¿Por una demanda? Esta es la historia detrás del nombre de Queens of the Stone Age

Lo que necesitas saber: Aprovechando su visita a México, les contamos la historia del nombre de Queens of the Stone Age y cómo así evitaron una demanda por parte de una banda alemana de metal.

Aunque en la actualidad y durante los últimos años el género musical ha dejado de tener el protagonismo que alguna vez gozó, Queens of the Stone Age es una de las bandas más representativas del rock. Algo para lo que la banda liderada por Josh Homme ha trabajado en 26 años.

Desde 1997, Homme y compañía han amasado una gran cantidad de fans gracias a la capacidad que la banda tuvo no sólo para crear canciones icónicas, sino también para convertirse en una de las agrupaciones de rock más influyentes en al menos las últimas dos décadas.

Josh Homme lleva una amplia trayectoria con Queens of the Stone Age

Si bien Josh Homme comenzó su trayectoria musical con Kyuss, banda que se disolvió en 1995 después de roces entre los integrantes y también con su disquera, el musico y productor estadounidense continuó buscando maneras de seguir creando música.

Gracias a su perseverancia, luego de ocho discos de estudio Queens of the Stone Age es considerado un estandarte dentro del género del grunge y el rock. Increíblemente, en otro universo paralelo la banda no habría existido como tal y todo gracias a una demanda.

La banda comenzó con otro nombre diferente al que muchos conocemos

Aunque su nombre actualmente es conocido mundialmente, el proyecto de Queens of the Stone Age nació bajo el nombre de Gamma Ray, una banda que estaba conformada por Josh Homme, John McBain (Monster Magnet), Van Conner (Screaming Trees) y Matt Cameron (Soundgarden).

Tras la separación de Kyuss, en el año de 1997, Homme se puso en contacto con Matt Cameron –que también estaba ‘libre’ luego de que Soundgarden anunciara su separación– para comenzar a grabar algunos demos bajo el nombre de Gamma Ray.

Josh le cambió el nombre a su banda para evitarse una demanda

Homme también involucró en el proyecto a Alfredo Hernández, baterista de Kyuss, y a su excompañero Nick Oliveri. Todo parecía prometedor, o al menos así fue hasta que la banda se enteró que ya existía una banda llamada Gamma Ray, quienes pensaban seriamente en demandarlos.

Los primeros Gamma Ray se formaron varios años antes que el proyecto de Josh Homme: en 1989 para ser exactos. Se trata de una agrupación alemana de heavy metal que si bien a muchos no nos suenan el nombre, en su país natal son una banda consolidada y exitosa.

Y escogió un chiste que le había hecho el productor Chris Goss

Para evitarse el lío legal, Homme decidió cambiar el nombre de Gamma Ray por el de Queens of the Stone Age, algo que nació de un chiste local que Chris Goss, productor conocido por trabajar con bandas de stoner rock y hard rock, le hizo a Homme y a los integrantes de Kyuss cuando trabajó con ellos.

Goss les mencionó a Homme y compañía que sonaban como “Las reinas de la edad de piedra”, esto al parecer por el sonido stoner rock, del que la primera banda de Josh Homme y compañía fue pionera. Al final el apodo se quedó como el nombre formal de la agrupación.

Josh Homme explicó por qué decidió que fueran Queens of the Stone Age y no Kings

“Kings (Los reyes) serían demasiado machos. Kings of the Stone Age (Los reyes de la Edad de Piedra) usan armaduras, tienen hachas y luchan. Queens of the Stone Age (Las Reinas de la Edad de Piedra) salen con las novias de los Reyes de la Edad de Piedra cuando luchan”, dijo Josh Homme sobre el nombre de la banda en una entrevista recogida por Radio X.

“El rock debería ser lo suficientemente pesado para los niños y lo suficientemente dulce para las niñas. De esa manera, todos estarán felices y será más bien una fiesta. Kings of the Stone Age, está demasiado desequilibrado”, dijo el frontman sobre el origen del nombre de la banda.

Josh Homme no tomó una mala decisión al nombrar a su banda Queens of the Stone Age, pues actualmente son una de las agrupaciones más conocidas y lo que pudo convertirse en una demanda, terminó como una de las carreras más importantes en el mundo del rock.

Ya entrados en el tema, les recordamos que Queens of the Stone Age son uno de los headliners del Tecate Coordenada 2023, que se llevará a cabo en el Valle VFG de Guadalajara. ¿Quién se lanzará allá para ver a Josh Homme y compañía en el escenario?

