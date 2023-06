Queens of the Stone Age regresa después de 6 años con In Times New Roman…, un disco peculiar no solo porque el mundo era muy diferente la última vez que tocaron juntos, sino también porque la misma banda ha sufrido pérdidas, enfermedades y crisis personales.

¿Cómo hacer un disco de rock en tiempos donde el género ya no es el protagonista como en décadas pasadas? ¿Qué se hace cuando uno de tus amigos más cercanos y grandes colaboradores ya no está ahí? Platicamos con Dean Fertita, guitarrista y tecladista de la banda sobre este nuevo álbum y cómo celebrar el fin del mundo es una forma de homenaje a quienes no están.

Josh Homme y compañía lanzan In Times New Roman | FOTO: Andreas Neumann

Queens of the Stone Age lanza ‘In Times New Roman…’, una celebración del fin del mundo

Este 16 de junio ya podemos escuchar en su totalidad In Times New Roman…, un disco con el que Queens of the Stone Age nos da una vibra decadente del fin del mundo, una resignación con la idea de que tal vez todo está perdido, pero eso no significa que no podamos disfrutar hasta el último momento.

“Mira a tu alrededor, este concepto o idea es lo que todo mundo está viviendo. Por mucha incertidumbre que haya en el mundo, sabemos que nos tenemos el uno al otro y hay que celebrar eso” Nos contó Fertita, quien aseguró que toda esta incertidumbre lo obligó a él y a sus compañeros de banda a ponerse a chambear y a definir lo que realmente querían hacer.

“Pasé el 2019 con The Raconteurs, no sabía que lo que iba a pasar después, no sabía si el próximo iba a ser un disco con The Dead Weather, o si Queens se iba a volver a juntar, entonces todos entramos en ese periodo pensando que era una gran oportunidad para descubrir lo que teníamos. Cuando se retrasó indefinidamente [la pandemia] no había excusa, ¿qué vas a hacer? O trabajabas y luchabas para salir de ahí o te quedabas sentado viendo a tu reloj esperando a que termine. Y ninguno de nosotros somos así”. Dean Fertita

¿Cómo influenció la muerte de Mark Lanegan en este nuevo disco?

Mark Lanegan, una de las voces que enriquecieron al grunge y colaborador frecuente de Queens of the Stone Age, murió en febrero de 2022. Él había conocido a Josh Homme en los noventas cuando este último se unió a Screaming Trees para tocar durante las giras. Su química fue tan grande que decidieron seguir colaborando siendo Queens of the Stone Age donde más tocaron juntos: Rated R, Song for The Deaf, Lullabies to Paralyze, Era Vulgaris y Like Clockwork.

“Sé que no hay un solo día en que Josh no piense en Mark, hablamos de él todo el tiempo. Hay una manera de celebrar a las personas que eran cercanas y ya no están con nosotros, es la vida en todos los ángulos, pudimos mantenerlo con nosotros cuando hicimos este disco. No quiero decir que estamos viejos, pero sí. Estamos llegando a esta etapa de nuestras vidas donde las cosas son diferentes”. Señaló Dean visiblemente nostálgico.

“Rock and roll es un juego para jóvenes casi todo el tiempo, pero siento que hemos seguido haciendo esto por una razón, aún tenemos algo qué decir, pienso sobre el agradecimiento a todas las personas que han contribuido a nuestras vidas, musicalmente o no, todo es una reflexión de ellos”. Dean Fertita

In Times New Roman es el nuevo disco de QOTSA | FOTO: Andreas Neumann

Queens of the Stone Age sigue haciendo rock porque es lo que ellos quieren escuchar

Antes del lanzamiento completo de In Times New Roman… pudimos escuchar dos sencillos que nos dieron la idea exacta de qué iba este álbum, “Emotion Sickness” y “Carnavoyeur”. La primera canción fue todo un volado porque si bien la banda no la consideraba como un sencillo, su management los convenció de que fuera la carta de presentación con algo que realmente no habían hecho en un coro, algo familiar y diferente al mismo tiempo, mientras tanto, “Carnavoyeur” nos recuerda en momentos a David Bowie.

“Solo queríamos estar influenciados entre nosotros mismos por lo que estaba enfrente de nosotros. Yo escuchaba mucho funkadelic y muchas cosas distintas. Mucho de eso tal vez esté subliminalmente, pero nunca hacemos un esfuerzo consciente de que vamos a meter este elemento, realmente el periodo entre discos es el tiempo en el que absorbemos cosas y luego nos sentamos, lo filtramos y vemos lo que hicimos”. Dean Fertita

Queens of the Stone Age tiene un sonido muy característico, inmediatamente lo reconoces cuando suenan las primeras notas, pero si hay algo que les agradecemos siempre es que este sonido evoluciona y se sigue sintiendo fresco, incluso cuando el rock ya no es lo que solía ser hace 20 años, cuando este género dominaba las listas de popularidad.

“El sonido viene de las personalidades. Este grupo de personas ha venido tocando desde hace 20 años, ha habido mucha consistencia. Pasamos mucho tiempo juntos cuando no estamos haciendo música, nos entendemos bastante bien entre nosotros. Todos teníamos una idea principal de lo que queríamos hacer, no teníamos que hablarlo mucho, queríamos hacer un álbum que fuera agresivo sónicamente”. Dean Fertita

Dean Fertita nos reforzó mucho la idea de que eso era lo que ellos querían escuchar, el rock aún tiene estos ases sobre la manga que nos siguen emocionando y provienen de la química que ellos han construido por 20 años. Tal vez el rock es diferente, pero cuando una banda insiste en mejorar con los discos, entonces salen joyas como In Times New Roman….