'Hopes and Fears' es sin duda, uno de los álbumes fundamentales de Keane, el cual los catapultó a la fama mundial. Repasemos la historia de este discazo.

Dicen por ahí que el disco debut de una banda es uno de los más importantes en su carrera. Y quizá podamos debatir esto, pues hay quienes no logran explotar su sonido y concepto desde su primer trabajo, pero definitivamente, existen casos que desde el álbum con el que se presentan consiguen impactar a la industria musical y al mundo. Uno de ellos de plano es Hopes and Fears de Keane.

Fue el 10 de mayo de 2004 cuando la agrupación conformada por Tom Chaplin, Tim Rice-Oxley y Richard Hughes estrenaron este material discográfico que sin dudarlo, les cambió por completo la vida, pero también dejó una enorme huela en la escena británica de aquel momento. Sin embargo, antes de llegar a eso, tuvieron que pasar por varios cambios para llegar a ese momento en específico.

‘Hopes and Fears’ es uno de los discos más importantes en la carrera de Keane/Foto: Getty Images

Los inicios de Keane

Keane inició en 1995, con Tom en la voz y guitarra acústica; Tim en teclados y piano, Richard en la batería y Dominic Scott en la guitarra y coros. Después de conocerse en la Tonbridge School y más tarde reclutar a Hughes cuando estudiaba en la Universidad de Londres, decidieron juntarse para pasar el rato tocando covers y componiendo música.

Antes de tener el nombre con el que el mundo los conocería, la banda se llamaba “The Lotus Eaters” y luego “Cherry Keane”, en honor a una vieja amiga de la madre de Chaplin, que influyó para que tanto él como Tim se dedicaran a la música. Finalmente lo acortaron y con esta alineación, comenzaron a tomarse en serio su proyecto musical.

Keane durante uno de sus primeros conciertos en Londres/Foto: Getty Images

El 13 de julio de 1998 y luego de componer varias rolas propias, Keane hizo su debut en vivo en el Hope and Anchor de Londres. A partir de ese momento, empezaron a tocar en pubs de la capital británica hasta 1999, cuando de manera independiente decidieron grabar su primer sencillo promocional, “Call Me What You Like”, el cual vendían en sus presentaciones con discos que ellos mismos quemaban y adornaban en cajas.

Poco a poco fueron sacando canciones de la misma manera, como “Wolf At The Door” y en el proceso incluso hasta lanzaron su propio sello discográfico, Zoomorphic Records. Y aunque parecía que su carrera estaba en ascenso, no todos los integrantes le tenían fe al proyecto. Tal es el caso de Dominic Scott, quien al ver que les estaba costando alcanzar éxito masivo, dejó la banda en 2001.

El camino que los llevó a firmar su primer contrato discográfico

A pesar de esta pérdida, Keane no bajó los brazos y continuó como un trío. Para julio de 2001, el productor James Sanger invitó a la agrupación a su estudio de grabación en Francia, donde con la ayuda del hermano de Tim (Zaul Rice-Oxley) grabaron algunas rolas que más tarde se convertirían en éxitos, como “Bedshaped” y “This Is The Last Time”. Estas sesiones fueron importantes, pues fue en ese momento donde decidieron usar el piano como su instrumento principal.

Tras su regreso a Reino Unido, la banda firmó con BMG para publicar su música. En diciembre del 2002, volvieron a los shows en vivo y a uno de sus conciertos, en el Betsey Trotwood de Londres asistió Simon Williams, el mero mero de Fierce Panda Records. Williams les ofreció sacar su primer sencillo comercial, “Everybody’s Changing”, el cual llegó a las tiendas el 12 de mayo de ese año.

Gracias a la atención mediática que habían conseguido con este sencillo, las disqueras británicas bajita la mano comenzaron a pelearse por tener a Keane hasta que finalmente, el grupo terminó firmando con Island Records en el verano de 2003 para grabar lo que se convertiría en su álbum debut: el icónico Hopes and Fears.

