, la cantante publicó a través de sus redes sociales el siguiente mensaje: “Puede que hayas oído que la primera parte de la fantástica y apasionante nueva serie de ‘Stranger Things‘ se ha estrenado recientemente en Netflix. En ella aparece la canción ‘Running Up That Hill’, que está cobrando una nueva vida gracias a los jóvenes fans que adoran la serie”.

Y sí, por supuesto que Kate Bush se siente muy contenta con toda esta situación, mencionando que gracias a este curioso fenómeno, la canción la está rompiendo por todas partes: “Es muy emocionante. Muchas gracias a todos los que han apoyado la canción. Espero con ansias el resto de la serie en julio”.

Por ahora y así como la cantante, estamos esperando con un montón de emoción la segunda parte de la cuarta temporada de Stranger Things. Y si quieren conocer más detalles sobre los nuevos episodios y la evolución del elenco principal, a continuación les dejamos las plática que tuvimos hace algunos días con Millie Bobby Brown, Fill Wolffhard y compañía: