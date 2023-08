La triste historia detrás de "Summetime Sadness" y el remix que la convirtió en hit

Lo que necesitas saber: La rola de "Summetime Sadness" es una de más reconocidas de Lana del Rey y hoy hablamos de su historia y el remix que la convirtió en hit.

Aunque Lana del Rey ha cosechado varios éxitos a lo largo de su carrera desde el año 2010, no es mentira decir que muchas de las canciones que la llevaron a ser una estrella a nivel mundial y definir su estilo musical fueron incluidas en el disco ‘Born To Die’ (2012).

‘Born to Die’ fue el segundo disco que Lana del Rey lanzó durante su carrera (el primero si no tomamos en cuenta el álbum de ‘Lana del Ray’) que encaminó a Elizabeth Woolridge Gran a ser conocida en todo el mundo, sobre todo por la capacidad lírica que mostró a través de las 12 canciones en ese disco.

Portada de ‘Born To Die’, de Lana del Rey.

Lana del Rey tiene muchas canciones bastante conocidas

Anteriormente les contamos cómo la canción “Video Games” fue la que puso en el radar a Lana del Rey. Y aunque fue esta la pieza musical que comenzó a construir la trayectoria e imagen de la cantante fuera de los Estados Unidos, no fue la única.

“Summertime Sadness” también fue otra de las canciones que destacaron en el disco ‘Born To Die’, sobre todo para la critica especializada que veía en este track una diferencia notable entre las canciones del disco que comenzaban a parecer repetitivas.

Lana del Rey en 2012. Foto: Getty Images

Una de ellas es “Summertime Sadness”

La canción fue escrita por Lana del Rey junto a Rick Nowels: “Conocí a Lana en el verano de 2011. Había escuchado algunas de sus canciones en YouTube y me encantaba lo que estaba haciendo. Cuando lo escribimos, me di cuenta de que era una compositora brillante y una artista mágica”, mencionó el productor musical en una entrevista con Digital Spy.

“Ella escribe el tipo de música que quiero escuchar”, aseguró Rick Nowels sobre trabajar con Lana del Rey en esta canción donde ella expresó su sentir sobre el verano en California.

Rick Nowels trabajó con Lana del Rey para “Summertime Sadness”. Foto: Getty Images

Lana del Rey escribió “Summertime Sadness”

“Escribí exactamente lo que sentía y le puse una melodía que fuera perfecta para las palabras. Me estaba quedando en Santa Mónica, California, con mi compositor y mejor amigo, Daniel Heath”, dijo la artista en una entrevista con el portal SuperSuper.

“Me sentaba debajo de los cables telefónicos y los escuchaba chisporrotear en el aire cálido… Quería tomar la electricidad y absorberla para que me hiciera sentir viva y eléctrica de nuevo. Me sentí feliz con el clima cálido y comencé a escribir sobre lo triste y hermoso que me parecía el verano”, detalló la cantante.

Lana del Rey en el video de “Summertime Sadness”. Foto: Youtube.

El video de “Summertime Sadness” mostraba el suicidio de una pareja

La canción “Summertime Sadness” estuvo acompañada por un video musical donde Lana Del Rey tiene una relación lésbica con la actriz Jamie King, quien comete suicidio después de aventarse desde una especie de puente y para alcanzar al personaje de Lana del Rey que hace lo mismo al principio de la historia.

El video fue dirigido por Kyle Newman y Spencer Susser, y debido a las historia y la letra de la canción algunos fans tienen la teoría de que “Summertime Sadness” está escrita para un amigo o novio de Lana del Rey que murió. Algo que nunca fue confirmado o desmentido por la cantante.

El remix que convirtió a “Summertime Sadness” en un hit

Lo que es cierto es que además de la estética del videoclip o de la interpretación de Lana del Rey, “Summertime Sadness” fue una canción que se volvió viral en internet gracias a un remix hecho por el dj francés, Cedric Gervais, como un encargo para Universal Music Germany.

Aunque el dj tuvo sus dudas sobre si remezclar la canción, al final aceptó debido a la gran admiración que tenía a Lana del Rey: “Ni siquiera pregunté cuánto dinero me pagarían, solo les pedí que me mandaran las vocales e hice la pista en un día”, dijo en una entrevista con la revista Billboard.

Cedric Gervais convirtió a “Summertime Sadness” en un hit. Foto: Getty Images

Cedric Gervais internacionalizó este éxito de Lana del Rey

“Yo no pensaba en si iba a ser un éxito o no, solo amo y respeto la artista que es”, afirmó Cedric Gervais sobre este remix que se convirtió en todo un hit, pues aunque en un principio fue rechazado por las compañías discográficas de Lana del Rey en Estados Unidos, al final fue un hitazo en Europa y otras partes del mundo.

El remix de “Summertime Sadness” fue bastante popular en los charts e incluso el dj no sólo internacionalizó la canción de Lana del Rey, sino que logró ganar un Premio Grammy a la mejor grabación remezclada, no clásica en la ceremonia de 2014.

No cabe duda que “Summertime Sadness” es una de las canciones más especiales en la discografía de Lana del Rey, y lo mejor es que probablemente la escuchemos durante el show que brinde en el Foro Sol el próximo 15 y 16 de agosto.

