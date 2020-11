¡Blur lanza un vinilo edición especial por el 25 aniversario de ‘The Great Escape’!

No parece que haya pasado mucho tiempo, pero los 90 cada vez se ven más lejanos. En ese sentido, muchos de nuestros álbumes favoritos están pasando los 20 años o incluso llegando a los 30. Dentro de los materiales que en este año alcanzan su 25 aniversario está The Great Escape de Blur.

Y como la ocasión es especial, la banda comandada por Damon Albarn celebrará el vigésimo cumpleaños de dicho álbum con un lanzamiento especial. Blur acaba de anunciar la entrega de un vinil edición limitada de la producción antes mencionada.

La década de los 90 vio en el britpop uno de los estilos musicales más emblemáticos y ricos en cuanto a artistas. Ahí, Blur tiene una mención especial gracias a su alargado compendio de álbumes pues el grupo entregó cerca de seis materiales diferentes. Entre ellos, se encuentra el recordado The Great Escape.

Dicho trabajo se lanzó en septiembre de 1995 y se ganó el cariño de los fanáticos con canciones como “Stereotypes”, “Country House”, “Charmless Man” o “The Universal”, mismas que funcionaron como sencillos promocionales en su respectivo momento. Pues bien, ahora los coleccionistas de hueso colorado seguidores de Blur podrán agregar una pieza más a su registro.

A través de sus redes sociales, la banda reveló la discográfica Parlophone lanzará un paquete de vinilo de edición limitada para conmemorar el 25 aniversario de su cuarta producción de estudio. Se trata de un par de LP’s divididos (color blanco y azul).

En el video que colgaron en Twitter, Damon Albarn y compañía demostraron que la cubierta principal mantendrá la portada clásica con un par de hombres a bordo de una lancha, mientras que la contraportada incluye a los miembros de la agrupación vestidos como si fueran trabajadores de una oficina. El precio del paquete es de 35 euros (poco más de $800.00 pesos mexicanos) y POR ACÁ te dejamos el link por si te animas a pedirlo.

To celebrate it’s 25th anniversary, @parlophone are releasing a limited edition split vinyl version of The Great Escape, only available from the blur store: https://t.co/nWV6oPkwu7 pic.twitter.com/DuqETfFJqL

— blur (@blurofficial) November 26, 2020