Checa el espectacular tráiler de ‘House of Gucci’ con Lady Gaga y Adam Driver

Sir Ridley Scott, a sus 83 años (camino a cumplir 84 en noviembre), estará de regreso con varios proyectos fílmicos y de la televisión. Estará la segunda temporada de Raised by Wolves en HBO Max además de su películas que son de las más esperadas desde hace un rato: The Last Duel y House of Gucci.

The Last Duel se estrenará en el Festival Internacional de Cine de Venecia fuera de la competencia. Se trata de un drama de época ambientado en la Francia del siglo XIV protagonizado por Jodie Comer, Matt Damon, Ben Affleck y Adam Driver. AQUÍ les dejamos el tráiler.

Y es justo este segundo nombre el que aparece de nueva cuenta en su segunda película programada para estrenarse este 2021: House of Gucci. Después de que liberaran una serie de pósteres con los protagonistas, es que le han dado salida al primer tráiler oficial… y sí, es espectacular.

House of Gucci

“Patrizia, ¿por qué contrataste a un asesino para matar a Maurizio Gucci?, ¿por qué no lo mataste tú?”, le preguntó un reportero a Patrizia Reggiani, acusada de ser la autora intelectual del asesinato de su entonces esposo Maurizio, CEO de Gucci y nieto del fundador de la casa, en 1995.

“Mi puntería no es muy buena”, respondió la mujer, quien cumplió una sentencia de 16 años en prisión en los que siempre dijo haber sido inocente. Ahora, este tema es el centro de House of Gucci en manos de Ridley Scott, quien eligió a Adma Driver y Lady Gaga, para dar vida a esta caótica pareja que protagonizó uno de los momentos más oscuros en la industria del moda junto al asesinato de Gianni Versace apenas dos años después.

House of Gucci está basada en el libro homónimo de Sara Gay Forden, y la película pretende mostrar todo lo que sucedió antes del crimen, durante y después de lo sucedido en marzo de 1995 con la muerte del último miembro de la dinastía Gucci en dirigir las operaciones de la casa.

El elenco es espectacular, pues cuenta con varios nominados y ganadores al Oscar. Tal es el caso de Lady Gaga y Adam Driver, nominados por su participación en A Star Is Born de 2018 y Adam Driver por Marriage Story de 2019 y BlacKkKlansman de 2018. A ellos los acompañan la mexicana Salma Hayek (nominada también) los ganadores de la estatuilla como Jared Leto, Al Pacino y Jeremy Irons. Acá les dejamos el tráiler completo de House of Gucci: