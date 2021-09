Órale: Kings of Leon será la primera banda en enviar un NFT al espacio junto a Space X

Si algo nos ha quedado claro es que la tecnología está presente en todos lados, obviamente hasta en la música. Sin los inventos y avances eléctricos, esta industria quizá no sería lo que es en la actualidad, pero también se han incorporado otras cosas en los últimos tiempos que nos han dejado con la boca abierta como los NFT (Non-Fungible Token por sus siglas en inglés o Token No Fungible), pero hay artistas que llevaron esto al siguiente nivel, como los Kings of Leon.

Como recordarán, con el lanzamiento de su más reciente material discográfico, When You See Yourself, la banda comandada por los Followill fue de las primeras en entrarle a esta nueva forma de comprar arte digital, a través de esos archivos que se utilizan como criptomoneda de cambio y que permiten a varias personas y fans, adquirir piezas únicas. Sin embargo, parece que esto no fue suficiente, pues tienen planes todavía más ambiciosos.

Kings of Leon enviarán un NFT al espacio… y con SpaceX

De acuerdo con People, los Kings of Leon quieren convertirse en la primera banda en enviar un NFT al espacio pero, ¿cómo lograrán esto? Bueno, pues resulta que los rockeros se asociaron con SpaceX, la empresa aeroespacial fundada por Elon Musk, la cual se está preparando para enviar el próximo 15 de septiembre al espacio a la tripulación Inspiration4 y que estará compuesta exclusivamente por civiles… así como lo leyeron.

Según la misma fuente, el NFT que los Followill enviarán en esta misión es una grabación en vivo de la canción de la banda “Time in Disguise”, y que estará en este viaje histórico a través de un iPhone que se entregará a Hayley Arceneaux, quien también tocará la rola mientras están en órbita. Durante tres días, la tripulación permanecerá en el espacio, siendo el primer vuelo espacial con personas que no son astronautas a bordo.

La subasta ya arrancó y habrá que desembolsar muchos dólares para ganar

Eso sí, si ustedes quieren ser los dueños de este NFT único de los Kings of Leon, tenemos que decirles que tendrán que desembolsar una buena cantidad de dólares para ganarlo. Para que se den una idea, la subasta ya comenzó (ACÁ pueden entrar) y la puja inicia en 50 mil dólares (casi 995 mil pesos mexicanos), y el ganador recibirá tanto el archivo como el iPhone que se enviará al espacio. Eso sí, todas las ganancias se donarán al Hospital de Investigación Infantil St. Jude.

Sobre este acontecimiento, la banda dijo para People que estaban sumamente contentos y emocionados porque su música estará presente en este momento histórico, pero también dejaron muy claro que los pone muy contentos saber que con esta idea también ayudarán a una buena causa: