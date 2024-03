Lo que necesitas saber: Luego de un buen rato sin venir a la CDMX, Kings of Leon volvió para cerrar el Vive Latino 2024. Aquí les contamos cómo se puso su show.

Después de casi siete años sin tocar en la CDMX (porque han venido a Monterrey, Guadalajara y hasta a la Feria de León, Guanajuato jejeje), Kings of Leon regresó para encabezar el segundo día de actividades del Vive Latino, luego de que Paramore se bajara del cartel por razones desconocidas.

A pesar de que la salida de esta banda fue un duro golpe (porque muchos compraron su boleto única y exclusivamente para verlos en el Vive), ya era justo y necesario que la agrupación conformada por Caleb, Nathan, Jared y Matthew Followill regresara a la capital chilanga con esas rolas que han marcado nuestras vidas.

Kings of Leon volvió a la CDMX luego de un buen rato para cerrar el Vive Latino 2024/Foto: Stephania Carmona

Kings of Leon volvió a la CDMX para tocar en el Vive Latino 2024

El cansancio ya se sentía en el ambiente después de un último día intenso y de muchas emociones dentro del Vive Latino 2024. Sin embargo, la energía que aún nos quedaba a la mayoría salió para ver el esperado show de Kings of Leon en el festival.

Aunque los Followill se subieron al escenario Amazon Music y todavía no estaba completamente a reventar, poco a poco se fueron lleno los huecos. Y cómo no, si pintaba para ser un show lleno de clásicos y mucha melancolía (y de plano no nos equivocamos), pues arrancaron con ni más ni menos que “The Bucket y “Taper Jean Girl”.

Aunque entraron en reemplazo de Paramore, Kings of Leon lo dio todo en el Vive Latino 2024/Foto: Stephania Carmona

“Muchas gracias, somos Kings of Leon, estamos felices de estar aquí con ustedes. Sé que esperaban a Paramore, pero vamos a pasarla bien”, dijo Caleb Followill en el puente de “The Bandit”. Y la verdad es que así como pasó con Billy Idol, aunque nos dolió que Hayley Williams y compañía ya no estuvieran en el lineup, la neta no sentimos esa ausencia.

A partir de ahí, la banda tiró un combo de hit tras hit, como “Molly’s Chambers”, “Notion”, “Manhattan”, “Waste A Moment” y “Radioactive”, que hicieron que el ambiente se sintiera súper festivo combinado con un toque de nostalgia sabrosa, de esa que nos pega rico y nos recuerda momentos muy específicos del pasado.

Los Kings of Leon se rifaron un setlist lleno de clásicos e incluso una rola nueva/Foto: Stephania Carmona

Sin embargo, el mood cambió por completo con “Closer” y “On Call”, un par de temazos llegadores para desgarrarnos la garganta. Aunque esa onda medio sad no duró mucho tiempo, pues Kings of Leon se chutó “Find Me”, donde el público acompañó a la banda con los coros. Piel chinita escuchar a miles de personas cantando al mismo tiempo.

“Pyro”, “Back Down South” y por supuesto, “Supersoaker” también sonaron durísimo. Pero claro, la cosa se puso intensa con “Use Somebody”, donde incluso los Followill bajaron un poco el volumen para que la gente se encargara de cantar este temazo. Además de escuchar clásicos, la banda también aprovechó su visita a la CDMX para debutar “Mustang” en vivo, una de las rolas de su nuevo disco (el cual esperamos que vengan a presentar en un concierto en solitario).

Sin duda, el show de Kings of Leon en el Vive Latino 2024 fue el cierre perfecto para esta edición del festival/Foto: Stephania Carmona

Con “Sex on Fire” y el público brincando (incluso con vasos voladores), la banda terminó su show en el Vive Latino, dejándonos a todos prendidos y emocionados por lo que acabábamos de vivir. Definitivamente, no podían cerrar con otra rola que no fuera la que los puso en el mapa mundial de la industria musical.

Se sabe que a Kings of Leon no se le da eso de interactuar con su público, pues casi siempre se dedican a tocar y dar unas cuantas palabras durante su presentación. Sin embargo, se notaban contentos de estar en el Vive Latino 2024 y claro, nos contagiaron esa alegría con su música.

Setlist de Kings of Leon en el Vive Latino 2024

“The Bucket” “Taper Jean Girl” “The Bandit” “Molly’ Chambers” “Notion” “Manhattan” “Revelry” “Waste A Moment” “Radioactive” “Closer” “On Call” “Find Me” “Pyro” Bladk Down South” “Supersoaker” “Use Somebody” “Mustang” “Sex On Fire”

