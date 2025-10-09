Lo que necesitas saber: Hay fuertes rumores de presentaciones en Knebworth (para conmemorar el 30 aniversario de sus presentaciones del 96)... más visitas a ciudades de Europa.

No queremos ilusionarnos, pero nos vamos a ilusionar: los rumores sobre Oasis extendiendo su gira de regreso hasta 2026 han sido intensos y, ahora, el propio Liam Gallagher le echa más carbón al fuego.

Según un mensaje que el menor de los Gallagher echó en redes, lo que Oasis está ofreciendo este 2025 es apenas la primera parte de un tour. Así que todavía faltan unas fechas más de la primera mitad y, luego, irá la segunda.

“Tranquilo Winston, ni siquiera es el MEDIO TIEMPO todavía, es una gira de 2 tiempos”, advirtió Liam Gallagher ante el reclamo de un fan, quien reclamó que en el setlist que Oasis ha ofrecido en las fechas ya realizadas no se haya incluido “The Hindu Times”.

Oasis en México // Foto: @undercoverfanny para Sopitas.com

Richard Ashcroft abrirá los shows de Oasis en Sudamérica

Por lo que dice Liam Gallagher, entonces, no sólo habría más fechas de Oasis en 2026… sino que la integraría a su set canciones que no se han tocado. ¿Quizás “The Hindu Times”?, ¿qué tal “Stop Crying in your Heart Out”?, ¿tal vez “Lyla”?… ¿o “Don’t Go Away”? (Sí, por favor).

Pues así están las cosas. Y no es que sorprenda: hace unos días, cuando Oasis se presentó en Wembley, Liam Gallagher cerró el show diciendo “See you next year!!”… cosa que se tomó como ahora este mensaje en redes: sí habrá más de Oasis en 2026.

En lo que sería la primera parte del tour, Oasis ya sólo tiene que tocar en Asia, Australia y Sudamérica… en esta última parte de su gira 2025 (en donde tocará en Argentina, Chile y Brasil), el telonero volverá a ser Richard Ashcroft.