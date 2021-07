La La Love You: La banda española que te hará bailar con su pop punk pegajoso

Vivimos en una época muy extraña para la industria musical. A pesar de que las cosas con los conciertos y festivales ya se está normalizando, aún existe cierto miedo a regresar a estos espacios repletos de gente. Afortunadamente, un montón de artistas y bandas de todo el mundo no nos dejaron desamparados en estos tiempos tan complicados, pues se rifaron como los grandes para darnos alegría a través de sus rolas, pero el caso de La La Love You fue especial.

A pesar de que llevan un buen rato en la escena de su país, este grupo español despuntó en pleno momento de la pandemia, pues una de sus canciones se convirtió en un himno para muchos. Sin embargo, y más allá de eso, alrededor de ellos hay una historia sumamente fascinante, combinada con una mezcla pegajosa de pop punk y garage rock que sin duda te hará bailar y olvidarte de tus problemas. Acá les contamos sobre esta banda.

¿Quiénes son La La Love You?

La La Love You se formó en 2007 en Parla, Madrid, integrada por Rafa, Jorge, David y Roberto, que en un inicio se llamaban Maphigi. Desde sus inicios se caracterizaron por ser diferente al resto, pues creaban canciones de punk-pop con coros irresistibles, frescos, directos y optimistas y de producción impecable, que como muchos otros proyectos, sólo necesitaban un minuto de exposición masivpara que la juventud los descubriera.

Pero no nos adelantemos. Así como suele suceder, en un principio eran un grupo de chavos con la necesidad de expresarse a través de la música aunque no tenían ni una idea de lo que tocaban, pues aprendieron sobre sus instrumentos con el paso del tiempo. Sin embargo, las cosas no durarían tanto para este alineación, pues tan solo unos años después, Jorge decidió abandonar el grupo, por lo que tuvieron que volver a reconfigurar su alineación.

Los cambios que conformaron la banda

Jorge y David contactaron a Rafa para que tocara la batería en Maphigi y junto a él, comenzaron a componer canciones propias en inglés, con la idea de que bajo este formato se harían más conocidos a pesar de no tener conocimiento en el idioma. Pero como ya se habrán dado cuenta, los cambios son una constante en esta banda, es por es que tan solo unos meses después dejaron este proyecto para dar pie a lo que conoceríamos como La La Love You –en honor a la rola de los Pixies–.

Los integrantes restantes rentaron un lugar para ensayar en el barrio de Alcorcón y empezar a crear rolas en español. Estas canciones llegaron a los oídos de Jorge, quien regresó al grupo luego de escuchar que estaban tomando otro rumbo musical. Finalmente, a ellos se les unió Celia para completar la alineación definitiva y entre todos, armaron y grabaron sus primeros álbumes casi de manera independiente, Umm…que rico! (2008) y La La Love You (2013).

El concurso que les cambió la vida

Resulta que por azares del destino, La La Love You entró al quinto Certamen Pop Rock Villa de San Adrián, uno de los concursos para artistas emergentes más importantes de España. Se tuvieron que abrir paso de entre un montón de bandas que se anotaron, pero finalmente consiguieron llegar hasta los finalistas y como premio, tuvieron chance de abrirle a Fangoria junto a otros grupos nuevos. Un paso verdaderamente importante en su carrera.

Pasaron los años y poco a poco se fueron haciendo de un nombre dentro de la industria musical de su país, gracias a rolas como “No”, “La Pócima del Amor” y “Más Colao que el Colacao” sobre todo estas últimas rolas fueron hits que conformaron su sonido y estilo. Sin embargo, las cosas no fueron tan maravillosas para la banda, pues mientras su popularidad crecía entre la escena independiente española, algo extraño ocurrió con Rafa.

Un enorme problema con la policía española

Resulta que en 2017, el baterista de La La Love You contó para El País que mientras estaban de gira por Gijón y después de su concierto salieron de fiesta. En ese momento a Rafa se le ocurrió ir a una calle poco transitada para orinar cuando de repente se le acercaron dos hombres y lo tomaron por ambos lados. Al principio se asustó porque pensó que lo querían secuestra, pero más tarde se enteró de que eran policías encubiertos que lo confundieron con un ladrón.

