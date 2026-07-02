Lo que necesitas saber:

Que dice el vocalista de Oasis que Inglaterra va a golear feo a México... ya veremos.

México se medirá a Inglaterra en el Mundial 2026 por los octavos de final. Y sí, Liam Gallagher ya nos anda echando mala onda desde sus redes sociales.

Como sabrán, al vocalista de Oasis le gusta interactuar con uno que otro seguidor. Y por ahí, alguien le preguntó sobre el marcador de este próximo partido… y se ve que le tiene mucha confianza a su selección.

oasis mexico 2025
Liam Gallagher en el Estadio GNP Seguros durante la última visita de Oasis a México. Foto: Stephania Carmona.

Liam Gallagher ve goleada de Inglaterra a México en el Mundial 2026

Ahí nomás entrando en su modo más alucín del Mundial, Liam Gallagher escribió en su cuenta de X: “Creo que le ganaremos 5-0 a México“. ¡Ouch!

El comentario lo hizo en respuesta a una seguidora también le dejó caer un tuitazo provocador diciéndole “Liam, ¿cómo te sientes de que Inglaterra será aplastada en el Estadio Azteca?”.

Qué pregunta tan recia, ¿no? La usuaria Raquel también va confiada de la Selección Mexicana… y cómo no si dieron tremendo juegazo contra Ecuador que quedará en nuestra memoria para siempre.

liam gallagher pronostico mexico vs inglaterra
Imagen: Captura de pantalla de X.

¿Cuándo se juega el México vs Inglaterra?

A ver si es cierto que los británicos traen con qué, como dice Liam Gallagher. Pero bueno, eso lo comprobaremos el próximo domingo 5 de julio cuando México e Inglaterra se midan en el Estadio Ciudad de México (Azteca para los conocedores).

Las transmisiones iniciarán desde las 6 de la tarde y podrás ver el partido en el Canal 7, Canal 5, Vix Premium y TUDN. Y obvio, no te puedes perder la cobertura que te llevaremos del partido a través de las redes de Sopitas Deportes.

Todo lo que no sabías que necesitas saber lo encuentras en Sopitas.com

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Editor de Música en Sopitas.com; a veces escribo y hablo de otras cosas. Egresado de FES Aragón UNAM. Los gatos y la música son necesidad absoluta.

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