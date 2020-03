¿Quién ya se empezó a aburrir de estar encerrados en sus casas? Aunque es la forma más consciente de evitar que la pandemia de coronavirus siga creciendo, quedarse en casa durante días puede ser un poco agotador y aburrido. Pero pueden estar seguros que no están solos. Al parecer, la cantante y compositora Kesha ya también llegó a ese punto de aburrimiento absoluto. Afortunadamente o ¿afortunadamente?, utilizó sus dotes de artista para sacudirse el aburrimiento y armar una nueva canción sobre Nicolas Cage… Sí, literalmente encontró su inspiración en el actor de La Leyenda del Tesoro Perdido.

La canción que no tiene título, es un retroceso de un minuto a sus días de pop y mucha fiesta. Aquellos del lejano 2010 cuando sacó “Tik Tok” y “Cannibal”. La letra de esta nueva canción –que seguramente nunca llegará a Spotify– está inspirada cien por ciento en Cage, como por ejemplo: “Soy un tesoro nacional” y “Sí, ¿crees que soy extra? Estoy en algo de Nicolas Cage”. Su video adjunto ofrece también varios regalos para los fanáticos del actor.

Como un viaje psicodélico al pasado, el video hace un recorrido a través de la carrera cinematográfica del actor. Ahí podemos ver algunas escenas de sus películas como Con Air, The Wicker Man, Leaving Las Vegas y, sí, la favorita de todas National Treasure. Mientras pasan todas escenas que nos recuerdan por qué Nicolas Cage es uno de esos actores amados por todos (a casi todos), se ve a Kesha cantando “cosas de Nicolas Cage”.

El lanzamiento de hoy es más que solo Kesha gritando el nombre de un ícono de Hollywood; de hecho los ya se conocen y presuntamente son amigos. En enero, Kesha asistió al estreno de la reciente película de Cage, The Color of Space, donde los dos posaron juntos en la alfombra roja. Ella escribió en Instagram que conocerlo “lo fue todo”. Aquí les dejamos esta rola de la que no estamos seguros qué pensar al respecto…