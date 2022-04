¡Increíble show de A$AP Rocky cerrando uno de los escenarios del Ceremonia 2022!

Por: Raúl Ramírez

Algo indiscutible de los shows como el de A$AP Rocky es sin duda la energía que se vive y conexión con el público. Los gritos no dejaban de escucharse cuando Lord Flacko salió al escenario, pues estábamos a punto de presenciar a uno de los headliners del festival.

“Grim Freestyle” fue el intro y claro el público perdió la cabeza y no dejaba de brincar, para después con las luces apagadas, Rakim empezaba a gritar “Gang!, Gang!, Gang!” pero fue con un estruendoso “AAAA$$$$$AAAAAAAAAAAAP” que nos confirmó que la canción que seguía era “A$AP Forever”.

Y se armó el showsazo de A$AP en el Ceremonia 2022

“I came, I saw, I came, I saw, I praise the Lord, then break the law…”. La gente coreaba cada palabra de “Praise The Lord”. Con “Fuckin’ Problems”, honestamente esperábamos algún invitado de la talla de Kendrick Lamar (qué invitó en su LONGLIVEA$APTOUR) o por qué no, el Champagne Papi, Drake, pero bueno ¿se vale soñar no?, eso hubiera estado épico.

“¿Se sienten bien, Mexico?”, dijo ASAP con una bandera de nuestro país en sus hombros. “¿Están listos?, aquí vamos” dijo el icónico rapero y “Pick It Up” estaba iniciando mientras ondeaba la bandera de un lado a otro, con todos saltando al ritmo de sus versos y apenas tomando tiempo para recuperar el aliento.

“Sundress”, la canción que tiene un sample de “Why Won’t You Make Up Your Mind” de Tame Impala, y “L$D” con visuales psicodélicos de Alicia en el Pais de las Maravillas, fueron la parte “tranquila” del set pues le venía bien al público para recuperar energías. Lord Flacko sin duda nos estaba dando un show lleno de hits.

escuchar a asap rocky en vivo con mi novio y besarnos escuchando LSD el mejorr feling pic.twitter.com/5t6Hj0uH94 — ☻ (@_apsm) April 4, 2022

“Miren esto… toda esta [email protected] en realidad está encendida” dijo un sorprendido ASAP Rocky refiriéndose al público, pues la audiencia no perdía el tiempo; solo querían más. Entre brincos, gritos y aplausos, todos estaba haciendo su parte. Con conffetti y fuego en escenario, esto literalmente estaba que ardía y terminó por detonar aún más cuando llegó “Wild For The Night”, el himno qué hizo retumbar a todos los presentes.

“Creo que se quiere poner locos”, dijo antes de iniciar un mashup de “Slob On My Knob (cover de three 6 mafia)/Plain Jane/No Limit”. En este show hubo de todo, hasta más de un par de prendas interiores que salieron volando hacía el escenario. “Eso es de lo que jodidamente estoy hablando”, menciono el artista refiriéndose a que a esa energía quiera del público.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por SopitasFM (@sopitasfm)

También puedes leer: UNA FIESTA TOTAL: ESTOS FUERON LOS MEJORES ACTOS DE FESTIVAL CEREMONIA 2022

Un crowd surfing raro, un homenaje y un cierre de locura

Con un intento fallido de crowd surfing. A$AP Rocky se aventó a la multitud dónde desapareció por unos segundos. Cuando por fin supimos si estaba bien, dijo “Creí que me iba atrapar, ¿qué demonios?”, aunque eso no le quito el buen humor al rapero de Nueva York. Era correcto, el Flacko cayó en blandito.

Pidió un momento de silencio por su hermano, colega y colaborador Steven Rodriguez, también conocido como A$AP Yams, fallecido en el 2015. “Doja”, “Yamborghini High” fueron otras de las canciones que figuraron en la noche. Pero en medio de todo el el tremendo show, ASAP soltó unas palabras bastante emotivas:

“Observo la multitud y me doy cuenta que es muy diversa, siempre es versátil. Creo que es bello, el mundo basado en géneros está separando a las personas, pero estamos todos juntos y queremos que la gente piense en eso, no estoy tratando de evangelizarlos con esta mi*rda, pero les estoy diciendo la verdad: los amo a todos así sean negros, blancos, amarillos, ustedes saben que todos somos morados en el corazón, los amo a todos. Sigan esparciendo el amor, es fácil odiar”.

Este speech fue el antecedente que dio paso a “Goldie” canción que dijo que era para los fans desde los inicios de su carrera. Con “Lord Pretty Flacko Jodye 2 (LPFJ2)” y “Long Live A$AP”, creíamos que esto estaba terminando. Eran casi las 2 am (3am en el nuevo horario) y la gente seguía sacando la energía de dónde pudiera. “Me acaban de decir que tengo que dejar el maldito escenario, los amo a todos, espero todos se hayan divertido”. Nuevamente, con “Everyday” creíamos que era todo, pero no… nuestra sorpresa fue que agregó “Peso” -otra rola de sus inicios en la movida- y decimos agregó, porque en el setlist que les dejamos acá abajo se ve claramente escrita con plumón.

No cabe duda que A$AP Rocky cumplió las expectativas que se tenían de su show, la gente que tuvo la oportunidad de presenciarlo, no nos dejará mentir, pues fue un show qué seguramente pasará como uno de los shows más memorables que ha tenido el festival Ceremonia.