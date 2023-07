Lo que necesitas saber: Después de seis años de espera, Lana Del Rey regresará a México. Y para que te prepares para sus conciertos, acá te contamos del posible setlist que tocaría en el Foro Sol de la CDMX.

La agenda de conciertos y festivales en México para este 2023 se puso ruda, pues prácticamente cada semana se anuncian nuevos shows en nuestro país y la primera parte del año no nos dio tregua. Sin embargo, parece que la intensidad no bajará en los próximos meses, ya que se nos vienen presentaciones muy esperadas, como los conciertos de Lana Del Rey en la CDMX.

Como recordarán, la última vez que vimos a la cantante estadounidense en nuestro país fue en 2016, cuando se presentó como una de las headliners del Corona Capital de aquel año. Pero ya pasaron seis años de aquel show, así que era justo y necesario que Lana Del Rey regresara a México, y vaya que vuelve en plan grande.

Lana Del Rey volverá a la CDMX con todo y nuevo disco/Foto: Getty Images

Lana Del Rey regresará para aventarse los conciertos más grandes que ha dado en México

Después de varios rumores que aparecieron en el internet de las cosas, Lana Del Rey confirmó su regreso a nuestro país para presentar su más reciente álbum de estudio, Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd. Anteriormente la artista dio shows en solitario en venues muy importantes de la CDMX, como el Auditorio Nacional y el Pepsi Center WTC. Pero ahora, llegará a uno de los recintos más grandes de la capital chilanga.

Lo decimos porque Lana Del Rey se presentará el próximo 15 y 16 de agosto ni más ni menos que en el Foro Sol de la CDMX. Y vaya que esas son palabras mayores, porque serán los conciertos más grandes que ha dado en México (y la primera fecha es completamente sold out), así que las expectativas por estos shows están por los cielos.

Lana Del Rey vuelve a la CDMX para dar dos conciertos en el Foro Sol/Foto: OCESA

Y sí, sabemos que no todo es risas y diversión, pues Lana Del Rey tuvo que posponer los conciertos que tenía programados en Guadalajara y Monterrey (lo sentimos, amigos regios y tapatíos). Sin embargo, con los conciertos que dará en la CDMX, se podrán dar una idea de lo que pueden esperar cuando anuncie las nuevas fechas en el Estadio 3 de Marzo y el Estadio Banorte. Así que ánimo.

El setlist que Lana Del Rey podría tocar en el Foro Sol

Ahora bien, si algo tenemos claro es que Lana Del Rey no es una artista que monta un espectáculo visual que apoye sus rolas a la hora de tocarlas en vivo. En realidad, la cantante es más de la vieja escuela y prefiere darle más peso a las canciones que se avienta en sus conciertos, y a darles la interpretación que se merecen.

Es por eso que es muy importante la selección de rolas que mete en el setlist de cada una de sus presentaciones. Y por supuesto que este punto nos hace pensar en las canciones que Lana Del Rey podría tocar en la CDMX, sobre todo porque como ya mencionábamos antes, en esta ocasión vendrá para presentar su más reciente álbum de estudio, Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd.

Así que como verán, en su mayoría, está cantando más rolas de este disco. Aunque como siempre, no se puede olvidar de sus hits que la han posicionado como una de las artistas más importantes de los últimos tiempos, e incluso una que otra rareza para complacer a sus fans. Es por eso que acá les traemos el posible setlist que chance se avienta Lana Del Rey durante sus conciertos en el Foro Sol.

“A&W” “Young and Beautiful” “Bartender” “Chemtrails Over the Country Club” “The Grants” “Cherry” “Pretty When You Cry” “Ride” “Born to Die” “Blue Jeans” “Norman Fucking Rockwell” “Arcadia” “Ultraviolence” “White Mustang” “Candy Necklace” “Diet Mountain Dew” “Summertime Sadness” “Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd” “Video Games”

¿Qué tal? ¿Les late el posible setlist que sonaría en los conciertos de Lana Del Rey en el Foro Sol de la CDMX? ¿Qué rolas quitarían o agregarían? La verdad es que esta lista tiene de todo un poco, canciones nuevas y clásicos que no pueden faltar en los shows de la artista estadounidense. ¿Están listos para su regreso a México?

Te puede interesar