Limp Bizkit puso “La Chona” y hasta subió a un fan al escenario en el Vive Latino 2022

Limp Bizkit regresó y lo hizo para armar una verdadera fiesta con el toque mexicano infaltable. Desde los meses previos, la fanaticada ya saboreaba el momento de ver a los liderados por Fred Durst volviendo por estos lares, esta vez como uno de los grandes nombres del Vive Latino 2022…. y sí, literal, hubo de todo durante la noche del sábado en el escenario principal del festival.

Pero cuando nos referimos a que hubo de todo, no solo lo hacemos para remarcar la intensa celebración que la banda -una de las más icónicas del nü-metal- trajo al Foro Sol. También es justo darle su lugar a Durst como un vocalista que a su manera, curiosa y quizá poco ortodoxa, le sabe a esto de entretener al público con pura presencia, aunque ya no sea la misma celebridad desenfrenada de hace años.

Limp Bizkit trajo las ‘dad vibes’ al Vive Latino

La banda sabe que tanto ellos como sus fanáticos ya no son los mismos que a finales de los 90 e inicios de los 2000. La generación que creció con Limp Bizkit ahora tiene un trabajo estable, posiblemente una familia establecida… aunque eso sí, la energía no se pone en tela de juicio, eh. Por eso es que el concepto de las ‘dad vibes’ (o ‘vibras de papá’) de su reciente disco Still Sucks, el primero en prácticamente una década, resulta bastante interesante.

Y bueno, por ahí comenzó la cosa en el Vive Latino 2022. Fred Durst y compañía abrieron su presentación con un “Viva México, cabr*nes” para dar paso a algunas rolitas del nuevo material como “Out Of Style”, “Dirty Rotten Bizkit” y “Dad Vibes”, en una de las primeras veces que las interpretan en vivo. Y debemos decirlo sin reservas: estos temas, aunque intensos, casi no tuvieron el mismo impacto en la gente… pero era apenas el comienzo y el asunto pronto iría a más.

Llegaron los clásicos de la banda y la fiesta mexicana arrancó

Fred, caracterizado como un hombre de edad avanzada con peluca y bigote canoso, enseguida preguntó al público si se sentía feliz. “No los puedo escuchar, ¿cuál es el problema?”, dijo el vocalista conocido por no guardarse el picoteo y la interacción con sus fans independientemente del ambiente. Notablemente más intenso, el frontman pide a a los asistentes del Vive Latino que demuestren de que están hechos y vino el trancazo inmediato con un clásico de la talla de “Break Stuff”. Ya se imaginarán todas las cervezas que volaron al instante y los brincos desatados de la gente.

¿Recuerdan que les dijimos que hubo de todo? Pues Limp Bizkit venían dispuestos a ponerle un toque especial a su presentación y por ahí, en ese justo momento, sonaron el “Chúntaros Style” de El Gran Silencio y el “Kulikitaca”. Fred no la dudó cuando había que sacar los pasos prohibidos. La fiesta crecía y todo explotó todavía más cuando “My Generation” sonó desde la tarima. Ahora sí, el show estaba en su punto más alto.

Las rolas más antañas de Limp Bizkit no paraban de llegar y pronto Durst dijo que “saluden a Mr. Wes Borland”, lo que dio paso a la salvaje “Livin’ It Up”que elevó la tensión y la celebración a otro nivel. Entre el público, se alcanzaban a ver dos que tres gorras rojas al más puro estilo de Fred que dejaban claro que había nostalgia entre los fans y un recuerdo bien arraigado de la época más memorable de la banda.

Y se vino un clásico mexa de esos que todos conocemos. Tremenda sorpresa la que nos llevamos cuando de repente, sonó “La Chona” de Los Tucanes de Tijuana desde la consola de DJ Lethal. El exmiembro de House Of Pain se la sabe (por ahí hasta echó a andar “Jump Around”) y quienes estuvieron ahí, no nos dejarán mentir: la gente coreó con todo cada rola que tiraban para amenizar. Los hits no pararon porque “Nookie” apareció, para que luego el grupo reprodujera en el background un poco del “Mariachi Loco” y después “My Way”.

Miguel, el suertudo fan que subió a cantar con Fred Durst

Limp Bizkit, como dijimos, tardó más de 10 años en lanzar un nuevo disco. Still Sucks, con ese título lleno de sarcasmo, es una prueba de que a pesar del tiempo la banda sigue dándole a sus fans buenos momentos, hoy más nostálgicos por la añoranza de esa época de fines de los 90 e inicios de los 2000, cuando eran una de las bandas más populares del planeta. Por supuesto, la nostalgia no es mala y en este punto, sirve como un impulso para aquellos que siguen gozando de la música de Fred Durst y compañía.

Una de esas personas es Miguel, el fanático suertudo que tuvo la oportunidad de subir al escenario para cantar con el grupo. El vocalista nos tomó a todos por sorpresa cuando anunció que elegiría a alguien del público para rifarse a acompañarlo en “Rollin'”. Y fue pura emoción lo que se vio en el escenario.

Mike (así se presentó el fanático con Fred) se trepó y lo primero que hizo fue abrazar al líder de Limp Bizkit. Enseguida, Durst le preguntó su nombre, pero Miguel estaba tan emocionado que antes aprovechó para gritar a todo pulmón “Viva México, cabr*neeeeees”. Aquellos que no tuvieron la oportunidad de ocupar su lugar, al menos mostraron apoyo al sujeto que cumplió el sueño de cantar con su banda favorita. Y claro, porque no todo es pura bondad, hubo quienes no lo veían con buenos ojos… pero bueno, qué se le va a hacer.

Luego del gran momento con el fan, la banda cerró con “Take a Look Around” y una expresión de cariño de parte de Fred Durst bastante cálida: “Ustedes hacen que mi corazón se haga grande. Gracias, los amamos, México”. Limp Bizkit estuvo en la casa y la rompió en grande. Momentazo.