¡Limp Bizkit estrenó una rola durante su show en Lollapalooza 2021!

Contra todo pronóstico, los conciertos y festivales presenciales regresaron a esta nueva normalidad poscovid (que pueden checar ACÁ) para traerle alegría a los fans de la música en vivo. A pesar de que había muchas dudas y hasta implementaron medidas de salud y prevención, este fin de semana se llevó a cabo la edición 2021 de Lollapalooza y a pesar del enorme lineup que armaron para esta ocasión, Limp Bizkit fue la banda que llamó la atención.

Durante 2019 e inicios 2020, el grupo comandado por Fred Durst dio un montón de shows en todo el mundo –incluida una presentación en la CDMX como parte del festival Domination–. Sin embargo, cuando el coronavirus llegó a nuestras vidas, se detuvieron por completo y prácticamente desaparecieron del ojo público. Pero finalmente volvieron este año y al parecer, también regresan con música nueva bajo el brazo.

Limp Bizkit aprovechó para estrenar una rola en Lollapalooza

A pesar de no estar programados en un horario estelar, Limp Bizkit subió al escenario de Lollapalooza 2021 para dar un conciertazo de aquellos. Para que chequen cómo se puso la cosa, Durst salió con nuevo look –como de papá setentero– para tocar clásicos como “Nookie” y “Rollin’ (Air Raid Vehicle)” y por si esto no fuera suficiente, el gran Wes Borland aventó su guitarra al público, provocando que varios fans se pelearan por tener esta joyita.

Sin embargo, esto no fue lo único que llamó la atención durante su presentación. De acuerdo con NME, cuando Fred Durst y compañía terminaron su set de 10 rolas, de inmediato comenzaron a aventar playeras y mientras todo esto pasaba, en el sonido local sonaba una nueva rola de la banda. El nombre de esta canción es “Dad Vibes” y según el frontman, es uno de los temas que aparecerán en su nuevo material discográfico.

“Esta canción es para ti y sólo para ti. Es una canción de nuestro nuevo álbum llamado ‘Dad Vibes’. Quiero ver a todo el mundo ahí fuera bailando ahora mismo, déjenme ver cómo lo hacen”, dijo Durst. Hasta el momento no la han lanzado oficialmente en plataformas digitales pero gracias a varios fans que estuvieron durante su presentación en Lollapalooza y al streaming de Hulu, podemos escucharla. Chéquenla a continuación antes de que la bajen:

Desde 2011 con el lanzamiento de Gold Cobra, Limp Bizkit no ha lanzado música nueva. En 2014 se esperaba que la banda de nu metal lanzará su sexto álbum de estudio que se titulaba Stampede of the Disco Elephants; sin embargo, y a pesar de que ya habían confirmado algunas rolas y estaba todo listo para que viera la luz, así como Kanye West, nunca lo publicaron. Por ahora no han confirmado si estrenarán este disco o será uno nuevo.