Lo que necesitas saber: Puedes votar por hasta 7 artistas diferentes en un mismo día y tu voto se combina con el de más de mil expertos de la industria. Los elegidos estarán en la ceremonia de inducción a finales del 2024

¡Pura leyenda! Como ya es tradición, se anunció la lista de nominados y nominadas para ser inducidos al Rock & Roll Hall of Fame (Salón de la Fama del Rock and Roll) este 2024.

Aquí te contamos quiénes son, por qué fueron elegidos, cuáles son los requisitos para ser nominado e inducido y cómo puedes votar para que tu artista o banda favorita sean parte del Salón de la Fama del Rock & Roll 2024.

La lista de nominados para entrar al Salón de la Fama del Rock & Roll 2024

Quizá ya lo sabes, quizá no, pero la fundación Rock & Roll Hall of Fame nació en 1982 con el objetivo principal de recordar a los músicos más influyentes del rock. Este 2024 hay exponentes que reciben su primera nominación, mientras que otros están ante una nueva oportunidad de ser inducidos al Salón de la Fama del Rock and Roll.

La lista de nominados para este 2024 es la siguiente:

Mary J. Blige

Mariah Carey

Cher

Dave Matthews Band

Eric B. & Rakim

Foreigner

Peter Frampton

Jane’s Addiction

Kool & the Gang

Lenny Kravitz

Oasis

Sinead O’Connor

Ozzy Osbourne

Sade

A Tribe Called Quest

De los 15 nominados, 10 recibieron su primera nominación para entrar al Salón de la Fama este 2024: Mariah Carey, Cher, Foreigner, Peter Frampton, Kool & the Gang, Lenny Kravitz, Oasis, Sinéad O’Connor, Ozzy Osbourne y Sade. El resto tienen una nueva oportunidad este año tras no haber sido elegidos anteriormente.

“Esta lista de nominados refleja la diversidad de artistas y música que el Salón de la Fama del Rock & Roll honra y celebra. Siguiendo el verdadero espíritu del Rock & Roll, han creado sus propios sonidos con los que han impactado a generaciones e influido en muchos otros que siguieron sus pasos”, dijo John Sykes, presidente de la Fundación del Salón de la Fama del Rock & Roll.

¿Qué se necesita para ser nominado al Salón de la Fama del Rock & Roll?

La fundación sólo establece un requisito principal en su página: “Para ser elegible para una nominación, un artista o banda individual debe haber lanzado su primera grabación comercial al menos 25 años antes del año de la nominación”.

¿Cómo puedo votar para que mis artistas o banda favorita sean inducidos al Rock & Roll Hall of Fame 2024?

Para votar y lograr que tu favorito o favorita entre los nominados estén en la ceremonia de inducción 2024, sólo debes entrar al siguiente link: vote.rockhall.com. Podrás seleccionar hasta 7 nominados el mismo día.

Para votar primero deberás iniciar sesión, lo cual puedes hacer con tu cuenta de Google, de Apple o con tu correo electrónico.

Ojo, cabe mencionar que el voto de los fans se suma al voto más de mil artistas, historiadores y miembros de la industria musical, quienes votan tomando en cuenta el impacto musical de un artista y su influencia sobre otros, la duración de su carrera, innovación, estilo y técnica.

¿Cuándo sabremos quiénes entrarán al Salón de la Fama del Rock & Roll este 2024?

Muy importante: tienes hasta el 26 de abril para votar. Una vez cerrada la votación, en esa fecha o en días siguientes, se revelará quiénes estarán en la ceremonia de inducción 2024.

Para la ceremonia de inducción todavía no hay fecha, pero en 2023 se realizó el 3 de noviembre, para darte una idea. Por ahora solamente anuncian que será en otoño desde Cleveland, ciudad donde está el Rock & Roll Hall of Fame. Si quieres visitarlo, te dejamos también la página para comprar boletos: rockhall.com/ticketing.

