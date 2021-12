Los 35 discos que más nos gustaron (y acompañaron) este 2021

Parece que fue apenas ayer cuando comenzábamos el 2021 (el cual por cierto no fue taaaan bonito como creíamos) sin embargo, muchos ya estamos en espera del aguinaldo, las reuniones con amigos y familia, así como los recuentos de lo bueno y no tan bueno que nos dejaron los 12 meses de este año.

Y es que aunque no todo fue miel sobre hojuelas, estamos conscientes de que hubieron cosas que rifaron en nuestro 2021. La música, por supuesto, es parte de esa lista gracias a las decenas de canciones y discos que llegaron este 2021 para musicalizar los momentos chidos que nos ocurrieron y también, amortiguar esos que no estuvieron tan padres.

Acá presentamos nuestra lista de los 35 discos que más nos gustaron este 2021

Como nosotros sabemos que andan con el pendiente (y porque la neta queremos su retroalimentación y sugerencias), acá nos dimos a la tarea de enlistar los 35 discos que más escuchamos y nos gustaron este 2021. Desde los de nuestras bandas favoritas, hasta esos que fueron la revelación del año y captaron los reflectores de la industria musical y nuestros oídos.

Pero antes de comenzar con nuestro conteo, les debemos detallar que la siguiente lista no está hecha bajo ningún criterio de “este es mejor que el otro”. El orden es indiferente, pues los siguientes discos nos gustaron por diversas razones y por ello decididos enlistarlos (para que se guarden los reclamos, porque ya sabemos que luego son bien quien sabe como).

Dicho esto, comenzamos:

35.- Shame – ‘Drunk Tank Pink’

Tres años después de su aclamado álbum debut ‘Songs Of Praise’, este 2o21 la banda británica de post punk Shame volvió a sorprendernos con su segundo disco titulado ‘Drunk Tank Pink’, uno donde a través de 11 canciones nos deja ver las ambiciones musicales que la banda decidió tener para esta nueva producción. Algo que lograron de la mano de James Ford en la producción y con tracks que tienen claras influencias de bandas y artistas como Fontaines D.C., Iggy Pop y The Strokes.

34.- Sleaford Mods – ‘Spare Ribs’

La música tiende a inspirarse de las cosas buenas de la vida, pero también de otras que no son muy agradables y vaya que los últimos dos años han dado mucha tela de dónde cortar. Eso lo tuvieron muy claro Sleaford Mods, el dúo de Nottingham conformado por Jason Williamson y Andrew Fearn, que desde hace un par de año son conocidos por hablar sin adornos de la cultura de Gran Bretaña y la vida de la clase trabajadora en dicha nación.

En enero de 2021, con el Brexit y la pandemia como fuentes de inspiración, en enero de este año Sleaford Mods nos dio su onceavo disco de estudio ‘Spare Ribs’, el cual es una clara muestra de la esencia en su trabajo y con la diferencia de que ahora modificaron su estilo para darle paso a géneros como el pop y a la inclusión de aparatos de segunda para crear atmósferas musicales.

33.- Arlo Parks – ‘Collapsed in Sunbeams’

Publicar un disco debut y ganar un Mercury Prize es una hazaña que no cualquiera logra. Claro, a menos que tu nombre sea Arlo Parks, la cantautora británica que desde 2020 comenzó a hacer ruido gracias a su EP debut ‘Super Sad Generation’, uno en donde nos dio una probadita de sus habilidades para fusionar su amor por la poesía y la literatura con géneros musicales como el bedroom pop, el indie y el R&B.

Sin embargo, fue este 2021 cuando Arlo Parks presentó ‘Collapsed in Sunbeams’, su disco debut donde habla de temas complejos y delicados como la salud mental, la sexualidad y el amor. Todo con una sabiduría lírica que a sus apenas 21 años es digna de admirarse y misma que la han convertido en una de las promesas musicales de Reino Unido.

32.- Celeste – ‘Not Your Muse’

Además de los discos de bandas que son de nicho o nos tenían esperando nueva música, este año también fue uno donde conocimos los primeros trabajos de artistas que ya son consideradas estrellas en ascenso. Y justamente ese es el caso de Celeste, una artista británica que desde el año pasado comenzó a captar la atención de muchos y muchas gracias a su presentación en los Brit Awards de ese año.

Pues bien, este 2021 Celeste lanzó su primer disco de estudio llamado ‘Not Your Muse’, repleto de géneros como el jazz, soul, R&B y pop, y cuyas canciones reflejan la esencia de la cantautora, quien no buscaba la fama internacional. Algo que irónicamente ocurrió cuando dos de las rolas de este disco aparecieron en cintas como The Trial of the Chicago 7 (2020) y banda sonora de Soul (2020)​

31.- Steven Wilson – ‘The Future Bites’

Otra sorpresa agradable y muy esperada fue la que nos dio Steven Wilson, líder de Porcupine Tree, que el 29 de enero de este año decidió romper su ausencia musical a través de ‘The Future Bites’, sexto álbum en su trayectoria como solista. Un disco donde el músico y productor británico decidió retomar el camino de la electrónica para hablar sobre temas como la influencia de las redes sociales en nuestras vidas y el consumismo en la era tecnológica.

30.- Black Country, New Road – ‘For the First Time’

Las primeras veces nunca se olvidan, sean para bien o para mal. En el caso de Black Country, New Road, podemos decir que es más la primera que la segunda gracias a su disco debut ‘For The First Time’, una producción de la banda conformada por Isaac Wood, Tyler Hyde, Lewis Evans, Georgia Ellery, May Kershaw, Charlie Wayne y Luke Mark, que podemos describir como una brutal, honesta y maravillosa experimentación de sonidos y géneros que contrastan entre el sonido y los mensajes de sus rolas.

29.- Foo Fighters – ‘Medicine at Midnight’

La pandemia de COVID-19 no sólo inspiró la creación de algunos discos, sino que también afectó y retrasó el lanzamiento de otros. Tal fue el caso de los Foo Fighters, quienes tuvieron que cambiar la estrategia para promocionar su décimo disco de estudio ‘Medicine At Midnight’, uno que Dave Grohl y compañía planeaban lanzar justo cuando la banda originaria de Seattle regresara a los escenarios.

Con ‘Medicine at Midnight’ los Foo Fighters demostraron que aún tienen de todo para seguir con su fórmula clásica al hacer música y llenar estadios en todo el mundo. Algo que esperamos poder presenciar el próximo año cuando los veamos en vivo y con nuevas rolas para corear como si no hubiera un mañana.

28.- slowthai – ‘Tyron’

Encontrar el equilibrio entre los excesos, problemas personales y la fama mundial no debe ser tarea fácil, sin embargo, eso tampoco significa que uno no pueda encontrar el aprendizaje después de un gran camino recorrido. Justo es el mensaje que –muy a su manera– nos regaló slowthai en su segunda placa de estudio ‘Tyron’, un disco en donde el rapero británico se sincera sobre todas las cosas buenas y malas que la vida le ha enseñado.

Sin rodeos y con la crudeza lírica que lo caracteriza, misma que desde hace un par de años lo ayudó a irrumpir la escena del grime y el rap, ‘Tyron’ es un disco homónimo que slowthai utiliza para hablar de sus broncas con las drogas hasta la motivación de buscar una vida mejor (en todos los sentidos), algo que dio como resultado un disco transparente, auténtico y jodidamente humano.

27.- SG Lewis – ‘Times’

Seis años después de irrumpir en la escena de la electrónica, fue en febrero pasado cuando el DJ, productor y multi-instrumentista, SG Lewis, presentó 10 canciones nunca antes escuchadas que recopiló en su disco ‘Times’, cuyo propósito fue darnos material para bailar y olvidarnos de los problemas del mundo por casi una hora y hasta con colaboraciones de Nile Rodgers, Robyn, Rhye, Channel Tres, Lucky Daye y Frances y Lastlings.

26.- LP- ‘Churches’

Este año hubo discos que sin duda se destacaron de la mayoría y uno de ellos fue ‘Churches’, el sexto disco de Laura Pergolizzi, mejor conocida como LP, en donde la cantautora estadounidense nos regaló 15 canciones que hablan sobre los matices del amor, el desamor y la asimilación que los seres humanos tenemos hacia dichos sentimientos y emociones.

