Ahora sí, después de mucha espera, estamos a unos cuantos días del regreso por la puerta grande de uno de los festivales más grandes de nuestro país, ni más ni menos que el Corona Capital que este 2022, volverá con uno de los lineups más monstruosos de toda su historia. Sin embargo, dentro de todos los nombres importantes que aparecen en el cartel, toda la vieja escuela andamos contentos por que por fin tendremos chance de ver a Liam Gallagher de este lado del charco.

Fue en 2008 cuando el menor de los Gallagher visitó por última vez México, cuando tocó junto a Noel y Oasis en la Arena Monterrey de la tierra de la carnita asada. La historia después de esto es bastante conocida, pues los hermanos terminaron peleados y acabaron con una de las bandas más famosas de los 90. Desde entonces –además de que no se han vuelto a hablar–, cada quien tomó su camino y se dedicaron a sus carreras solistas, aunque Liam se tardó un rato en lanzarse en solitario, ya que formó Beady Eye junto a Gem Archer, Andy Bell, Chris Sharrock y Jeff Wooton.

Foto: Getty Images

Liam Gallagher visitará México por primera vez como solista

En 2017 y para sorpresa de todos, Liam Gallagher lanzó su primer material discográfico, As You Were, el cual tuvo una buena recepción por parte de la crítica. Dos años más tarde volvió con Why Me? Why Not y este 2022 nos dejó con el ojo cuadrado con el estreno de C’mon You Know. Sin embargo, desde que estrenó su álbum debut, llevábamos todo ese tiempo esperando a que visitara nuestro país por su propia cuenta y por más que lo prometía, nomás no se hacía.

Y la verdad es que cada que se anunciaba el cartel de cualquier festival mexa, aparecía el nombre de Liam dentro de los lineups falsos. Pero ahora y luego de casi 14 años, el menor de los Gallagher volverá para presentarse en el Corona Capital y por supuesto que esa noticia nos tiene sumamente emocionados, porque su show seguramente estará lleno de buena vibra, las rolas de sus discos en solitario y por supuesto, un montón de nostalgia con los clásicos de Oasis.

Y a todo esto, ¿cuál sería el setlist que tocaría en el Corona Capital?

Ahora bien, ya que estamos tocando el tema de las canciones, es momento de hablar de esos temazos que probablemente Liam Gallagher cantará este 19 de noviembre en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez. Si bien, viene en modo solista y suenan varias rolas de sus tres discos, la realidad es que combina su set con varios hits de Oasis –lo cual para nada es queja–, porque muchos de los que quizá se lancen al festival nunca los han escuchado en vivo.

Así que después de checar los setlist que Liam ha tocado en sus más recientes presentaciones, a continuación les dejamos la lista de canciones que es muy probable que se aviente en el Corona Capital. ¿Cómo la ven? ¿Le quitan o le ponen alguna otra rola?

“Morning Glory” “Rock ‘n’ Roll Star” “Wall of Glass” “C’mon You Know” “Everything’s Electric” “Stand By Me” “Roll It Over” “Slide Away” “Soul Love” “More Power” “Diamond in the Dark” “Once” “Some Might Say” “Cigarettes & Alcohol” “Wonderwall” “Live Forever” “Champagne Supernova”