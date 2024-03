Lo que necesitas saber: Tras siete años, Kendrick Lamar regresó a México. Checa la reseña de su presentación en el AXE Ceremonia 2024.

Justo antes el día del AXE Ceremonia 2024, Kendrick Lamar apareció sorpresivamente en la canción “Like That” de Future y Metro Boomin. No solo fue inesperada su colaboración en el tema, sino que tiró por ahí algunos versos donde descartaba la idea de que había tres grandes del rap actual (Drake, J. Cole y él mismo) para autoproclamarse como el único con esa etiqueta.

Controversial, claro que sí. Sobre todo porque desde hace un buen rato, no es usual ver a K. Dot embrollarse en ese tipo de beefs. Pero de algo podemos estar seguros luego de su presentación en el primer día del festival en el Parque Bicentenario: él es indiscutiblemente el rapero de la era moderna que lleva la delantera para entrar en la conversación sobre el mejor de todos los tiempos.

Kendrick Lamar en el AXE Ceremonia 2024. Foto: Andrea González.

Kendrick Lamar en el AXE Ceremonia 2024

Y bueno, tampoco es como que necesitábamos este show para reafirmar la figura de Kendrick Lamar como el rapero más grande de su generación. Eso es algo que se percibe, cuando menos, desde el lanzamiento del magnífico Good Kid, M.A.A.D City por allá en el 2012.

Aún así, es innegable y sorprendente ver lo que provoca en un fandom mexicano que solo había tenido la oportunidad de verlo en 2017 en un festival en Monterrey. Y ahora que le tocaba llegar por fin a la Ciudad de México, sus seguidores rindieron homenaje en la vestimenta.

La coronas de espinas, los trajes con cintas de artes marciales en referencia a Kung Fu Kenny, las playeras minimalistas con el estampado DAMN… Desde los outfits y las indumentarias, se sentía como si este fuera un momento que no volvería a pasar, así que había que entrarle al mood como fuera.

Los fans de Kendrick no dudaron en ponerle mood a su outfit. Foto: Andrea González.

Y por fin, llegó el momento del cierre del primer día del AXE Ceremonia 2024 con Kendrick Lamar a la cabeza. Con cualquier otro artista, los 10-15 minutos de retraso habrían valido una rechifla o algo por el estilo, pero aquí la gente no se desesperó tanto.

“México, quiero expresar mi amor hacia ustedes por recibirme nuevamente en este hermoso país. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos, pero he sentido su energía todos estos años. Esta noche seamos libres“, se leía en un mensaje en las pantallas, escrito en español (lo que no es un detalle menor).

De inmediato, todo se quedó oscuro en el escenario principal por unos segundos, mientras la gente coreaba el nombre de Kendrick, quien salió recio y directo para abrir con “United In Grief”, seguida de “N95”, “ELEMENT” y “Backseat Freestyle”.

No hay palabras para describir lo de Kendrick Lamar en el AXE Ceremonia (@AXECeremonia). Leyenda total. ?



Va un hilo para repasar algunos momentos cool de su presentación en CDMX. ??#KendrickLamar pic.twitter.com/h0y3Od1AYh — SopitasFM (@sopitasfm) March 24, 2024

Un performance en vivo como pocos en el rap actual

Había una buena expectativa importante sobre lo que Kendrick Lamar nos podría presentar en su setlist para el AXE Ceremonia 2024. Cuando se anunciaron los horarios, hubo cierto desanimo porque el oriundo de Compton apenas iba a tocar 1 hora y 10 minutos. Nos hubiera encantado la hora y media, pero aunque no se cumplió, el show no quedó a deber.

Si bien la esencia del The Big Steppers Tour (no podemos creer que casi se cumplen dos años del lanzamiento del disc) se mantiene a través de las hipnóticas coreografías, siempre hay tiempo para echar un vistazo más amplio al pasado.

“Ciudad de México, ¿quieren que empiece la fiesta? Se viene algo bueno…”, dijo Lamar para abrir paso a “Swimming Pools”. Absoluto temazo en el que, además, es difícil seguirle el paso a la destreza lírica y tempo del rapero. Pero aún con eso, la gente no se desanima para nada. Y de hecho, es el mismo Kendrick quien prende todo para que hagamos coro en cada “drank”.

Kendrick Lamar regresó a México tras 7 años de su último concierto aquí. Foto: Andrea González.