Bajo la producción de Mike del Rio, y acompañada de su poderosa voz, letras profundas y desgarradoras a las que ya nos ha acostumbrado, así como géneros que van desde el un pop bailable hasta emotivas baladas de R&B, el ‘Churches’ de LP es un disco que disfrutamos al tener el corazón roto. Y vaya que muchos este 2021 estuvimos por la calle de la amargura.

25.- Faye Webster- ‘I Know I’m Funny haha’

Considerada como una de las máximas exponentes del folk rock estadounidense por su estilo único, directo y honesto, uno que hasta le hizo ganarse un lugar en la playlist del ex presidente Barack Obama, en agosto de este 2021 Faye Webster presentó su cuarto disco de estudio llamado ‘I Know I’m Funny haha’, un álbum inspirado en los momentos comunes y corrientes que nos ocurren en el día a día.

“I Know I’m Funny jaja” pasó de ser un pensamiento, a una letra, al título de una canción, al título de un álbum. Estos son los pensamientos que pasan por mi cabeza cuando escribo una canción, cosas que la gente podría pasar por alto fácilmente y no cree que sean lo suficientemente dignas o bonitas para ser cantadas. Creo que eso es lo que más se relaciona con la gente, y creo que es un aspecto de la composición que no escuchas a menudo”, comentó la artista a Pitchfork hace unos meses.

24.- L’Imperatrice – ‘Tako Tsubo’

Tako Tsubo es una palabra de origen japonés que se utiliza para describir un desgaste emocional que afecta y debilita los latidos del corazón. Pero también, este término se utiliza para referirse a ese dolor que sólo puede provocarnos el rechazo de un ser amado. Y es importante decirlo, pues esas dos fueron las premisas para el disco que este año lanzó L’Impératrice.

Como una metáfora a su reinvención en este segundo álbum, la banda de origen francés aborda temas como el machismo, la política y el espejismo que provocan (y obsesionan) las redes sociales, lo cual hace a través de rolitas con toques vintage y sintetizadores que podrían hacernos pensar que la agrupación intenta dar el mensaje contrario; uno en donde todo es color de rosa.

23.- St. Vincent – ‘Daddy’s Home’

Otra de las sorpresas musicales que nos dio el 2021 fue ‘Daddy’s Home’, la sexta placa discográfica que llegó para marcar una nueva etapa musical y personal de Annie Clark, pues en este disco la cantautora estadounidense no sólo tomó inspiración de los sonidos retro de finales de los setentas e inicios de los ochentas en el primer, sino que además habló de sus sentimientos sobre la salida de su padre que estuvo en la cárcel durante nueve años.

‘Daddy’s Home’ es una joya conceptual en donde Clark, de la mano de Jack Antonoff a quien consideró el productor ideal para este trabajo, nos dejó echar un vistazo a su mente y a las influencias musicales que la formaron y la alimentan con el paso de los años. Todas estas bajo la nostalgia de regresar a una época pasada y con la finalidad de expresar todas esas emociones que eso le generó.

22.- Noga Erez – ‘Kids’

Con influencias musicales de artistas y bandas como Radiohead, Kendrick Lamar, PJ Harvey, Gorillaz, Blur y M.I.A, y en medio de un momento complejo y complicado para el Medio Oriente (cortesía de Estados Unidos), Noga Erez presentó este 2021 su segundo disco de estudio ‘Kids’, uno donde la artista israelí une temas personales y políticos, con ritmos electrónicos y poperos que enfrascan una dualidad que el mundo bien puede entender hoy en día.

21.- Ye – ‘Donda’

Después de muchos retrasos y con una excelente estrategia de marketing que se encargó de elevar más las expectativas, el pasado 29 de agosto escuchamos ‘Donda’, el décimo disco de estudio de Ye (a.k.a. Kanye West), uno que está inspirado fuertemente en el fallecimiento de su madre, Donda West, y en el cual Ye nos deleitó con un tracklist extenso que incluyó colaboraciones increíbles con artistas como Jay- Z, The Weeknd, Travis Scott y otros más.

A través de 27 canciones, Kanye West no sólo nos dejó apreciar la fuerte influencia religiosa que posee y transmite a sus seguidores, sino que además pudimos ver cómo el rapero y productor tomó elementos musicales de sus discos anteriores, así como habilidades ya pulidas en producción y composición, para darle vida a su décimo disco de estudio que provocó muchas opiniones encontradas.

