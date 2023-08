Lo que se sabe del documental de Lil Nas X dirigido por el mexicano Carlos López Estrada

Lo que necesitas saber: Lil Nas X es uno de los artistas más importantes y mediáticos de la actualidad. Tanto así que pronto podremos ver una cinta sobre la persona y la figura de este proyecto.

En los últimos años han surgido un par de figuras dentro de la industria musical que han dado de qué hablar no solo por sus canciones o discos, también por su manera de ser tanto arriba como abajo del escenario. Y por supuesto que dentro de esa categoría está Lil Nas X, quien sin duda, es uno de los artistas un tanto polémicos de la actualidad.

Y no lo decimos nomás porque sí, desde sacar unos tenis “satánicos” con su sangre hasta ignorar por completo las reglas de la Met Gala, el rapero y compositor siempre anda metido en algo. Sin embargo, todo lo que envuelve su proyecto musical y a él como persona sigue siendo un misterio. Pero tranquilos, que muy pronto llegará un documental donde podremos conocer ese lado que intriga a muchos.

Lil Nas X es uno de los artistas más relevantes (y extravagantes) de la actualidad/Foto: Getty Images

Muy pronto podremos ver un documental sobre Lil Nas X

Resulta que este 2023 se estrenará Lil Nas X: Long Live Montero, un documental filmado durante los primeros 60 días de la gira mundial del artista en el que tendremos chance de conocer un poco más sobre el mundo de este artista, así como de Montero Lamar Hill, el ser humano detrás de la figura mediática.

Y sin duda, este proyecto nos llama muchísimo la atención no solo por esto, también por un par de detalles que no veíamos venir. De acuerdo con Deadline, esta cinta sobre el rapero contó con la dirección de ni más ni menos que el mexicano Carlos López Estrada (quien estuvo a cargo de Raya and the Last Dragon y se llevó una nominación en los Oscar a Mejor Película Animada) en conjunto con Zac Manuel (que ha trabajado en producciones como Time y Thelema the Equinox Diaries).

Carlos López Estrada, director mexicano, estuvo a cargo del documental de Lil Nas X/Foto: Getty Images

Según la misma fuente, Lil Nas X: Long Live Montero será una visión extraordinaria del poder de la autoexpresión, la música e identidad de este artista. Y si quieren conocer que más podrán ver en este documental, acá les dejamos la sinopsis completa.

“En este innovador documental, somos testigos de cómo Lil Nas X desafía los límites y remodela el panorama artístico. El viaje cautivador de la película subraya el profundo impacto de Lil Nas X, quien sin miedo une al público a través del lenguaje universal de la música”.

Este es el póster de ‘Lil Nas X: Long Live Montero’, el documental sobre este artista/Foto: Festival Internacional de Cine de Toronto

¿Cuándo se estrena ‘Lil Nas X: Long Live Montero’?

Sabemos que están interesados en conocer cuándo y en dónde podrán ver este documental. Bueno, pues tenemos qué contarles que Lil Nas X: Long Live Montero se estrenará durante las actividades del Festival Internacional de Cine de Toronto 2023, que se llevará a cabo del 7 al 17 de septiembre.

Hasta el momento, no se sabe si llegará a los cines de todo el mundo la cinta sobre Lil Nas X. Sin embargo, el documental cuenta con la producción de Sony Music Entertainment y Columbia Records, dos grandes disqueras trasnacionales. Así que hay una gran probabilidad de que podamos verla en México, pero les avisaremos cuando aparezca más información al respecto.

