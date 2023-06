Como cada año, la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS por sus siglas en inglés) invita a diferentes figuras de la industria del entretenimiento para que se unan a la organización. Y en esta ocasión, volvemos a ver a algunos mexicanos invitados a ser miembros de la Academia.

Este miércoles 28 de junio, se dieron a conocer a las casi 400 nombres que podrían unirse como nuevos integrantes de la organización que realiza los premios Oscar. Como indica Variety, si todas estas personas aceptan la invitación, la cantidad de miembros de la Academia aumentará a 10 mil 665 a 10 mil 817.

Imagen ilustrativa. Foto: Getty

Los nuevos mexicanos invitados a ser miembros de la Academia de los Oscar

La presencia mexicana en la Academia de los Oscar es cada vez más notoria. Desde hace años, personalidades como Eiza González, Luis Gerardo Méndez, Jaime Baksht, Michelle Couttolenc, Michel Franco, Luis Estrada, Damián Alcazar, Marina De Tavira y otras figuras del cine mexa han recibido la invitación.

Tan solo en el 2022, los invitados mexicanos fueron los músicos Jacobo Lieberman y Leo Heiblum, además de la animadora Karla Castañeda entre otros. Y en este 2023, los mexicanos invitados a ser miembros de la Academia tienen a más representantes listos para unirse.

Carlos López Estrada, director de ‘Raya and the Last Dragon’ es uno de los mexicanos invitados a ser miembros de la Academia. Foto: Getty.

En el rubro de Dirección, es Carlos López Estrada quien recibió la invitación a unirse a la Academia. Es principalmente conocido por su trabajo dirigiendo las películas Blindspotting del 2018 y Raya and the Last Dragon del 2021.

En lo que respecta a Cortometrajes y Animación, la productora Nidia Santiago, conocida por su trabajo en Oh, Willy y el corto Negative Space nominado al Oscar en 2018, también recibió la bienvenida de la AMPAS. En el mismo rubro, también aparece Jesús Pimentel Melo, destacado por sus cotrometrajes Un bel morir y Miramelinda.

Dentro de Maquillistas y Peluquería, tenemos a Alfredo Mora, quien tuvo un trabajo destacado en El baile de los 41 que se llevó el premio Ariel a Mejor Maquillaje en 2021.Para cerrar el listado de mexicanos invitados a ser miembros de la Academia, tenemos a Daniel Birman Ripstein, a quien muchos recordarán como productor de El crimen del Padre Amaro y Daniel y Ana.

Del lado izquierdo hacia abajo: Jesús Pimentel Melo, Daniel Ripstein, Alfredo Mora / del lado derecho: Carlos López Estrada y Nidia Santiago. Fotos: Getty/AMPAS/IMDB

Las celebridades que también fueron invitadas a la Academia

Además de los mexicanos invitados a ser miembros de la Academia, otras figuras hollywoodenses también figuran en la lista. Así, por ejemplo, tenemos a Austin Butler, Selma Blair, Kerry Condon, Paul Mescal, Bill Hader y Nicholas Hoult entre otros dentro del apartado de Actores.

Daniel Kwan y Daniel Scheinert (a quienes entrevistamos por Everything Everywhere All At Once) y Santiago Mitre de Argentina, 1985 son otros cineastas reconocidos que recibieron la invitación.

El apartado de Música incluye a varios nombres reconocidos como Taylor Swift, The Weeknd y David Byrne como invitados de la Academia para volverse miembros. Pueden ver la lista completa de 398 nuevos invitados de la AMPAS por aquí.