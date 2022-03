Ya llovió: ¿Qué estaba de moda cuando Limp Bizkit sacó ‘Significant Other’?

Nos guste o no, Limp Bizkit es una de las bandas más importantes de los 90. No solo fueron el símbolo que muchos jóvenes necesitaban después de la caída en popularidad del grunge, también son estandartes del movimiento nü metal que se vivió entre mediados y finales de la década. Y sin duda, uno de sus materiales discográficos es el Significant Other, un álbum en el que juntaron algunas de las rolas más emblemáticas de toda su carrera.

Fue el 22 de junio de 1999 cuando la banda comandada por Fred Durst, Wes Borland, Sam Rivers, John Otto, DJ Lethal y Scott Borland publicaron este disco como su segunda placa. En esos tiempos, la agrupación ya gozaba de gran popularidad, es por eso que en varias canciones podemos encontrar colaboraciones con grandes artistas como Jonathan Davis de Korn y Scott Weiland de Stone Temple Pilots, en “Nobody Like You”, y “N 2 Gether Now” junto a Method Man del Wu-Tang Clan.

Limp Bizkit lanzó ‘Significant Other’ en 1999 y en ese año habían muchas modas

Casi de inmediato, Significant Other se convirtió en un éxito en Estados Unidos y casi a nivel mundial, gracias a rolas que se convirtieron en clásicos de Limp Bizkit como “Nookie”, “N 2 Gether Now”, “Re-Arranged” y “Break Stuff”. Y sin duda, sin temor a equivocarnos, podríamos decir que es uno de los mejores materiales discográficos de esta bandota, Sin embargo, no fue el único acontecimiento importante en aquel año.

Para ser honestos, 1999 fue un año lleno de cambios. Estábamos a punto de entrar al nuevo milenio y la sociedad era completamente distinta a la del 2022. La música, el cine, las series y hasta la moda no se parecen en nada a lo que está en tendencia hoy en día, es por eso que acá nos encargaremos de recordarles lo que era la mera neta cuando Fred Durst y compañía estrenaron este discazo. Abróchense los cinturones porque nos aventaremos un viaje al pasado.

En la música hubo de todo un poco

Ok, empecemos por lo más obvio, si hablamos de Limp Bizkit por supuesto que tenemos qué arrancar con la música de 1999. Además de obsesionarnos con “Nookie”, en ese año hubo otros lanzamientos importantes, como el Californication de Red Hot Chili Peppers, Enema of the State de Blink-182, The Battle of Los Angeles de Rage Against The Machine, Play de Moby, Issues de Korn, 13 de Blur, Surrender de The Chemical Brothers y The Fragile de Nine Inch Nails.

Por ahí también tuvimos el The Slim Shady LP de Eminem, Showbiz de Muse y Midnite Vultures de Beck. Sin embargo, no podemos negar que durante esta época donde MTV seguía siendo el canal más importante para difundir un proyecto y llevarlo a todo el mundo, el pop era el género más consumido, y eso lo podemos notar con discos grandes para el género del tamaño de Millenium de Backstreet Boys o …Baby One More Time de Britney Spears.

“Livin’ La Vida Loca” de Ricky Martin, “Mambo No. 5” de Lou Bega, “Genie In A Bottle” de Christina Aguilera, “O tu o ninguna” de Luis Miguel, “A puro dolor” de Son by Four, “Puente” de Gustavo Cerati y hasta “Sexo, pudor y lágrimas” fueron algunas de las canciones que se convirtieron en el soundtrack de 1999. Y sí, puede que tú en ese momento no pelabas esa música por escuchar a Limp Bizkit, pero no lo puedes negar, conoces estas rolas.

En 1999 se estrenaron grandes películas

Dejando un poco de lado a Limp Bizkit y la música, es momento de hablar de cine. En 1999 y cuando muchos no paraban de cantar las canciones de Significant Other, se estrenaron un montón de películas increíbles, y echando un ojo a las cintas que llegaron a la pantalla grande en aquella época, sin duda podemos decir que fue uno de los mejores años para el cine. Y si no nos creen, aquí les van algunos ejemplos de lo que hablamos.

