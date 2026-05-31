Lo que necesitas saber: Javier Aguirre asegura que tiene avanzada su lista en un 80%

Javier Aguirre tiene marcada la fecha para dar a conocer la lista de jugadores que convocará al Mundial del 2026. El estratega de la Selección Mexicana asegura que tiene la lista definida y ésta deberá ser entregada el lunes 1 de junio a más tardar a las 11:00 horas, tiempo del centro de México, pero el ‘Vasco’ la dará a conocer antes.

La prelista Mundialista de México

Javier Aguirre ya entregó una prelista con 55 jugadores, de los cuales de desprenderá la lista definitiva de 26 futbolistas.

Javier Aguirre DT de México / Mexsport

Esta prelista se encuentran jugadores que de antemano ya sabemos que no conformarán la lista definitiva, como el caso de Marcel Ruiz, de quien se sabe pasará por el quirófano para tratar la rotura parcial del ligamento cruzado anterior.

31 de mayo: Se entrega la lista definitiva de México para el Mundial

Javier Aguirre y la Dirección de Selecciones Nacionales darán a conocer la lista este domingo 31 de mayo. Hasta ahora no se ha definido la hora en la cual se hará pública la lista.

El plan original era esperar al 1 de junio, sin embargo, se ha decidido adelantar la fecha un día antes y realmente no se esperan grandes sorpresas en dicho listado, ya que Javier Aguirre sólo ha trabajado en el último mes con los futbolistas que llamará al Mundial.

La Hormiga González perdonó a Portugal / mexsport

Aguirre también mencionó que la alineación que use en el último juego de preparación, ante Serbia el 4 de junio, será el más cercano al que presente en el juego inaugural contra Sudáfrica, el 11 de junio.

¿A qué jugadores debe llevar el ‘Vasco’ Aguirre al Mundial?