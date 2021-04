Saquen los ahorros: La última sesión fotográfica de Kurt Cobain será subastada como NFT

De un tiempo para acá, hemos visto cómo ha crecido la popularidad de los NFT (Non-Fungible Token o Token No Fungible) dentro de la industria tecnológica y del entretenimiento. Es cada vez más común leer por ahí que algún influencer, uno que otro artista o hasta músicos venden su trabajo bajo este formato… Pues bien, así se hará próximamente con algunas fotos emblemáticas de nada más y nada menos que Kurt Cobain.

El reconocido fotógrafo Jesse Frohman recién anunció que subastará la última sesión que le sacó al líder de Nirvana, la cual se realizó unos meses antes del fallecimiento del ídolo del grunge. La puja tendrá lugar a principio de mayo próximo (y si tienes chance, pues saca el ahorro y éntrale).

La última sesión fotográfica de Kurt Cobain

Corría el verano de 1993 y Nirvana, la banda más importante del mundo en ese entonces, se alistaba para una casual sesión fotográfica con Frohman, quien tenía pensado hacerla en el icónico Central Park de Nueva York. Sin embargo, esos planes tuvieron que echarse para atrás debido a que Kurt Cobain se había retrasado no una o dos, ni siquiera tres, sino cuatro horas. Se dice que ya estaba resintiendo con mayor intensidad los dolores de estómago que lo acecharon a lo largo de la vida.

Entonces, con el tiempo encima, el fotógrafo -uno de los artistas más reconocidos de la escena neoyorquina- tuvo que armar un shooting con solo 30 minutos a su disposición dentro de la sala de conferencias de un hotel con la banda. El vocalista incluso pidió una cubeta en caso de que fuese necesario.

De hecho, Frohman tenía muy bajas expectativas sobre el resultado de esa media hora con la banda. Para su sorpresa, cuando comenzó a revelar los rollos se dio cuenta que había conseguido buen material. Tres meses después de la sesión, Nirvana lanzó In Utero. Seis meses después de sacar aquellas fotos, Cobain se quitaba la vida.

A raíz de ello, el valor de las fotografías incrementó y Jesse delineó The Last Session, una colección que se presenta permanentemente en el Museo de Arte Moderno de Nueva York y que ahora, le podrá pertenecer a un fanático de hueso colorado de la mítica banda de Washington.

Subastan ‘The Last Session’

Como mencionamos, las ventas de arte digital vía NFT (Non-Fungible Token) se han popularizado en los últimos tiempos y a la tendencia se unirá Jesse Frohman con la última sesión fotográfica que le tomó a Kurt Cobain junto a Nirvana.

Serán 104 imágenes con negativos, archivos polaroid y otras fotos inéditas las que se venderán al mejor postor. La oferta comenzará el próximo 3 de mayo y abrirá con un precio de 27.27 Ethereum (un tipo de criptomoneda), lo que equivale a 72 mil dólares -es decir, 1 millón 443 mil 150 pesos mexicanos aproximadamente-. De acuerdo con lo que ha dicho el propio fotógrafo, parte de las ganancias se destinarán a la Fundación JED, que realiza campañas para prevenir el suicidio e incentiva la salud mental para adolescentes.

Ahora bien, si no traes tanto efectivo para llevarte The Last Session de Kurt Cobain, también se han puesto a la venta algunas sesiones de la época de Nevermind (que por cierto, cumple 30 años en este 2021) por 7 mil dólares o algunos retratos de las sesiones de In Utero por 2 mil 600 dólares.

DATO CURIOSO: Sabemos que esto de los NFT es un lío para entender, así que no te preocupes. Los Non-Fungible Token son piezas de arte digital que utilizan tecnología blockchain para validar que son las versiones originales de una obra.

Una foto la podemos ver por ahí cientos de veces replicadas en un sitio, pero los NFT en todo caso corresponden al archivo originalmente tomado por su autor y la cadena de bloques digitales que se implementa, sería algo así como la firma del artista (como la firma de DaVinci que comprueba la autenticidad de La Última Cena, por poner un ejemplo). En el siguiente video te explicamos más a detalle este asunto.