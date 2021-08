Lady Gaga y Tony Bennett comparten su emotiva colaboración con “I Get A Kick Out Of You”

¿Qué pasa cuando juntas a dos gigantes de la música de diferentes épocas? Por supuesto, la posibilidad de una tremenda colaboración está latente Y eso es precisamente lo que nos entrega Lady Gaga junto Tony Bennett, quienes se vuelven a juntar para echar a andar un material discográfico interesante.

La estrella del pop y el legendario cantante ‘crooner’ preparan el camino rumbo al lanzamiento de Love For Sale, álbum donde versionarán diversos temas el renombrado compositor Cole Porter. Esta placa verá la luz a principios de octubre próximo y este viernes, se lanzó un adelanto con el emotivo tema “I Get A Kick Out Of You”.

Lady Gaga y Tony Bennett colaboran una vez más

Más allá del lanzamiento como tal, este año marca un momento importante tanto para Lady Gaga como para Tony Bennett. Por un lado, la icónica cantante viene de lanzar en 2020 su álbum Chromatica y en este 2021, se encuentra celebrando el 10 aniversario de su recordado Born This Way (del que sacó edición especial en junio pasado). Por si eso fuera poco, la también está por estrenar House Of Gucci, una de las cintas más esperadas en el ámbito cinematográfico.

En lo que respecta al propio Tony Bennett, las cosas son un poco más ásperas y emotivas. El intérprete, quien acaba de cumplir el 3 de agosto 95 años, se despide de los escenarios y los estudios de grabación pues en febrero pasado se dio a conocer que padecía alzheimer -había sido diagnosticado inicialmente en 2016-. Pero antes de bajar el telón para siempre, la leyenda ‘crooner’ quiere lanzar un último álbum y en este esfuerzo precisamente contará con la colaboración de la intérprete de “Bad Romance”.

Bennet y Gaga lanzarán el próximo 1 de octubre Love For Sale, su segundo disco colaborativo tras Cheek To Cheek de 2014. El nuevo álbum se grabó entre 2018 y 2020 luego de que la familia de Tony pidiera a la estrella de pop que se hiciera la producción lo antes posible, pues no sabían con certeza en qué tanto avanzaría la enfermedad neurodegenerativa del ídolo.

Comparten un adelanto con “I Get A Kick Out Of You”

Este viernes, Lady Gaga y Tony Bennett liberaron “I Get A Kick Out Of You”, un adelanto del antes mencionado Love For Sale. El par de cantantes compartió la canción de estilo jazz/pop tradicional que originalmente compuso Cole Porter en 1934 y que ha sido versionada por artistas de la talla de Ella Fitzgerald y Frank Sinatra.

Como es bien sabido, uno de los ídolos de toda la vida de Gaga es el propio Bennett, de quien en diversas ocasiones ha expresado su admiración y del que incluso dijo que haber trabajado en 2014 con él le salvó la vida. En el clip para la nueva entrega, podemos ver al par de artistas en una sesión de grabación y en diversas secuencias, la compositora deja escapar algunas lágrimas cuando voltea a ver a su colaborador. Mucha emotividad, sin duda. Vean el video a continuación.