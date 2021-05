KennyHoopla y Travis Barker se burlan de la falsa fama en la rola “hollywood sucks”

Es viernes y con él llegan un montón de estrenos musicales. Durante estos tiempos tan raros que hemos vivido, muchos artistas nos han hecho pasar un buen rato en casa estrenando rolas recién salidas del horno. Sin embargo, más allá de los músicos mainstream, hay propuestas muy interesantes que también están haciendo cosas espectaculares, como el caso de KennyHoopla, que ahora vuelve con una rola junto a Travis Barker.

En 2020, este joven estadounidense sorprendió a propios y extraños con su EP, how will i rest in peace if i’m buried by a highway? A pesar de recibir elogios por parte de la crítica especializada, no se quedó con los brazos cruzados, pues durante el año pasado estrenó una nueva versión de su tema “Lost Cause” junto al vocalista de The Neighbourhood, Jesse Rutherford y “estella” en colaboración con el baterista de Blink-182.

También puedes leer: KENNYHOOPLA: EL JOVEN QUE ESTÁ REDEFINIENDO EL ROCK ALTERNATIVO EN PLENO 2020

KennyHoopla se junta con Travis Barker

Este año, KennyHoopla regresará con un material discográfico que promete y mucho, el cual llevará por nombre Survivors Guilt: The Mixtape. En este disco vendrán ocho rolas que este músico tan talentoso estuvo componiendo en los últimos meses y para no perder la costumbre, volvió a trabajar con el mismísimo Travis Barker en una canción llamada “hollywood sucks”, que seguramente les traerá un recuerdo nostálgico de inicios de los 2000.

¿Por qué lo decimos? Bueno, pues es un tema cargado con ese pop punk característico que bandas como Blink-182 tocaban hace dos décadas. Además de un riff rápido y un ritmo frenético, la letra es espectacular, ya que en ella se burlan un poco de la falsa fama que algunas personas piensan que tienen. Aunque bajita la mano, también le tiran a aquellos que piensan que Hollywood y vivir en Los Ángeles es lo mejor que les puede pasar.

Survivors Guilt: The Mixtape, el nuevo material de KennyHoopla estará disponible en plataformas digitales el próximo 11 de junio. Pero mientras esperamos a que llegue ese día y para que chequen qué es lo que viene para esta etapa de su carrera, escuchen a continuación la nueva rola que estrenó junto a Travis Barker, “hollywood sucks”