La grabación de ‘Hopes and Fears’

En realidad, el proceso de grabación de su álbum debut no fue tan complicado que digamos, pues se trataban de todas las canciones que ya tenían casi listas desde finales de los 90 y algunas pasaron por las manos de Sanger cuando grabaron con él en Francia (aunque no estuvo en las sesiones oficiales de grabación). Es más, hay rolas que ya se tocaban con todo y guitarra cuando Dominic Scott todavía estaba en la banda.

Aunque eso sí, “On a Day Like Today” y “We Might As Well Be Strangers” fueron las últimas rolas que Keane compuso en el ahora lejano 2003. El álbum fue grabado en los Helioscentric Studios entre septiembre y Navidad de 2003 con Andy Green asistiendo a la banda en la producción, pero Tim, Tom y Richard también aparecen acreditados como productores.

El título de Hopes and Fears toma su nombre de la letra de la canción “Snowed Under”, lanzada como lado B de “Somewhere Only We Know”. El pedazo dice lo siguiente: “You’ve been looking everywhere for someone to understand your hopes and fears” (que en español sería algo como “Has estado buscando por todas partes a alguien que entienda tus esperanzas y miedos”).

Las repercusiones de su disco debut

Como ya lo mencionamos antes, el 10 de de mayo de 2004, Keane estrenó su material discográfico debut y sobra decir que fue un éxito. No solo encabezó la lista de álbumes del Reino Unido tras su lanzamiento, también fue el segundo disco más vendido en su país en aquel año, solo detrás del debut homónimo de Scissor Sisters.

El público no solo amó este disco, la crítica generalmente lo elogió por su hermosa y emotiva instrumentación, la melancólica voz de Tom Chaplin y el corazón que le pusieron a todas las canciones. Aunque no se salvaron de comentarios negativos, pues hubo quien los tachó de pretenciosos al crear himnos pop que sabían que pegarían en la radio, incluso los acusaron de copiarle a Coldplay… así como lo leen.

El ‘Hopes and Fears’ de Keane tuvo varias portadas, pero esta es la oficial/Foto: Island Records

A pesar de eso, Keane se llevó varios reconocimientos por Hopes and Fears, como dos Brit Awards a mejor álbum y banda del año, el Ivor Novello como compositor del año y en la misma ceremonia, “Everybody’s Changing” fue nominada a canción del año, pero perdió ante “Dry Your Eyes” de The Streets (otro temazo que también se merecía el premio).

Con este álbum, la banda no solo ganó fama en el Reino Unido, también consiguieron lo que muy pocos grupos británicos pueden alcanzar: tener éxito en Estados Unidos. En 2005, fueron uno de los teloneros de la gira Vertigo de U2 por Norteamérica e incluso fueron nominados al Grammy como Mejor artista revelación de 2006, el cual acabó ganando John Legend y provocó polémica, ya que él no era una “revelación” y un año antes se había ganado otros premios en la ceremonia.

Keane después de ganar sus primeros Brit Awards/Foto: Getty Images

‘Hopes and Fears’ fue el disco que impulsó la carrera de Keane

Del álbum se lanzaron cinco sencillos: “Somewhere Only We Know”, “Everybody’s Changing”, “Bedshaped”, “This Is The Last Time” y “Bend And Break”, los cuales son simplemente clásicos instantáneos que el público se adueñó y que al escucharlos, nos regresa directamente al momento en que estas rolotas musicalizaron nuestras vidas (es más, estamos seguros que muchos aún recuerdan la primera vez que las escucharon).

Definitivamente, Hopes and Fears fue el disco que cambió por completo la carrera de Keane y las vidas de sus integrantes. Gracias a este álbum, Tom Chaplin, Tim Rice-Oxley y Richard Hughes lograron cimentar una carrera sólida y un sonido propio, convirtiéndose en una de las bandas más importantes de aquella generación de la música británica. Y nada de esto hubiera sido posible sin ese maravilloso debut que a dos décadas de su lanzamiento, sigue llenándonos de melancolía y nostalgia.