En ese año, vimos películas como: Fight Club, Eyes Wide Shut, Tarzán, The Green Mile, Toy Story 2, El gigante de hierro, Big Daddy, Stuart Little, 10 Things I Hate About You, Girl, Interrupted, Magnolia, The Virgin Suicides, Todo sobre mi madre, American Beauty, American Pie, Nothing Hill, The Sixth Sense, La momia, Being John Malkovich, Wild Wild West y La ley de Herodes.

Por si esto no fuera suficiente, durante los Oscar de 1999 premiaron un montón de cintas espectaculares. Shakespeare in Love obtuvo la estatuilla dorada a mejor película y Gwyneth Paltrow también ganó el premio a mejor actriz por la misma producción. Por otro lado, Steven Spielberg se ganó el reconocimiento a mejor director con Saving Private Ryan, mientras que Roberto Benigni festejó como nunca cuando se llevó la categoría de mejor actor por La vida es bella.

Las series y telenovelas andaban en boca de todos

Por supuesto que no podíamos dejar de lado las series que gozaban de gran popularidad cuando Limp Bizkit publicó su segundo material discográfico. En aquel año, llegaron a nuestras vidas producciones televisivas, animadas y con actores de carne y hueso que marcaron la cultura pop, como The Sopranos, La Ley y El Orden: Unidad de Víctimas Especiales, Bob Esponja, Futurama, Digimón, Family Guy, Ed, Edd y Eddy, Rocket Power, Roswell, Angel, Freaks and Geeks y The West Wing.

Y aunque muchos lo nieguen, también le entrábamos a las telenovelas. En 1999 llegó Yo soy Betty, la fea a nuestras vidas, pero en México también seguimos unos dramones de aquellos, como Rosalinda, Tres Mujeres, El diario de Daniela, Ángela, Soñadoras, El privilegio de amar, Nunca te olvidaré, Por tu amor, Gitana, Infierno en el paraíso, Alma. rebelde, Serafín, Laberintos de pasión, Mujeres engañadas y más.

La tecnología empezaba a llegarnos a todos

Dejando de lado la música, el cine. y la televisión, justo cuando Limp Bizkit triunfaba en la industria musical, el mundo era muy diferente a lo que conocemos en la actualidad. Para empezar, los teléfonos celulares eran super básicos, no todos podían tener uno y el único entretenimiento que nos daba era jugar por horas a “la viborita” (aún te extrañamos, Nokia). Sin embargo, poco a poco la tecnología llegaba al alcance de la mayoría.

De repente, nos olvidamos de buscar cosas en enciclopedias antiguas y enormes para encontrar información en Encarta. Y ya que hablamos de las computadoras (que por cierto, eran unas cajotas que debíamos tratar con muchísimo cuidado), no podemos olvidarnos de los disquetes de distintos tamaños, que no les cabía ni maíz comparado con los sistemas de almacenamiento de estos tiempos, pero la verdad es que eran la onda y más o menos útiles.

La forma de consumir el cine y la música era diferente, pero con mucha onda

Muchos ya contaban en ese entonces con un discman y lo llevaban a todos lados para escuchar sus discos favoritos –o el Significant Other de Limp Bizkit–, pero en los hogares de muchos todavía existían estos enormes sistemas de sonido con los que ambientábamos las pachangas con amigos o familia, o que simplemente usábamos para poner rolas mientras hacíamos quehacer, jiar jiar. Ahora, eso lo reemplazamos con dispositivos en los que podemos cargar millones de canciones en la palma de la mano.

Por otro lado, hay que mencionar que muchas familias de todo el mundo –además de ir al cine, claro–, todavía veían películas en formato VHS y si no tenías chance de comprarlas (porque eran carísimas), lo mejor era rentarlas y al menos en México, para eso solo habían dos lugares: Blockbuster y VideoCentro (que también los extrañamos un montón). Y sí, no todo era maravilloso porque regresar la cinta era muy complicado, pero tenía su magia.

Eso sí, en cuanto a la moda, en 1999 las cosas estaban muy alocadas. Empezabas a ver gente usando tatuajes y piercings como si fueran cualquier cosa (que lo eran), algunos con el pelo pintado de colores, otros con brillantinas, pero no podían faltar los pantalones de tiro bajo, zapatos de plataforma, ropa deportiva y distintos looks que estaban inspirados en el grunge, el hip-hop y el pop, lo más popular de toda la década. No cabe duda de que ese año fue increíble.