En este punto, no podemos obviar ciertos aspectos técnicos. En años pasados, el festival había traído a otros grandes raperos como A$AP Rocky o Travis Scott que también ofrecieron shows vibrantes.

Pero tampoco es un secreto que esos artistas, con todo lo creativos que pueden ser, basan una buena parte de sus shows en la extravagancia visual, los fuegos artificiales y otras cosillas, lo cual no está mal de ninguna forma. Sin embargo, de repente se siente que usan todos esos recursos para cubrir las deficiencias de su propio performance en vivo.

Cada vez es más común ver artistas que utilizan una pista de la canción original de fondo y a todo volumen, y cantan sobre el track. Pero con Kendrick Lamar es bastante diferente pues procura rapear sin una pista de acompañamiento de su voz.

¿Cómo se supera “B*tch Don’t Kill My Vibe” de Kendrick Lamar en vivo? ? pic.twitter.com/LdDTrTHDWW — SopitasFM (@sopitasfm) March 24, 2024

El ejemplo claro está en “Bitch, Don’t Kill My Vibe”, donde incluso se da el lujo de cambiar algunos versos e improvisar sobre la marcha. Estos son algunos pequeños detalles que lo hacen un artista aún más completo, y el rapero más destacado de su generación por mucho.

Cuando Kendrick Lamar se pasea por el escenario y ve fijamente la felicidad a la gente, se aferra al “make some noise” para que todo se prenda. “Todos estos fans tienen mucho corazón… probemos algo”, dice para luego tocar “Money Trees”.

Y aquí, nuevamente se pudo notar cómo le importa ofrecer un espectáculo que, desde lo musical, se diferencie del resto e incluso de sus propias versiones de estudio. La versión de esta canción, santa madre, qué locura de arreglos la que se avientan los músicos que acompañaron al rapero en el AXE Ceremonia.

Se dice poco, pero qué arreglos musicales más geniales agrega la banda de Kendrick Lamar a las versiones en vivo de canciones como “Money Trees”. ? pic.twitter.com/V34vEWLVqL — SopitasFM (@sopitasfm) March 24, 2024

Kendrick Lamar y el mensaje de amor en el AXE Ceremonia

Es difícil señalar qué disco de Kendrick Lamar es el más reflexivo, sobre todo cuando cada material se percibe como un álbum conceptual. Pero Mr. Morale & The Big Steppers puede ser el que más autorreflexivo desde que se sabe que el artista lo diseñó para contarlo como si fuera una sesión de terapia.

Transformación, sanación, la superación de los traumas personales y colectivos… Todo ese proceso deriva para Kendrick en un mensaje importante. “Todos pongan sus luces arriba, déjenme verlos”, pidió el rapero al público.

De pronto, en las pantalla, la imagen del rostro de Kendrick con el reflejo de los miles de flashes de celular preparaban todo para “LOVE” con otro mensaje: “Prendamos el cielo y demostremos al mundo que el amor también es el lenguaje universal. Espero que se sienta mi energía, así como yo siento la suya. Gracias, México. Amor por siempre“.

Kendrick Lamar en el AXE Ceremonia 2024. Foto: Andrewa González.

El amor en sus diferentes formas (como padre, como esposo, como artista, como devoto religioso) le ha dado esa sanación a una vida complicada que ha recitado en cada disco. Y como dice su canción “Purple Hearts” –que desgraciadamente no incluyó en este set– “cállate cuando escuchar al amor hablar”.

Lo de Kendrick Lamar en el AXE Ceremonia fue la reafirmación de una leyenda viviente para los fans mexicanos que necesitaban verlo. Uno de los mejores shows en la historia del festival, de paso. Y claro que no hacía falta confirmarlo, pero son estos momentos en los que uno entiende por qué se dice que Kendrick es un GOAT (greatest of all time) en toda la extensión de la palabra.

Foto: Andrea González.

Setlist de Kendrick Lamar en el AXE Ceremonia

1. United in Grief

2. N95

3. ELEMENT.

4. Backseat Freestyle

5. Swimming Pools (Drank)

6. Poetic Justice

7. Bitch, Don’t Kill My Vibe

8. Never Catch Me

9. m.A.A.d city

10. LOYALTY.

11. DNA.

12. Rich Spirit

13. HUMBLE.

14. Count Me Out

15. Die Hard

16. Money Trees

17. King Kunta

18. Institutionalized

19. i

20. LOVE.

21. Alright

22. Savior

Te puede interesar