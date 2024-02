Lo que necesitas saber: La banda comandada por Caleb Followill volverá con un nuevo material a tres años de su último disco.

Se armó otro regreso interesante para este 2024 y sí: estamos a nada de un nuevo disco de Kings Of Leon. El material se llamará Can We Please Have Fun y está listo para llegar el próximo mes de mayo.

Lo mejor de todo es que ya tenemos una probadita con la rola “Mustang”, que llega con todo y su video oficial. ¿Emocionados por el lanzamiento? Acá van los detalles.

Imagen ilustrativa del nuevo video. Foto: Captura de YouTube.

Checa el video de “Mustang”, la nueva rola de Kings Of Leon

Este track comienza con una pegajosa línea de guitarra acústica, ahí medio bluesera, con un Caleb Followill que más allá de cantar propiamente, nos platica sobre cómo siente que “el amor está a mi alrededor a donde quiera que volteo”.

A medida que avanza la canción, el vocalista se pone más descriptivo mencionado escenas de la vida cotidiana (y otras cosas no tan cotidianas en realidad). Como dijimos, “Mustang” llega con un video oficial que, de hecho, está bastante curioso.

En el clip vemos a la banda tocando desde diferentes puntos de una ciudad, en puentes y en la parte más alta de algunos edificios. Y al mismo tiempo, se nos presentan escenas con situaciones muy random vistas desde una perspectiva en la que pareciera que estamos observando todo desde la ventana de un departamento. Acá les dejamos el video oficial de “Mustang”.

‘Can We Please Have Fun’, el nuevo disco de Kings Of Leon

Esta rola llega como el primer adelanto de Can We Please Have Fun, nuevo disco de Kings Of Leon listo para lanzarse el 10 de mayo próximo y que llega a tres años del When You See Yourself. El título de este álbum venidero, traducido como ‘podemos divertirnos por favor’, tiene su significado.

Según contó el vocalista en un comunicado, este es uno de los discos más divertidos que les ha tocado hacer en cuanto al proceso de composición, pues incluso pensaron en no tomarse las cosas demasiado en serio en cuanto al sonido.

“Es el disco más disfrutable del que he sido parte… Es como si nos permitiéramos ser musicalmente vulnerables“, dijeron Caleb y Nathan Followill en el anuncio. Aquí les dejamos el tracklist y la portada:

Ballerina Radio Rainbow Ball Nowhere To Run Mustang Actual Daydream Split Screen Don’t Stop The Bleeding Nothing To Do Television Hesitation Generation Ease Me On Seen

Portada de ‘Can We Please Have Fun’. Foto: Capitol Records.

Kings of Leon viene a México para el Vive Latino

¿Emocionados con el nuevo disco de Kings Of Leon? Bueno, pues chance y en una de esas nos toca escuchar algo de ese nuevo material ya que vendrán al Vive Latino 2024 que se realizará los próximos 16 y 17 de marzo en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Seguramente sonará esta nueva rolita “Mustang” y por ahí alguna otra que vayan destapando en las próximas semanas. Así que atentos que el regreso se los KOL se viene con todo.

Te puede interesar