Ambos lo denunciaron por “atentado contra la autoridad”, argumentando que ellos se habían identificado y que él lo agredió. Sin embargo, ni Rafa ni las cámaras de seguridad podían confirmar esto. Este momento le costó al músico pasar dos años de prisión y 18 mil 500 euros de multa. Por supuesto que sus compañeros no se quedaron con las manos cruzadas, pues organizaron un concierto para apoyarlo donde reunieron la cantidad que necesitaba.

La La Love You comienza a despegar en España

Luego de este incidente tan extraño con la policía española, La La Love You continuó su camino entre 2018 y 2019 lanzando sencillos como “Si Nos Decimos Adiós, Que Sea Bailando”, “Susana”, “Miedo y Futuro”, y “Por Todas Esas Cosas”. Para sorpresa de muchos, sus rolas comenzaron a pegar en el internet de las cosas, gracias a esto un montón de personas no solo de su país natal, también de otras partes del mundo tuvieron chance de escucharlos.

Su popularidad continuó subiendo como la espuma con “Irene” y “Laponia”. A finales de 2019 e inicios de 2020, la banda armó una extensa gira por España, que incluyó ciudades como Madrid, Barcelona, Zaragoza y Bilbao, pero así como muchos otros artistas, el coronavirus cambió sus planes y sin pensarlo, durante todo el periodo de confinamiento más allá de afectarles, le vino de maravilla porque hizo que una de sus rolas la rompiera por todos lados.

Crearon un himno pandémico sin saberlo

Resulta que casi de manera profética y meses antes que el coronavirus se convirtiera en pandemia, La La Love You estrenó una canción llamada “El Fin del Mundo” en colaboración con Olaya, cantante de la banda mexa, Axolotes Mexicanos. Este tema básicamente habla de bailar mientras todo se va al carajo a nuestro alrededor y que sin saberlo, se convertiría en una especie de himno durante todo este tiempo.

Para no irnos tan lejos, fue una de las rolas que animaron los balcones –donde la gente encerrada salía a aplaudir al personal de salud que le estaba haciendo frente al coronavirus y saludar a sus confinados vecino– , y logró convertirse en la canción del verano de 2020. Pero no es todo, pues sigue en lo más alto de las canciones más escuchadas en España y que de alguna manera, le sigue levantando el ánimo a un montón de personas.

Por supuesto que La La Love You no se quedó con ese mega hit, pues durante el resto de 2020 continuaron presentando rolas pegajosas como “Quédate Conmigo”, “La Canción del Verano” y “El Día de Huiki Huiki” junto a dani, otra artista emergente que la está rompiendo durísimo (ACÁ les contamos sobre ella). Por ahora solo tiene en fechas en España para 2022, pero están esperando a que las restricciones se levanten para pisar otros países, quizá México.

¿Qué es lo que hace especial a La La Love You?

Sin duda, estamos en una época espectacular para los artistas en español, pues cada vez los vemos más en festivales y lugares muy importantes de todo el mundo. Como en otros países de hablahispana, en España tiene una escena sumamente interesante llena de muchas bandas y artistas con un montón de talento. Sin embargo, La La Love You se destaca por completo del resto, porque tiene un sonido completamente distinto a los demás.

A pesar de que iniciaron siendo una banda de punk rock crudo, se transformaron y tomar influencias de otros artistas para darle sentido a este género contestatario y directo, dándole un toque de pop y garage rock. Todo esto mezclado con sus melodías pegajosas y letras que hablan del amor adolescente y pasarla bien, dan como resultado una combinación con la que cualquier persona sin importar en que país esté, se pueda identificar de inmediato.

La La Love You es una de esas bandas que te invitan a desconectarte de todo lo malo que hay alrededor del mundo para simplemente dejarte llevar con sus canciones y bailar como si no hubiera un mañana. No le pueden perder el ojo a este grupo, pues a pesar de que ya llevan un enorme recorrido su popularidad apenas está despegando y estamos seguros que seguirán dando de qué hablar en los próximos años.