“Que la vida sea siempre un sueño”: Los 20 mandamientos para ser feliz que Pau Donés escribió antes de morir

Hace unos días, el pasado 9 de junio, el mundo se despertó con la triste noticia de que Pau Donés, el compositor y vocalista de Jarabe de Palo, había fallecido a los 53 años luego de una larga batalla contra el cáncer de colon que le fue diagnosticado en 2015, y el cual hace un año lo hizo retirarse de los escenarios. Una pausa que finalizó el pasado mes de abril cuando lanzó su canción “Vuelvo”.

La muerte de Pau Donés dejó mucha tristeza a sus seguidores, amigos y conocidos. Sin embargo, el líder de Jarabe de Palo también nos dejó grandes enseñanzas de vida, pues durante toda su lucha contra el cáncer siempre se mantuvo optimista y sonriente ante la situación. Incluso, hace uno meses el cantante salió a su balcón para brindar esperanza ante el coronavirus y honrar al personal médico que está luchando contra la pandemia.

Y es bastante cierto que Pau Donés nunca evadió el tema de la enfermedad contra la que luchaba. De hecho, el cantautor siempre habló abiertamente de ella y todo lo que pensó antes, durante y después de que le detectaran cáncer de colon. Esos pensamientos fueron escritos en su libro autobiográfico titulado ’50 palos… y sigo soñando’, uno en donde Donés incluso compartió sus 20 mandamientos para ser feliz y vivir la vida en plenidad.

En el libro publicado en 2017, Pau Donés detalló como el padecer cáncer lo orilló a ordenar sus prioridades y las cosas que realmente le importaban en la vida, afirmando que la situación la usó para salir de la rutina en la que nos encierra la vida misma, la cual a veces nos hace olvidarnos de nuestras creencias y perder de vista nuestras convicciones. Así es, todo lo resumió a esas dos cosas: Prioridades y tiempo.

Pau Donés basó sus últimos años de vida en 20 mandamientos que dejó escritos en su autobiografía, los cuales les mostramos a continuación:

1. Que sepamos vivir el presente

2. Que no perdamos el tiempo pensando en el futuro

3. Que dejemos de creer en la suerte y creamos en nosotros mismos

4. Que dejemos de hacer montañas de granitos de arena

5. Que la tristeza nos dé ganas de reír. Que nos riamos mucho

6. Que cantemos en la ducha, en los bares, en las bodas, en las cenas con los amigos o donde nos apetezca cuando nos venga en gana.

7. Que aprendamos a decirnos “te quiero” sin que nos dé vergüenza.

8. Que nos besemos, nos toquemos y nos achuchemos mucho

9. Que nos escuchemos tanto como sepamos compartirnos en silencio

10. Que nos queramos, a los demás y sobre todo a nosotros mismos

11. Que nos peleemos lo menos posible. Estar enfadado es una gran y estúpida pérdida de tiempo. ¡A la mierda el ego y el orgullo!

12. Que nos dejemos de rollos, de chorradas, de hacer ver lo que no somos, que eso no sirve pa’ ná.

13. Que le perdamos el miedo a la muerte, pero también le perdamos el miedo a vivir.

14. Que decidamos por nosotros mismos. Que nunca dejemos que los demás decidan por nosotros.

15. Que cuando la vida nos cierre una ventana sea cuando más abramos las alas para romper el cristal y salir volando.

16. Que las cosas nos lleven adonde sea, pero que nos vayan bien.

17. Que los cerebros de zafios, hipócritas, memos, mamelucos, corruptos, pesaos, estúpidos, tocapelotas, mentirosos, gilipollas… se reprogramen y entiendan que en la vida no hace falta ser así, que la vida va de otra cosa.

18. Que a las penas, puñaladas y al mal tiempo, buena cara. O mala,

que tampoco pasa nada.

19. Que la vida sea siempre un sueño.

20. Y, en fin, que a la vida le demos calidad, porque belleza sobra.

¡Hasta siempre, Pau Donés! Gracias por todo.