20.- Porter Robinson – ‘Nurture’

Siete años después del lanzamiento de su álbum debut ‘Worlds’ (2014) y tras superar un intenso periodo de depresión y ansiedad que apareció cuando él apenas tenía 18 años en ese entonces, este año Porter Robinson regresó a las andadas con ‘Norture’, su segundo material de estudio que conlleva una sensación inmediata de renovación. Una en la que el dj y compositor nos cuenta cómo volvió a descubrir la belleza en las pequeñas cosas de la vida.

En una época donde la salud mental se ha vuelto uno de los temas más importantes y preocupantes para los habitantes de todo el mundo, en este disco Porter Robinson nos muestra que la vida siempre será un sube y baja eterno, aunque siempre contaremos con herramientas –como la misma música– que nos ayuden a sobrellevar esa carga que a veces puede sentirse bastante pesada.

19.- Royal Blood – ‘Typhoons’

Este 2021 a los mexicanos finalmente se nos hizo ver a Royal Blood en nuestros lares. Y si eso no fuera suficiente, el dúo compuesto por Mike Kerr y Ben Thatcher llegó a nuestro país con un nuevo disco titulado ‘Typhoons’, en donde trabajaron con productores de la talla de Paul Epworth, Josh Homme y Joe Keogh para ofrecernos un disco en donde la banda se reinventó por completo sin olvidar sus raíces musicales.

Riffs potentes, baterías complejas, inclusiones de piano y sintetizadores fueron algunas de las cosas que pudimos encontrar en este tercer material de la dupla británica que en esta ocasión nos obsequió ritmos bailables con coros pegajosos y otros elementos que no habían agregado anteriormente, pero que les funcionan a la perfección.

18.- Dayglow – ‘Harmony House’

Otras de las joyitas musicales que nos dejó este año fue ‘Harmony House’, el segundo disco de estudio de Dayglow en donde el cantante originario de Houston, Texas, hace un claro homenaje a ritmos de los años 70 y 80. Todo a través de las canciones que, creadas en la intimidad de su habitación y con la ayuda de su computadora, nos muestran los miedos de un adolescente que comienza a ver cómo el mundo cambia y se vuelve más complejo.

Con ritmos como el funk y el dream pop, Dayglow brilló este 2021 gracias a su segunda placa de estudio. Una en donde Sloan Struble expresó todos los miedo que le han pasado por la mente mientras está solo y rodeado de las paredes de su habitación. Una de las que a veces no quiere saber, pues si algo sabemos es que crecer da miedo y más cuando uno comienza a ser responsable de todo lo que le pasa.

17.- Wolf Alice – ‘Blue Weekend’

‘Blue Weekend’ llegó para coronar a Wolf Alice como una de las bandas más sobresalientes del Reino Unido, esto gracias a las 11 canciones del disco que desbordan historias y experiencias sobre la vida y el amor, mismas que fueron creadas mientras los integrantes de la banda se aislaron en un Airbnb (que antes era una iglesia) y antes de que la pandemia de COVID-19 azotara al mundo.

La crítica especializada aplaudió la capacidad lírica que Wolf Alice tuvo en esta nueva producción y no fue para menos, pues Ellie Rowsell, Joff Oddie, Theo Ellis y Joel Amey hablan de la arrogancia y el amor a través de un pasaje repleto de ritmos como el punk, rock, pop y armonías de los 80 y 90, mismas que fueron creadas con ayuda del productor Markus Dravs.

16.- Kings of Convenience – ‘Peace or Love’

12 años tuvieron que pasar para que los seguidores de Kings of Convenience pudieran ver cómo los caminos musicales de Erlend Øye y Eirik Glambek Bøe se reencontraban para hacer lo que mejor saben: reflexionar a través de voces cálidas, letras complejas y guitarras bien ejecutadas, sobre la vida y todo lo que acontece en ella. Ahora de una manera más madura que antes.

Y es que una década después podemos decir que ‘Peace or Love’ es la muestra clara de que Erlend y Eirik se han convertido en esos amigos que prefieren platicar de sus problemas que bailar y olvidarlos. Algo que se entiende en un álbum donde ambos hablan de los problemas que podemos provocar al perseguir la idea del amor y la paz, la cual muchas veces parece lograr ser alcanzada si evitamos tener el corazón roto.

