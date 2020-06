Lemmy Kilmister, líder y fundador de Motörhead, tendrá su biopic

Llegó la hora de saber si las leyendas eran ciertas. El líder de Motörhead, Lemmy Kilmister, uno de los músicos más influyentes de su generación, tendrá su biopic en la que se explorará su vida a profundidad, confirma Deadline.

La biopic llevará por nombre Lemmy, al igual que su documental de 2010. Esta nueva biopic pretende mirar bajo las cuerdas del bajo de Kilmister y darnos un acercamiento como nunca antes se ha hecho. Kilmister, entre muchas cosas grandiosas, escribió “Ace of Spades” junto con Eddie Clarke y Phil Taylor.

Lemmy seguirá la vida de Kilmister desde sus primeros días en los que creció en Stoke on Trent, una pequeña cuidad en Staffordshire, Inglaterra. Después lo seguirá convirtiéndose en un seguidor de Jimi Hendrix y miembro de la banda de rock psicodélico seminal Hawkwind antes de establecer Motörhead.

Muchos consideran a Motörhead como la banda que le abrió el camino a grupos legendarios como Metallica, Megadeth y Anthrax, así como para Foo Fighters, cuyo líder Dave Grohl hizo un famoso homenaje a Lemmy en su funeral en 2015.

La película dirigida por Greg Olliver será llevada al festival de Cannes por VMI Worldwide y será producida por Andre Relis y Damon Lane. Por su parte el guión fue escrito por Medeni Griffiths con toques adicionales del mismo Olliver. El gerente de Motörhead, Todd Singerman y Steffan Chirazi serán los productores ejecutivos de la película.

Se espera que la producción empiece a principios del 2021, pero como muchas otras producciones que empiezan a ver la luz del día gastando millones en protocolos de seguridad, pero todo dependerá de la progresión del COVID-19.

“Todo lo que has escuchado sobre Lemmy es probablemente cierto… no porque estaba abrazando clichés de rock and roll, sino porque los estaba creando”, dijo Olliver. “Marlboro Reds y Jack Daniel’s para el desayuno, velocidad para la cena, todo es verdad. Pero detrás de esa fachada de rock n’roll de ojos acerados también había un hombre convincente, complicado y de corazón de león que mantuvo el rumbo y nunca dejó de tocar la música que lo hacía feliz”.

“Hemos estado desarrollando cuidadosamente esta película biográfica desde 2013, asegurándonos de mantenernos fieles a Lemmy, los miembros de la banda Motörhead Phil Campbell y Mikkey Dee, y todas las demás personas que desempeñaron papeles importantes en la vida de Lemmy. Será una película de la que estarán orgullosos”, finalizó el director.

“Es una historia de inmensa importancia cultural”, añadieron Chirazi y Singerman, “si los últimos cinco años de su ausencia nos han enseñado algo, es que él fue más único de lo que nadie podría haber conocido porque nadie toca la calidad y pura libertad del hombre. Greg es una parte muy confiable de nuestro círculo, y estamos encantados de ver que esta película se haga realidad”.

“La música de Lemmy y Motörhead tuvo una gran influencia en mi vida y experiencia musical. Ellos fueron la banda que comenzó el crossover del metal y el punk, VMI no podría estar más emocionado de llevar esta historia a la pantalla grande”, dijo Relis de VMI.