Lo que necesitas saber: Mesiánico e idólatra… porque los “mesías” también tienen alguien a quien prenderle su velita. Así resulta ser Lenny Kravitz en "Are You Gonna Go My Way?", canción da voz a un "salvador", pero también en la que hay ecos de uno de sus máximos ídolos: Jimi Hendrix.

El 9 de marzo de 1993, Lenny Kravitz lanzó Are You Gonna Go My Way?, su tercer álbum de estudio, el cual consolidaría su carrera y lo colocó, en su momento y hasta la fecha, como uno de los máximos representantes del rock… un “salvador” del género en su estado más puro.

Foto vía Facebook del artista

Visión de Lenny sobre lo que diría Dios si bajara

No había por qué no ver en Lenny algo de “mesías del rock”, si desde su primer tema (el cual le da nombre al disco), en sus versos te asegura “soy el elegido (…) y lo que quiero saber es si vas a seguir mi camino?”

Lo anterior luego de haber irrumpido con dos grandes discos previos: Let Love Rule (1989), con temas como “Mr. Cab Driver” y Mama Said (1991), en el que se incluyen los rolones “Always on the Run” y “It Ain’t Over ’tal It’s Over”… entonces, ¿ya sintiéndose Dios absoluto del rock?

Pero, para aclarar las cosas (o evitarse broncas con el ala más conservadora), Lenny Kravitz aseguró que la canción no hablaba sobre él creyéndose Dios… ni del rock ni de ningún otro tipo: más bien era su idea de lo que Dios (el de a deveras) diría si volviera a la Tierra (si es que alguna vez ha venido y está en sus planes regresar).

Foto vía Facebook: Lenny Kravitz

Dios viendo cómo la humanidad le ha dado en la torre a su creación, dispuesto a arreglar las cosas y volver a hacer del mundo un paraíso terrenal: “No sé por qué siempre lloramos / Esto es lo que debemos dejar y deshacer”… todo mientras de fondo suena rock evocativo de los más intensos momentos del gran Jimi Hendrix (y a eso vamos).

La letra de la canción le habría llegado como por iluminación, luego de una de las sesiones del disco: él en la batería y Craig Ross en la guitarra… claro, Ross “jugando” con el riff que previamente había ideado Lenny (aun así, Ross se lleva crédito como co autor). Toda “Are you Gonna Go My Way?” salió en una sola toma.

Al llegar a donde tenía que llegar luego de haber echado en cinta una de sus composiciones más emblemáticas, Lenny tomó una bolsita de papel y ahí escribió la letra. Al día siguiente, sólo grabó la voz y ¡listo!: una de sus canciones más potentes y exitosas… y también con una de las letras más polémicas. Pero con la calidad que contenía la canción, el éxito parecía cuestión de tiempo.

“Al final, cuando salió, la discográfica tuvo problemas con ella y la radio no tenía ni idea de qué hacer con ella. La promovieron durante meses y meses… y parecía que no iba a ninguna parte hasta que finalmente prendió la mecha”, dejó como comentario para una de las reedición del álbum.

Pura idolatría hacía Jimi Hendrix

Y sí que la prendió: #1 en la lista Billboard de Estados Unidos y muchos otros países. Ventas millonarias y nominaciones al Grammy como “Mejor Canción Rock”, “Mejor Interpretación Masculina”…

Pero bueno, una vez resuelta la presunta actitud mesiánica de Lenny Kravitz, vamos con la idílica. No menos problemática: altamente inspirada en Jimi Hendrix, parte de la crítica no dejó de acusar plagio (por un parecido con un fragmentito de la canción “Edy Rider”). El señalamiento no llegó a mucho y menos cuando el propio Lenny siempre ha admitido su idolatría por Hendrix.

“¡Cómo no decir que Hendrix es una influencia para ti! Ser guitarrista, ante todo, ser músico y ser negro: ¡qué combinación tan increíble! No sé cómo llamo realmente a Jimi… un “Ser”, supongo. Lo llevó hasta el final, y hasta el día de hoy, no he escuchado nada más moderno ni más expresivo”, señaló en entrevista con Steven C. Pesant, en 1997.

“A ver, si muy fan… dime cuatro discos de él”… y sí, Lenny tiene álbumes predilectos del buen Jimi: “ El primero que escuché fue Are You Experienced y me dejó sin aliento. Luego me metí en Electric Ladyland , el álbum doble, y luego volví a Axis: Bold As Love . Son increíbles. Realmente no hay nada que Hendrix haya hecho que no sea increíble“.

Como fan, también ha covereado a Jimi Hendrix. Lo hizo ––oficialmente– por primera vez para el disco tributo Power of Soul: A Tribute To Jimi Hendrix con el tema “Have You Ever Been (To Electric Ladyland)”… y resulta evidente la gran influencia que el genio de Seattle tuvo y ha tenido en el estilo y música de Lenny.

Mesiánico e idólatra… porque los “mesías” también tienen alguien a quien prenderle su velita. Así resulta ser Lenny Kravitz después de escuchar varias de sus canciones en las que refleja su alta inspiración en la obra de Jimi Hendrix, especialmente su temazo “Are You Gonna Go My Way”, en el que parece pedirle a fans fe absoluta, porque él también la ha ofrecido… y parece que no le resultó tan mal la experiencia. Are You Experienced?