15.- Jungle – ‘Loving in Stereo’

Josh Lloyd-Watson y Tom McFarland terminaron un silencio de tres años con el arribo de su tercer material discográfico ‘Loving in Stereo’, un disco en donde la dupla sale de su zona de confort al incursionar en ritmos como el hip hop, la electrónica y hasta el rock, los cuales mezclan con el funk y el soul que ya caracterizaban algunos de sus trabajos anteriores.

En esta nueva placa de estudio, Jungle nos demostraron una vez más la constante evolución a la que siempre están expuestos y que no les da miedo explorar. Pero sobre todo, dejaron en claro que su buena y contagiosa vibra puede ser lo que necesitamos en esos días donde el cielo luce bastante gris.

14.- The Killers – ‘Pressure Machine’

El confinamiento y la pausa de los shows en vivo permitieron a las bandas trabajar en discos más íntimos y personales. Tal fue el caso de The Killers, quienes este 2021 nos sorprendieron con el lanzamiento de ‘Pressure Machine’, el sexto álbum de la banda oriunda de Las Vegas en donde Brandon Flowers plasma memorias de su infancia en Nephi, ciudad de Utah en donde el frontman de la banda creció.

Este disco sin duda es el más nostálgico que hemos escuchado de The Killers, pues Flowers y compañía nos hicieron sentir lo que fue crecer en un lugar alejado de las grandes ciudades y también, presentaron varias historias de personas que marcaron la vida del músico, mismas que convirtieron a esta placa discográfica en una montaña rusa de emociones con la cual conectamos fácilmente y la cual nos muestra la capacidad de reinvención de una de nuestras bandas favoritas.

13.- Chvrches – ‘Screen Violence’

En un mundo que nos exige ser los mejores y ve con malos ojos el que nos sintamos mal, no hay duda de que es un gran alivio el tener a alguien que nos recuerde que esta bien no estar bien. Pero también, que nos motive a abrazar nuestras imperfecciones y nos motive a tomarlas como un estandarte. Uno en donde la mayor premisa sea que no nos importe un carajo lo que los demás opinen de nosotros.

Si este año hubo un disco que nos enseñó eso, y que además habló sobre la opresión e invisibilización que las mujeres hemos vivido durante años, ese fue ‘Screen Violence’ de Chvrches, el cuarto disco de la banda comandada por Lauren Mayberry en el cual vimos a la banda abrazar las expectativas para darnos un material auténtico y lleno de mucho amor, tanto propio como para los demás

12.- Little Simz – ‘Sometimes I Might Be Introvert’

Little Simz regresó 2021 con su cuarto álbum de estudio, ‘Sometimes I Might Be Introvert’. Esta placa fue uno de los discos más importantes en la carrera de Simbiatu “Simbi” Abisola Abiola Ajikawo –como en realidad se llama la rapera británica–pues en 19 canciones le ofreció al mundo un vistazo a su mundo y todo lo que ocurre a su alrededor; tanto sus sueños y motivaciones, como los miedos y las batallas que enfrenta día a día.

“Creo que lo principal es que muchas veces estamos en lugares incómodos y te presionas demasiado, y no de manera saludable. Y simplemente quiero decir que no tengas miedo a probar nuevas cosas, a salirte de tu zona de confort, ser tú [email protected] y nunca defraudarte, porque muchas veces no estás satisfecho con tu vida o con lo que estás haciendo. Así que sí, creo que eso es lo más importante que puedo decir por ahora con mi música”, nos contó la cantante sobre su disco, esto en una entrevista que tuvimos con ella durante el 2021.

11.- Elton John – ‘The Lockdown Sessions’

Si existe una leyenda capaz de tener en un disco a los talentos más famosos y consolidados, ese sólo puede ser Sir Elton John, quien aprovechando la pandemia de coronavirus decidió reunir a un montón de músicos, cantantes y productores importantes en la actualidad para darnos el álbum colaborativo que el mundo no esperaba o imaginaba, pero el cual definitivamente necesitábamos para reafirmar la importancia de Elton John en la música.

