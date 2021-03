Entregan cenizas de Lemmy Kilmister a sus amigos cercanos… ¿en balas?

Lemmy Kilmister partió para siempre hace poco más de cinco años, pero su legado se mantiene entre los fanáticos y aquellas personas más allegadas a él. De hecho, algunos de estos últimos atesoran más que un buen recuerdo del vocalista de Mötorhead.

Al parecer, el legendario músico británico pidió que sus cenizas fueran introducidas en balas de grueso calibre para que fueran eventualmente entregadas a amigos y colaboradores cercanos. El bigotón del heavy metal sigue siendo uno de los personajes más badass del rock, aún después de su fallecimiento.

Hay que decirlo: Lemmy Kilmister no solo es recordado por ser el bajista y cantante de Mötorhead, también es recordado por su peculiar estilo de vida y una que otra excentricidad. Esa singular personalidad suya sigue intacta, incluso cuando él ya no está entre nosotros.

Este ícono del rock falleció en diciembre de 2015, pero antes de partir se aseguró de que sus restos mortales tuvieran un digno destino. La prueba está en una reciente publicación en redes sociales que compartió este lunes el presentador de televisión Riki Rachtman.

A través de su cuenta de Twitter, el ex conductor de Headbangers Ball de MTV posteó la imagen de una bala bastante gruesa con el nombre del líder de Mötorhead inscrita en ella. Y uno podría pensar “¡ah!, es algún tipo de homenaje póstumo”, pero no.

Resulta que este proyectil contiene parte de las cenizas de Lemmy Kilmister. “Antes de su muerte, él pidió que sus cenizas fueran puestas en algunas balas y entregadas a sus amigos más cercanos. Hoy recibí una bala y literalmente me hicieron llorar“, se lee en el posteo de Rachtman.

Before his death #Lemmy asked for his ashes to be put in some bullets & handed out to his closest friends Today I received a bullet & was literally brought to tears Thank you @myMotorhead pic.twitter.com/gnI9aWe4iU

— Rev. Riki Rachtman (@RikiRachtman) March 22, 2021