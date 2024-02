"Es una broma": Liam Gallagher desprecia la nominación de Oasis al Salón de la Fama

Lo que necesitas saber: Fiel a su estilo, Liam Gallagher despreció la nominación de Oasis al Salón de la Fama del Rock & Roll, calificando todo como una broma.

El pasado 10 de febrero se dio a conocer la lista de nominados y nominadas para el Rock & Roll Hall of Fame (Salón de la Fama del Rock and Roll) quienes este 2024 tendrán la oportunidad de convertirse en los nuevos miembros de este selecto grupo.

Como les contamos, son 15 los artistas nominados para incluirse en la generación de 2024 del Rock & Roll Hall of Fame. Uno de ellos es Oasis, banda británica que este año tendrá la oportunidad de ganarse una de las condecoraciones más importantes en el mundo de la música.

Foto: Rock and Rll Hall of Fame

Nominaron a Oasis para entrar al Rock & Roll Hall of Fame este 2024

Aunque será hasta el mes de abril cuando sabremos quiénes de todos los nominados entrarán al Rock & Roll Hall of Fame, parece que a Liam Gallagher el asunto no le podría importar menos si Oasis lo logra o no. De hecho él mismo dijo que el premio es algo muy tonto.

Luego de que se dieron a conocer las nominaciones –y mientras la mayoría del mundo estaba con su atención puesta en el Super Bowl LVIII–, Liam Gallagher usó su cuenta de X para dar su no solicitada, pero siempre polémica, opinión sobre la nominación de Oasis.

Oasis está nominado para entrar al Salón de la Fama del Rock and Roll este 2024. Foto: Getty Images

El cantante calificó la premiación como un chiste

“Que se joda el Salón de la Fama del rock and roll, está lleno de BUMBACLARTS LG x.”, escribió Liam Gallagher al asegurar que los miembros en dicho clan son hijos de (pues ya saben de qué). De hecho y según el cantante, la gala es un montón de tonterías.

“No necesito un premio masturbatorio de algún geriátrico con sombrero de vaquero”, dijo Liam Gallagher en una serie de tuits donde, al responder a sus seguidores, aseguró que el premio es un chiste y recomendó votar por artistas como Mariah Carey o Sinéad O’Connor.

Y Liam Gallagher casi dijo que no le podría importar menos. Foto: X

Y obviamente sacó a Noel Gallagher en la conversación

Como no podía faltar, Liam Gallagher también mencionó indirectamente a su hermano Noel, luego de que un fan le preguntara si alguno de los integrantes de Oasis iría a la ceremonia de inducción al Rock & Roll Hall of Fame en caso de que la banda gane un lugar.

“Al pequeño le encanta pasar el rato con celebridades, así que probablemente iría, mientras que yo me estaré lavando el pelo y haciéndome una pedicura y manicura”, escribió el Rasta en una de sus publicaciones donde, definitivamente, no se cansó de calificar este premio como un chiste.

Liam y Noel Gallagher. Foto: Getty Images

¿Será que habría una reunión de Oasis por el Rock & Roll Hall of Fame?

Noel Gallagher no ha dado a conocer su postura ante la nominación de Oasis al Salón de la Fama, pero son pocos los que –al igual que Liam– se sienten poco halagados. Tal es el caso de Ozzy Osbourne, quien este año fue nominado por su carrera en solitario.

Deberemos esperar unos meses para saber si Oasis y otros de los nominados entrarán al Rock & Roll Hall of Fame, aunque desde ya nos preguntamos si realmente Liam no irá en caso de que la banda británica entre y si la reunión de Oasis ya sólo vive en nuestra mente.

