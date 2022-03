La traición e infidelidad que inspiró la creación de “Nookie” de Limp Bizkit

La generación que forjó su gusto musical a principios de los años 2000 sabe que hay un antes y un después de conocer el significado de la palabra ‘Nookie’, un término que se popularizó en el mundo gracias a la canción de Limp Bizkit que lleva el mismo nombre y la cual la banda lanzó como sencillo de su segundo disco titulado ‘Significant Other’.

Fue en junio del año 1999 cuando la banda estadounidense lanzó esta canción que a muchos los llevó a comprar una gorra de los Yankees e intentar cantar la canción sin saber lo que decía la letra. Sobre todo por el hecho de que pocos conocían el significado de “Nookie”, y la decepción amorosa que inspiró a la canción.

La creación de “Nookie” comenzó con una película para adultos

Comencemos por recordar que ‘Nookie’ es un término que en Inglaterra se utiliza para hablar del sexo y que hasta antes del lanzamiento de esta canción no era una palabra que se utilizara en Estados Unidos.

De acuerdo con Wes Borland, guitarrista de la banda, el ritmo que escuchamos en “Nookie” fue creado con el fragmento de una película porno italiana de la década de los 70 que DJ Lethal tenía en sus archivos y mientras ambos se enfocaban en crear un interludio. Todo esto sin imaginar que estaban dando paso a una de las canciones más famosas de Limp Bizkit.

La letra de la canción habla de un sujeto que vive una infidelidad por parte de su novia

Borland y Lethal decidieron titular a la canción como “Nookie”, pues el sonido era como el de una película para adultos. Al día siguiente le mostraron la pieza a Fred Durst, quien quedó maravillado con la idea de que la canción tuviera ese nombre y les adelantó que basaría la creación de la letra en ese concepto. Uno que tiempo después se popularizó en todo el mundo.

En “Nookie” podemos escuchar a un sujeto que excusa el porqué sigue en una relación con la mujer que le puso el cuerno y lo engañó. Algo que no es precisamente ficción ya que en realidad la canción está inspirada en una exnovia de Fred que lo engañó cuando él apenas iniciaba su carrera musical.

Algo que en la vida real le ocurrió al vocalista de la banda, Fred Durst

“Se trata de mi ex novia, cómo me trató como una mierda, y no podía dejarla, no lo superaría. Ella jodió a mis amigos y me usó por mi dinero. Traté de averiguar por qué lo hice, y me di cuenta de que lo hice todo por el nookie”, dijo Fred Durst en una declaración tomada por el portal Genius.

Y es que el músico, quien se encontraba en Los Ángeles, le enviaba dinero a su novia para que pagara algunos gastos que compartían. Sin embargo, ella utilizaba la lana en cuestión para irse de fiesta, a hoteles o consumir drogas con otros sujeto. Lo peor es que Fred lo supo en su momento, pero tal y como lo dijo, no terminó su relación por cuestiones sexuales.

Y una canción que catapultó la carrera de Limp Bizkit

Además de contener un video dirigido por Durst, algunas frases recitadas por el fallecido Scott Weiland, cantante de Stone Temple Pilots, o incluir un sampleo del éxito de los años 70 “You’re Getting a Little Too Smart”, interpretado por The Detroit Emeralds, la creación de “Nookie” se inclina más a una decepción amorosa.

Una experiencia que al final ayudó más a Fred Durst de lo que lo afectó, pues gracias a “Nookie” Limp Bizkit ganó más popularidad en todo el mundo, nominaciones a los Grammy y hasta el reconocimiento de tener una de las canciones que marcaron a una generación a principios de los lejanos años 2000 y que afortunadamente muchos podremos escuchar próximamente en el Vive Latino 2022.