Lo que necesitas saber: Kim Gordon llega con su segundo disco como solista, 'The Collective', un trabajo donde la cantante explora y se libera en muchos sentido.

Kim Gordon es una fuerza incansable de la transgresión al status quo de la sociedad actual. Por cuarenta años, la confrontacional música ha cuestionado la vida en comunidad y este álbum no es la excepción.

The Collective brilla por una producción loquísima y triunfal a manos de Justin L. Raisen (Charli XCX, Sky Ferreira, Drake), y seguramente los dejará desorientados con los sonidos de trap sobre beats fortísimos, guitarras con distorsiones desgarradoras y percusiones sacadas directamente de la electrónica industrial.

Portada de ‘The Collective’, el nuevo disco de Kim Gordon. Foto: Kim Gordon.

Este disco no es algo ligero, sino una escucha que se sirve de momentos tétricos y violentísimos para captar la atención de nuestros oídos, y ya que la tiene, Kim deja mensajes potentes y perturbadores en nuestras mentes.

Una combinación ideal para la misión de incomodar

La legendaria Kim Gordon tiene claro que no se necesita tocar únicamente punk para denunciar y exigir, es decir, no necesitas tocar punk para se punk. El ruido ha sido una constante en la discografía de Kim, una de las pioneras del noise rock con Sonic Youth. Ahora, encontró en Justin Raisen un clavado de la música que lleva a los límites sonoros la capacidad de sintetizadores y drum machines.

Es reconfortante saber que Kim Gordon sigue peleando contra las convenciones sociales, es una campeona de la crítica y conocedora de las herramientas que se necesiten usar para hacer de la denuncia algo efectivo. Cuestiones como el éxito reflejado en poder adquisitivo, la adicción a TikTok y hasta el consumo de drogas se unen en este disco que no es para nada una escucha ligera que te deje sintiéndote aliviado, si no todo lo contrario. Y Kim lo logra efectivamente.

Desde la abridora “BYE BYE”, Gordon busca asfixiarnos con las cargas de vivir actualmente, entre tareas cotidianas, compromisos, y cumplir los estándares de belleza y funcionalidad. Hasta a las marcas de alta costura y electrónicos le tira, en una afrenta social que abre el apetito para el resto del álbum.

La experiencia personal se vuelve general en ‘The Collective’

Parece que a lo largo de las once canciones que integran este disco, Kim Gordon se dirige a ella misma, pero a la vez, parece hablarle dualmente a la sociedad contemporánea. Desde la portada, Kim transmite la adicción a los dispositivos que todos llevamos en nuestros bolsillos. La potencia de Gordon destaca en rolas como “I Dont’ Miss My Mind” o la pesadísima “The Believers”, whether you hear resilience or brokenness, sex or violence, mundanity or surrealism.

En una escucha adecuadísima para este 8 de marzo, Kim se lanza contra la función de la masculinidad, una constante en su discografía en bandas. En “I’m a Man” se mofa de los intereses del estereotipo de la masculinidad tóxica, lo que resulta en un sarcasmo ácido sobre las relaciones de dominación y normalización de la violencia de género.

Kim Gordon retrata su vida y filosofía actual en este nuevo disco

Cada verso del disco nos habla de la vida de Kim pero también de cómo este es un común denominador de nuestras vidas actuales, en una fascinación por la tecnología y los elementos de la vida cotidiana que cada vez se vuelve menos privada y más sujeta ser invadida por lo colectivo.

Particularmente novedoso es un uso muy elegante del autotune, que contrasta con las voces intencionalmente carentes de melodía que muestra en la mayor parte del álbum Kim. La producción juega con los elementos de la voz de Kim en efectos, mediante distorsiones, autotune de fondo, como en “Trophies”, y reverberación y delay.

The Collective es una carta liberadora de Kim Gordon a la sociedad que la rodea. Esta carta larga a manera de sátira está aderezada con sonidos apocalípticos intencionalmente, para añadirle fuerza y una sensación de caos permanente.

Kim Gordon celebra el lanzamiento de The Collective con mercancía inspirada en el álbum y varias ediciones físicas que pueden encontrar por acá. Por ahora tiene una gira por Estados Unidos y Europa, para finalizar en el Fuji Rock Festival a finales de junio, pero estamos atentos a una posible visita, ya que después de verla en el Corona Capital 2022, queremos verla quizás en un show sola.

Ah por cierto, platicamos con Kim Gordon sobre toda lo que hubo detrás de la realización de este disco. ¡Se las dejamos a continuación para que se la chequen!

Te puede interesar