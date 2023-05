En Los fantasmas de mi vida, el legendario filósofo y crítico Mark Fisher asegura que, después de Kraftwerk, no ha existido nada, absolutamente nada ni nadie, que haga decir “esta es la música del futuro”. Hay novedades y nuevas ideas, pero éstas pisan sobre lo que los liderados por Ralf Hütter y el fallecido Florian Schneider dejaron planchado desde hace 40 años.

Entonces, ver a tamaña banda no era algo que debía desaprovecharse. Por eso, ayer el Pepsi Center lució abarrotado para presenciar el show de Kraftwerk en México, el primero desde hace casi siete años, cuando formó la banda alemana parte del cartel del Corona Capital del 2016.

Kraftwerk en el Pepsi Center / Foto: Stephania Carmona (@undercoverfanny)

El clásico “Meine damen und herren” – o sea, “damas y caballeros…” – se escuchó desde el escenario, luego de que se abrió el telón para dejar ver los cuatro púlpitos desde donde Ralf Hütter, Fritz Hilpert, Henning Schmitz y Falk Grieffenhagen hicieron los suyo por cerca de dos intensas horas: ofrecer lo que para los artistas de vanguardia del ya lejano 1970 debía sonar el futuro.

¿Y a qué suena el futuro del pasado? A las bases del presente. De cierto modo, a todo lo que hemos escuchado en las últimas décadas. Y no es exagerado decirlo ya que, parafraseando a Fisher, Kraftwerk fue quien utilizó la tecnología para permitir la emergencia de nuevas formas, mientras que los demás artistas han utilizado la tecnología para renovar lo ya hecho.

Kraftwerk en el Pepsi Center / Foto: Stephania Carmona (@undercoverfanny)

Kraftwerk nos llevó del espacio a la tierra y hasta las entrañas de las máquinas

“Numbers”, “Computer world” y “The man machine” sonaron pulcramente en un show que fue tal y como lo esperaban quienes ya habían visto a los liderados por Florian y como lo soñaron quienes los veían por primera vez. Con Kraftwerk no hay sorpresas: son cuatro hombre-máquina, echando programaciones y beats de forma precisa para hacer que el público se sumerja en el viaje digital programado.

La primera parte del viaje aterrizó – literalmente – cuando, mientras “Spacelab” concluía, en las pantallas podía verse una nave caer en el Pepsi Center del World Trade Center. Gráficos, igual, futuristas para quienes sólo en películas se podía ver volar al espacio a gente desquiciada como Elon Musk. Una navecita como sacada de un filme de Ed Wood (o del Santo) que después se convirtió en un auto (un vochito, claaaro) con “Autobahn”.

La banda alemana ofreció una noche con lo mejor de su repertorio / Foto: Stephania Carmona (@undercoverfanny)

Con Kraftwerk no sólo se puede saber a qué sonaba el futuro del pasado, sino de qué se creía que se hablaría. Y ahí nos damos cuenta – con una sonrisa (pues ya qué más queda) – que el mundo no ha cambiado tanto desde los 70 y se han cumplido las más destructivas previsiones.

Prueba de lo anterior, “Computer love”, buen soundtrack para quienes se hacen justicia frente a la pantalla del ordenador (o del celular)… porque, qué más queda cuando se tiene “una noche solitaria más”… y “Radioactivity”, tema que potentemente musicaliza todos los desastres nucleares habidos y por haber y que abrió paso a, quizás, el punto más alto de la noche.

Kraftwerk hizo sonar “Tour de France” / Foto: sopitas.com

El futuro de Kraftwerk nos alcanzó

Del espacio a la tierra y, luego, a lo más elemental: el hombre en movimiento, confundiendo su esfuerzo con el de las máquinas. “Tour de France” sonó con su respectiva “etapa 2” y con los tradicionales gráficos del single con el que Kraftwerk se acabó de eternizar en 1983. La noche terminó con Kraftwerk soltando los clásicos “Trans-europe express” y “The robots”.

Con esta última, fue inevitable pensar en Daft Punk y la razón por la que ya no piensan volver: la cercanía del hombre y la máquina a niveles ya aterradores. Kraftwerk, hace 40 años la veía con cierta ironía, parecería que casi en broma: “We’re functioning automatic /And we are dancing mechanic”… pero la broma ya es una realidad.

Estamos en el futuro del pasado, podría decirse… siendo bastante obvios. Pero bueno, no siempre se puede pensar sobre ello teniendo de frente a quienes nos lo pintaron así desde hace varias décadas.

“We are the robots” / Foto: sopitas.com