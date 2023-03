¿Pueden creer que el Meteora cumple 20 años de su lanzamiento? Estamos tan sorprendidos como ustedes, tanto que podemos decir que este es uno de esos discos que se sientes bastante frescos a pesar del tiempo. Y ahora, Linkin Park nos hace recordarlo nuevamente con esta ‘nueva’ canción llamada “Fighting Myself”.

Linkin Park en el 2003. Foto: Getty

Linkin Park nos trae una canción poderosa con “Fighting Myself”

Bueno, así que digamos ‘nueva’, no como tal… Mejor dicho, esta rola es un corte inédito que la banda compuso allá en la épocas del ya mencionado Meteora, pero que no quedó en el listado final de tracks del disco.

Este temazo trae toda la onda de aquel material, con riffs nu-metaleros potentes que se intercalan entre partes musicales tranquilas y frenéticas. Mike Shinoda rapea sin piedad mientras Chester Bennignton desgarra su voz en los coros al tiempo en que canta: “Falling from grace, I watch it all come apart/Knowing I could’ve changed it all from the start/Fighting myself, I always lose“.

La rola viene acompañada con un visual muy cool dirigido por el artista Jacky Lu, utilizando el software de inteligencia artificial conocido como Kaiber que él mismo y su equipo de colaboradores han diseñado desde hace un tiempo. Y la verdad, luce bastante bien, eh. Aquí les dejamos esta entrega de Linkin Park con la canción “Fighting Myself”.

Se vienen una edición especial de ‘Meteora’ por su 20 aniversario

Que Linkin Park nos traiga esta canción llamada “Fighting Myself”, no es algo fortuito. Este sábado 25 de marzo, el álbum Meteora cumplirá su 20 aniversario de lanzamiento y la banda prepara una edición especial del disco, que estará disponible a partir del 7 de abril próximo.

El box-set en su edición super deluxe incluirá 5 vinilos, 3 DVD’s con videos nunca antes vistos de 4 conciertos, además de 4 CD’s con rarezas, demos y estas canciones nunca lanzadas como de la que hablamos ahora, y “Lost” que salió en febrero. Por acá pueden ver todos los detalles de esta edición especial que sin duda, muchos fans van a querer tener en sus manos.

Imagen de los LP’s de la edición de 20 aniversario de ‘Meteora’. Foto: Captura de pantalla/sitio web de Linkin Park