King Gizzard & The Lizard Wizard anuncia la película y álbum de concierto ‘Chunky Shrapnel’

King Gizzard y The Lizard Wizard, el grupo de rock psicodélico australiano formado en Melbourne, está decidido a mejorar el mes de abril para todos sus fanáticos. En un nuevo anuncio, acaban de compartir la noticia del lanzamiento de una nueva película de concierto llamada Chunky Shrapnel. Para no quedarse ahí, también viene acompañada de un lanzamiento en doble LP del álbum en vivo.

El título del documental es una referencia a una frase en “Murder To The Universe” de 2017. Originalmente tenía planeado su lanzamiento para cine, pero las restricciones en respuesta al brote de coronavirus significaron que ya no era una opción. Ahora se lanzará digitalmente el 17 de abril a través de la plataforma Vimeo. En cuanto al álbum doble que sale en conjunto con Chunky Shrapnel, los pedidos anticipados físicos se abrirán el próximo viernes 10 de abril y el álbum estará disponible para su transmisión el 24 de abril.

“Chunky Shrapnel fue hecho para el cine, pero como los conciertos y las películas están actualmente prohibidos, se siente poético lanzar una película de concierto digitalmente en este momento”, dijo el líder Stu Mackenzie en un comunicado. “Obtén los altavoces más fuertes que tengas, enciéndalos y mire a Chunky en la televisión más grande que puedas encontrar”, continuó Mackenzie. “Consigue un montón de bocadillos y convierte tu sala en un cine”.

A principios de este año, King Gizzard y The Lizard Wizard lanzó otro par de álbumes en vivo para beneficiar el alivio de los incendios forestales en su país de origen, Australia. El grupo tuvo que retrasar su gira 2020 por Norteamérica debido a la pandemia de COVID-19, incluyendo su presentación en Coachella. Vean aquí el tráiler de su nuevo concierto: