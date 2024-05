Lo que necesitas saber: Kings of Leon regresa con nuevo disco, tomando una producción más cercana al pop pero sorprendentemente recuperando su sonido inicial.

Kings of Leon regresa con su noveno disco de estudio, Can We Please Have Fun, al rock ligero con riffs poderosos, y una actitud generalmente despreocupada, después de haberse puesto mucho más reflexivos con su antecesor When You See Yourself (2021).

Para este lanzamiento, los Kings reclutaron a Kid Harpoon (Harry Styles, Florence + The Machine, Miley Cyrus) en un movimiento que cambia bastante su sonido, dirigido al pop y con varias sorpresas como la incursión de elementos electrónicos como sintetizadores y beats en rolas que innovan en los elementos que usan junto a su nuevo productor.

Apegarse al sonido original de la banda y a la sensación de libertad sin restricciones

Ahora sí, los Kings complacen a los fans con un regreso a lo primerito que lanzaron, con un sonido mucho más cercano al garage rock que nos recuerda al Youth & Young Manhood (2003) pero con una producción refinada y brillante. Esta fórmula sumará nuevos fans y es la idea detrás de un álbum que marca una nueva era para la banda de Tennessee, mucho más lanzada a disfrutar del rock.

El bajo y la batería guían rolas galopantes como “Mustang”, “Nowhere to Run” y “Don’t Stop the Bleeding”, con beats y voces de apoyo agudas, que seguramente resonará en las arenas en su próxima gira.

Evidentemente ahora traen una producción destacable y limpia, lo que en sus inicios sonaba bastante “sucio” y crudo, ahora tiene un sonido bien mezclado y muy lejos de la saturación de sus inicios. Aún así buscan mantener la esencia del rock sureño y garage que les conocimos a inicios de los dos miles.

Caleb regresa a los agudos rasposos en la buenísima “Hesitation Gen”, en una rola con el sonido clásico de los orígenes de la banda, y en la que la guitarra lleva el liderazgo con un bend en las cuerdas que arma toda la idea de la rola.

Altibajos que muestran una crisis emocional en Kings of Leon por algunos momentos del disco

Los Kings comparten hoy rolas en su mayoría directas y al grano, algo distinto a las que prevalecían en su disco pasado, pero hay momentos en este álbum que siguen en una línea similar al When You See Yourself.

Caleb no escapa de sobrepensar las cosas por momentos, y es “Split Screen” el momento reflexivo del álbum. Una maravilla de crisis de edad que habla sobre cancelar planes para quedarte en casa, la inestabilidad, y varios elementos de la vida moderna que vivimos a través de las pantallas.

Tal es el caso de “Ballerina Radio” o “Actual Daydream”, en las que Caleb piensa sobre el cambio de época, la saturación permanente de vivir en sociedad, y aún así, recordando lo que plantean en “Mustang”, Kings of Leon decide consolidarse como una banda de rock a base de lo que los ha traído hasta aquí.

Este disco tiene momentos bastante acelerados, pero los ratos más calmados no llegan a las rolas más pegadoras del Because of the Times (2007) o incluso del ya mencionado When You See Yourself.

Aunque los acabamos de ver en el Vive Latino, esperamos que los Kings vengan pronto a una fecha solos. Por ahora, están de gira en Europa y regresan a Estados Unidos a fin de año.

Para celebrar el lanzamiento de Can We Please Have Fun, los Kings lanzaron una edición física clásica en vinil negro y otra en un verde olivo que pueden encontrar por acá.

