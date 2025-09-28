Lo que necesitas saber: El tour de Oasis en el 2025 termina el 23 de noviembre con el concierto en Brasil.

Oasis regresó a los escenarios en el 2025. Sí, Liam y Noell Gallagher dejaron atrás sus peleas y cumplieron el sueño de miles de sus fanáticos en el mundo; verlos cantar juntos, una vez más.

Y aunque el tour del reencuentro termina en noviembre con la visita a Brasil, podemos ilusionarnos con más conciertos en el 2026. No es cosa nuestra, el propio Liam dio la primera pista al decirle al público en Wembley: ‘See you next year’, en español ‘Nos vemos el próximo año’.

Concierto Oasis 2025 / Foto: Facebook/OasisOfficial

¿Habrá gira de Oasis en el 2026?

Aún no hay nada confirmado, pero tenemos sospechas (y muchas esperanzas) de que el tour de Oasis continuará en el 2026. Además de la pista que dio Liam a los fans en el concierto de Wembley del 27 de septiembre, no podemos ignorar el hecho de que la gira del 2025 no visitó otros países en Europa más que Gran Bretaña.

Eso quiere decir que la banda tiene pendiente visitar varios estadios más en España, Italia, Francia, Alemania y otros países. Por lo que de ahí se podrían desprender las nuevas fechas en una gira europea, no pierdan la fe.

Y eso no es todo, seguro recuerdan que en el 2026 se cumplen 30 años de aquella icónica presentación de Oasis en Knebworth, el pretexto perfecto para repetirlo a manera de conmemoración.

Oasis en México, Estadio GNP / Fotografía @oasis

Tour de Oasis 2025 (Fechas restantes)

La gira de Oasis en el 2025 solo incluye visitas a Inglaterra, Gales, Escocia, Irlanda, Canadá, Estados Unidos, México, Japón, Corea del Sur, Australia, Argentina, Chile y Brasil.