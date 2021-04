Lana Del Rey revela la fecha de estreno de su nuevo disco, ‘Blue Banisters’

Hay personas dentro de la industria que no paran de trabajar, a pesar de la circunstancia tan complicada que estamos viviendo. Una de ellas es Lana Del Rey, quien no solo ha estado componiendo y grabando rolas para sus fans o creando libros de poesía. También ha ocupado su tiempo de cuarentena para terminar de planear otras sorpresas que tenía muy bien escondidas, como un nuevo material discográfico recién salido del horno.

Como recordarán, luego de un montón de retrasos y tras casi dos años del lanzamiento de Norman Fucking Rockwell!, la cantante estadounidense estrenó su séptimo álbum de estudio, Chemtrails Over The Country Club. Sin embargo, desde un principio mencionó que tenía tantas ideas y canciones guardadas que nos presentaría otro disco este 2021, pero algunos pensaron que solamente lo decía por cotorrear o algo por el estilo.

Lana del Rey sí estrenará otro disco en 2021

Poco a poco, Lana Del Rey fue soltando pistas sobre su nuevo material en redes sociales y en entrevistas. De acuerdo con Consequence of Sound, mencionó que se trataría de una continuación de su último álbum que llevaría por título Rock Candy Sweet y saldría a la venta el 1 de junio. Pero finalmente y después de hacerlo de emoción, la artista por fin confirmó la fecha oficial de lanzamiento y sobre todo, el nombre oficial que llevará el disco.

A través de sus redes sociales, la cantante declaró que este octavo material discográfico llevará por nombre Blue Banisters. Y no solo eso, también reveló que lo estrenará finalmente en plataformas y formato físico el próximo 4 de julio –el mero día de la Independencia de Estados Unidos–, aunque también reveló la portada del disco, que es una imagen que hace mucho tiempo mostró en el internet de las cosas, solo que le agregó el título del álbum.

Por ahora no sabemos si en los próximos días presentará el primer sencillo o nos dará un adelanto musical, pero seguramente en las siguientes semanas tendremos más noticias sobre Lana Del Rey y su nuevo disco.