De la mano de bandas y artistas como Gorillaz, Eddie Vedder, Dua Lipa, Stevie Wonder, Stevie Nicks, Nicki Minaj, Rina Sawayama y otros, Elton John nos regaló un viaje musical en donde celebra y resalta la diversidad de ritmos y sonidos como el rock, country, pop, dance, funk, hip-hop y más, los cuales muestra de la mano de sus mayores exponentes en la actualidad y con una capacidad para reinventarse que sólo Sir Elton John posee hoy en día.

10.- Jarvis Cocker – ‘Chansons d’Ennui Tip-Top’

Inspirado en la colaboración con Wes Anderson para la cinta The French Dispatch, el líder de Pulp nos obsequió doce versiones de canciones pop francesas de artistas como Françoise Hardy, Serge Gainsbourg, Jacques Dutronc, entre otros más, y las cuales de alguna manera fueron dirigidas por el conocido director de cine, que sin pensarlo tuvo el soundtrack no oficial perfecto por parte de Cocker y gracias a ‘Chansons d’Ennui Tip-To’.

9.- Damon Albarn – ‘The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows’

En un principio se trataría de una pieza orquestal inspirada por los paisajes de Islandia y que daría el nombre a uno de sus muchos proyectos. Sin embargo, la pandemia y el aislamiento provocados por el coronavirus provocó que Damon Albarn regresara a trabajar en su nuevo proyecto como solista. Uno que dio como resultado 11 canciones en donde el músico inglés explora temas como la fragilidad, la pérdida, y el renacer después de la tormenta.

“Comenzó aquí, mirando hacia mi ventana. Así que imagínate que junto a esto teníamos una banda de 12 músicos de orquesta y solo mirábamos por la ventana, nos fijábamos qué estaba pasando por ahí y jugábamos con la atmósfera. Veíamos cómo cambiaba el clima y los pájaros, la gente, las luces. Fue fantástico, fue muy divertido” nos contó Damon sobre este disco en una entrevista que le hicimos.

Con una gran combinación de instrumentos que se convierten en canciones cálidas y con un toque bastante íntimo por parte de Damon Albarn, ‘The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows’ no podía quedar fuera de nuestro conteo. Sobre todo porque se trata de un disco donde el vocalista de Gorillaz y Blur nos muestra otra de sus muchas facetas como músico. Algo que no nos cansamos de apreciar.

8.- Adele – ’30’

Si este 2021 hubo un regreso musical que TODOS esperaban con ansias, ese fue el de Adele. Y vaya que quedó comprobado con el lanzamiento de ’30’, su cuarto material de estudio que en su debut no sólo provocó una escasez de vinilos, sino que nos hizo llorar a moco tendido gracias a las canciones que –como ya sabíamos desde hace meses– estuvieron fuertemente influenciadas por el divorcio de la cantante con su ahora ex, Simon Konecki.

’30’ es quizá el disco más maduro de Adele y basta con escuchar alguna canción, en donde la cantante británica habla del divorcio, la maternidad y la ansiedad que provoca la fama, para percibir los fuertes sentimientos que plasmó en cada una de sus creaciones musicales con las cuales demostró, una vez más, su capacidad de convertir las tragedias en crecimiento y aprendizaje.

7.- The War On Drugs – ‘I Don’t Live Here Anymore’

La banda estadounidense comandada por Adam Granduciel regresó por la puerta grande y casi sin avisar gracias a ‘I Don’t Live Here Anymore’, un álbum conformado por 10 piezas musicales donde la agrupación estadounidense finalmente hace las pases con su pasado. Uno que irónicamente pareció ayudar a Adam y compañía a encontrar su esencia, esa que los lleva a explorar nuevos y otros conocidos terrenos musicales que les recuerdan su pasado, presente y el probable futuro de la banda.

6.- C. Tangana – ‘El Madrileño’

En la actualidad el género urbano cada vez toma más terreno en la industria de la música y eso ha sido gracias a artistas como C. Tangana, quien este año lanzó su segundo disco de estudio titulado ‘El Madrileño’. Un trabajo musical y conceptual en donde el rapero y compositor de origen español mezcló sus raíces e influencias musicales para darnos uno de los mejores álbumes del 2021.

Demostrando que no se le debe encasillar en el género del reggaeton, ‘El Madrileño’ es un catálogo de estilos musicales en donde C. Tangana nos da un recorrido por la historia de la música en su natal España. Y no sólo eso, ya que el cantante nos deja en claro que con su capacidad de componer y crear música, está dispuesto a comerse el mundo y convertirse en el rey del género urbano y demás géneros parecidos.

