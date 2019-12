¿Ya ves? Y tú que todavía te las das de “ayyyy fúchilis fúchilis esa música”, aquí tienes al líder y vocalista de Limp Bizkit baile que baile al ritmo de “Ramito de violetas” de Mi Banda el Mexicano… y no nomás esa, sino que también lo vieron sacándole brillo a la pista –o al menos moviendo sus bracitos– con la música de la eterna Selena.

Esto, probablemente no le hubiera causado mucha risa a tu ‘yo’ de hace 20 años, cuando llevabas tu gorra roja de los Yankees de un lado a otro y creías que Wes Borland era un dios (Spoiler: sí lo es), pero ahora… los años han pasado y pues no queda más que reír de esta hilarante situación. Bien se sabe que a Fred Durst no le desagrada del todo la polémica… que sí su romance con Christina Aguilera, que sus eternas peleas con Slipknot, sus fotos con Britney Spears, sus declaraciones en contra de Trent Reznor… vaya, un sinfin de joyitas.

Pero al parecer no todo es polémica y argüende porque… ¿alguien ha pensado en cómo le gusta divertirse a Mr. Durst? Bueno, al parecer ya nos dio una idea, y es más o menos así:

Y es que sí te entendemos Fred Durst, la música de Casimiro Zamudio es totalmente adictiva y dan ganas de armar el bailazo en donde sea que estés, seas quien sea. Esto, al parecer sucedió en un bar en Guadalajara hace algunos días, en donde no solo bailó este par de rolas, sino que ¡ÉL LAS PUSO PORQUE FUE DE DJ! Ahí les va el video de Selena: