¡Así luce el set que LEGO lanzará de la Fender Stratocaster!

Oh sí, LEGO lo volvió a hacer. Por más que queremos ahorrar lo que nos cae en la quincena o administrarla sabiamente, la empresa de juguetes danesa siempre sabe cómo hacer que muchas personas en todo el mundo gasten lo que tienen en alguno de sus espectaculares sets. Y no los culpamos, porque casi siempre se vuelan la barda con las novedades que trae para todos nosotros y lamentablemente para nuestras carteras esta no es la excepción.

Como recordarán, cada año la compañía sueca lanza una convocatoria para que cualquiera que tengan en mente ideas inspiradas en sus populares bloques de construcción. A pesar de lo caótico que resultó el 2020, no impidió que hicieran el concurso el año pasado y el ganador fue quien se inspiró en uno de los instrumentos más populares de la historia de la música para llevarse de calle a los demás participantes.

La Fender Stratocaster ahora llegará en versión LEGO

Si les pedimos que se imaginen una guitarra, seguramente les vendrá a la mente modelos icónicos. Pero quizá su primera opción sea una Fender Stratocaster, la legendaria lira que han utilizado verdaderas leyendas como Jimi Hendrix, Eric Clapton, David Gilmour, Ritchie Blackmore, Stevie Ray Vaughan y más. Pero ahora y si tú no eres músico, podrás tener una de estas joyas gracias a que tendrá su versión de LEGO.

Resulta que el ganador del concurso llamado TOMOELL, tomó como referencia este instrumento y utilizando bloques recreó todas las partes de la guitarra. Sí, desde el cuerpo, las pastillas, el brazo, los trastes, el cabezal, el puente (con todo y la palanca de trémolo) y hasta las cuerdas, todo hecho con los ladrillos que algunas vez usamos cuando éramos niños para jugar y el resultado es espectacular, pues envió varias propuestas en distintos colores y para completar el kit también hizo un amplificador.

¡Ya tenemos los precios y fecha de lanzamiento de esta guitarra!

El Director de Diseño de LEGO Ideas, Sam Johnson, dijo que estaban contentos de poder lanzar algo referente a esta guitarra: “Todo el mundo ha visto la guitarra Fender Stratocaster, es súper famosa y creemos que va a ser emocionante darle vida con los bloques de LEGO. La música es un lugar relativamente nuevo para que LEGO toque en él, así que estamos muy emocionados de ver cómo podemos hacer esto”.

Por si esto no fuera suficiente como para romper el cochinito y comprar esta maravilla, además de la Stratocaster que tendrás chance de armar en color rojo o negro y que cuenta con con seis cuerdas, clavijas de afinación móviles, selector de pastillas y barra de trémolo, el set incluye un mini amplificador Fender –que podrás construir con todo y bulbos, altavoz, unidad de reverb y hasta un pedal– un tahalí, una base para dejarla descansando y cables de goma para conectarlos a la lira.

Después de mucha espera –casi un año para ser exactos–, por fin tenemos los precios y la fecha de lanzamiento de esta joyita que todo amante de la música querrá tener en su colección. La colaboración de LEGO y Fender estará disponible a partir del próximo 1 de octubre y podrán comprarlo a través del sitio oficial de la compañía juguetera (POR ACÁ pueden apañar el set) y costará 2 mil 399 pesitos mexicanos. Así que ya lo saben, si son fans de la Stratocaster y la empresa de guitarras, esto es para ustedes.