5.- Tyler, the creator- ‘Call Me If You Get Lost’

Momentos tétricos, tiernos, intensos, calmados, y todo con el sello de su timbre de voz y varias colaboraciones, podemos decir que ‘CALL ME IF YOU GET LOST’ fue uno de los discos que más nos sorprendieron este año. No sólo por su sorpresiva salida (pues el buen Tyler, the creator jamás dio señales de él), sino porque a través de 16 canciones Tyler Gregory Okonma englobó su personalidad completa, acompañado de su sello vocal y algunas colaboraciones de artistas como Lil Wayne.

Tyler, The Creator se apropió de la producción para el que consideramos uno de sus trabajos más completo a la fecha, pues en este disco Tyler comprueba ser uno de los artistas que más material novedoso generan en la escena, ya que cada disco que lanza trae consigo mucho aire fresco que se aparta de los lanzamientos por cantidad, y en donde se enfoca en expresar su identidad genuina.

4.- Inhaler – ‘It Wont Always Be Like This’

Con la motivación de hacerse de un nombre reconocido en la música por mérito propio (algo un poco complicado si eres el hijo de uno de los vocalistas más icónicos del último siglo), este 2021 Elijah Hewson, junto con sus amigos y compañeros de la banda Inhaler, Robert Keating, Ryan McMahon y Josh Jenkinson, lanzaron su primer disco de estudio titulado como ‘It Won’t Always Be Like This’.

Cuando llegamos al escalón de los 20’s lo único en lo que pensamos (o llegamos a pensar en ese entonces) es en los sentimientos encontrados que nos da la transición de la adolescencia a la edad adulta. Algo que Elijah y compañía entienden y transmiten perfectamente al tener 21 años y ya ser una de las bandas promesas de su país.

3.- Sam Fender – ‘Seventeen Going Under’

El final de 2021 no precisamente significó el no poder escuchar música nueva y mucho de eso fue gracias a Sam Fender. El cantautor británico de 27 años escogió el mes de octubre para presentarnos su segunda placa de estudio ‘Seventeen Going Under’, la cual a grandes rasgos nos deja ver con mucho detalle algunos pasajes de la adolescencia de Fender, quien en ese entonces tenía una vida llena de ira, peleas, deudas y familiares enfermos.

2.-Halsey – ‘If I Can’t Have Love, I Want Power’

El embarazo es un tema que la sociedad romantiza bastante. Y no, con esto no queremos decir que estar en la espera de un bebé sea malo, pues sin duda la maternidad deseada es una de las cosas más maravillosas que puede vivir alguien (nomás vean a Yuya). Sin embargo, las mamás saben que el camino a recorrer no siempre es color de rosa.

Esos sentimientos fueron los que llevaron a Halsey a crear ‘If I Can’t Have Love, I Want Power’, el cuarto disco de estudio en su carrera y en el cual –de la mano de Trent Reznor y Atticus Ross, integrantes de Nine Inch Nails que fungieron como productores en este álbum–, la cantante engloba todas las emociones que vivió durante la espera de su bebé.

1.- Clairo – ‘Sling’

Es muy gratificante ver algunas cosas que hacemos y darnos cuenta de que no somos los mismos, pues al final del día los tropezones del pasado sirven para algo. Esa sensación, que se hace presente siempre a finales de año, bien la podríamos describir a través de ‘Sling’, el segundo álbum de Clairo en el cual podemos apreciar una importante evolución musical llena de ritmos setenteros y psicodélicos en donde predominan géneros como el folk, el jazz y el dream pop.

Este disco fue uno de los muchos en los que Jack Antonoff participó como productor, y es importante mencionarlo ya que a través de las 12 rolas que componen esta placa podemos identificarnos con temas y pensamientos personales que Clairo tuvo durante la realización de la misma. Algo que pudo ser posible gracias a su perrita Joanie.

“Cuidar de ella me obligó a enfrentar mis propios pensamientos sobre la paternidad y lo que significaría para mí. Historias como lecciones, arrepentimientos como remordimiento… Pensar en algo/alguien antes que en ti mismo. Es un vistazo a un mundo en el que descubrí que lo doméstico es lo que me faltaba”, indicó.