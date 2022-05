Si de algo no podemos quejarnos este 2022 es de la música, pues a lo largo de estos casi seis meses que van del año, hemos escuchado discos espectaculares. Sin embargo, todavía faltan algunos álbumes por lanzarse y afortunadamente, este 27 de mayo llegó uno que nos emociona muchísimo, el C’MON YOU KNOW de Liam Gallagher.

Fue hace algunos meses cuando el exvocalista de Oasis y Beady Eye anunció con bombo y platillo que estrenaría su tercer material discográfico, después de presentar Why Me? Why Not? en 2019 y lanzar su MTV Unplugged un año más tarde. Desde entonces, el menor de los Gallagher estuvo un tanto callado pero por fin, reveló que andaba trabajando en música nueva y muy pronto la compartiría con todos.

Foto: Getty Images

Liam Gallagher por fin estrenó ‘C’MON YOU KNOW’ y acá les decimos por qué tienen qué escucharlo

Como previa antes del lanzamiento del disco, Liam Gallagher nos mostró algunos sencillos que aumentaron las expectativas por escuchar C’MON YOU KNOW. La rola homónima, “Everythings’ Electric”, “Better Days” y “Diamond in the Dark” fueron las canciones con las que el cantante británico dejó muy claro cómo sonaría su siguiente álbum y que por supuesto, nos dejó picados y con ganas de terminar de escuchar todo lo que ha compuesto en los últimos años.

Después de mucha espera, este 26 de mayo por fin está disponible su tercer material discográfico en formato físico y en las plataformas digitales. Si eres fan de Liam, lo más probable es que hayas escuchado el disco desde que se lanzó en todo el mundo, pero si tú todavía tienes dudas, acá te dejamos algunas razones para no perderte este álbum y darle aunque sea una oportunidad.

Esta es la portada de ‘C’MON YOU KNOW’, el tercer disco en solitario de Liam Gallagher/Foto: Warner Music

Han pasado tres años desde que estrenó su más reciente material

Quizá esta razón no sea tan fuerte para algunos, pero aunque no lo crean, ya pasaron tres años desde que Liam Gallagher estrenó rolas nuevas. Así que la llegada de C’MON YOU KNOW, después de tanto tiempo y luego de todo lo que tuvimos que pasar durante todo este tiempo, cae como anillo al dedo y este disco es una buena excusa para olvidar un rato lo que pasa en el mundo con buena música.

Liam contó con grandes colaboradores en esta ocasión

Ahora sí, pasemos de lleno al disco. A lo largo de su carrera, Liam Gallagher se ha rodeado de grandes músicos que lo han acompañado tanto en el estudio como en los escenarios. Sin embargo, para C’MON YOU KNOW, contó con grandes colaboradores, desde productores bastante exitosos hasta artistas muy importantes en la industria musical.

Para que chequen el dato, en el álbum participaron nombres como Dave Grohl, Ezra Koenig, Tove Lo y Greg Kurstin (productor de los últimos discos de Adele). Aunque también hay viejos conocidos que han trabajado con Liam anteriormente, como el caso de Andrew Wyatt (ganador del Grammy en 2019 junto a Lady Gaga y Mark Ronson por “Shallow”) y Mike Laghe (con quien ha grabado sus demás discos en solitario y que produjo a Jeff Buckley). Puro peso pesado.

La parte musical es bastante interesante

Sabemos que parte de la discografía de Liam Gallagher se basa en explotar ese lado rockero que tanto lo ha caracterizado. Y por supuesto que hay mucho de eso en C’MON YOU KNOW, pero en este álbum, se aventura a explorar otros sonidos y la verdad es que le sale de maravilla. La muestra perfecta de esto es “Oh Sweet Children”, que combina unos sintetizadores celestiales (como él diría) como una vibra un tanto psicodélica.

Pero no solo eso, esta evolución musical de Liam también se puede sentir en rolas como “The Joker” y “More Power” que tienen un tono góspel (en esta última hasta suena un coro de niños). Aunque incluso a la hora de rockear también le suma nuevos elementos, que se pueden escuchar en “Wave” donde parece que las guitarras se mezclan con una flauta. Sin duda, es el disco más experimental del menor de los Gallagher.

Tiene canciones llenas de esperanza

Luego de la pandemia y las pérdidas que lamentablemente la gran mayoría sufrió, a nadie le cae mal escuchar canciones que nos levanten el ánimo y por qué no, llenen de esperanza a quienes las escuchan. Y eso es justo lo que Liam Gallagher hace con su tercer material discográfico, porque se siente que las compuso para transmitir buena vibra y recordarnos el poder que tiene la música en el mundo.

Tan solo en los títulos de rolas como “More Power”, “Too Good For Giving Up”, “Better Days” y “I’m Free” es evidente. Pero si nos clavamos en las letras y las melodías, además de estos temas podemos agregar “Don’t Go Halfway” y “C’mon You Know”. En conclusión, al escuchar este álbum, además de rockear un ratito, sentirán un poco de paz acompañada de ilusión, justo lo que necesitamos en estos momentos.

Este disco viene acompañado de un álbum en vivo

Por si no fuera suficiente estrenar un disco recién salido del horno, Liam Gallagher tiene otra sorpresa para todos sus fans. Se trata de Down By The River Thames, un álbum en vivo que lanzó en simultáneo y que como recordarán, fue un concierto que grabó hace ya un buen rato donde tocó en un bote sobre el icónico río Támesis (uno de los sitios más importantes de Londres y del Reino Unido).

En este show, repasó prácticamente toda su carrera. Dentro del setlist hay rolas de sus materiales discográficos en solitario como As You Were y Why Me? Why Not, pero también se aventó clásicos de Oasis e incluso se animó a cantar “All You’re Dreaming Of”, uno de los sencillos que lanzó en plena pandemia. Así que después de reventarse completitas las 14 canciones de C’MON YOU KNOW, pueden pasarse a este álbum y escuchar al buen Liam como si no hubiera un mañana.