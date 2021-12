Puro temazo: Estas son 50 canciones geniales que nos dejó el 2021

El 2021 se nos va y por supuesto que hubo mucha música en los meses previos. Regresos espectaculares, lanzamientos sorpresivos, adelantos de próximos materiales discográficos… vaya, nuestras listas de reproducción sí que tuvieron ‘carnita para echar a la parrilla’.

Pues bueno, para irnos despidiendo del año como se debe, por acá hemos hecho una pequeña lista con algunos temazos que tuvimos la fortuna de escucha a lo largo de este tiempo. Hay de todo y para todos los gustos. Acá les dejamos nuestro listado con 50 canciones geniales que nos dejó el 2021.

NOTA: el orden de esta lista es indiferente y no está ordenado de peor a mejor necesariamente.

Japanese Breakfast – “Be Sweet”

No lo podemos negar: Japanese Breakfast amarró el 2021 para entregarnos uno de los mejores lanzamientos del momento con su disco Jubilee. No por nada la crítica especializada lo adoró casi por completo, en algo que podríamos considerar aclamación universal. Y no por nada, este mismo está nominado a Mejor Álbum de Música Alternativa para la próxima entrega de los Grammys.

Si hay un temazo que no puede faltar en tu playlists del 2021 (suponiendo que tengan el suyo), es “Be Sweet”. Dense con este track.

Caroline Polachek – “Bunny Is A Rider”

Baile y mucha atmósfera. Así podríamos definir la música que Caroline Polachek nos trajo en este 2021. La productora y compositora segurito agarrará el 2022 para traernos un álbum nuevo (ojalá que sí), pero ya en este año nos mantuvo a la expectativa con “Bunny Is A Rider”.

Dayglow – “Close To You”

Si hubo un artista que aprovechó el 2021 para mostrarse ya no como una promesa de la música, sino como una realidad, ese fue Dayglow. Sloan Struble -su nombre real- lanzó su segundo álbum en este año, vino a México para el Corona Capital y nos mostró por qué es uno de los músicos de la escena indie más sobresalientes del momento.

Para nuestro listado de mejores rolas, Dayglow entra con “Close To You”. TE-MA-ZO.

My Morning Jacket – “Complex”

My Morning Jacket lanzó material en 2020 como una segunda parte de su disco The Waterfall. Sin embargo, Jim James (con quien tuvimos entrevista hace poco) y compañía tenían algunas sorpresillas bajo la manga para el 2021. La banda se rifó con un disco homónimo lleno de sonidos psicodélico y geniales. El ejemplo de lo bueno que les quedó el álbum es la rola “Complex”.

Adele – “Easy On Me”

Definitivamente, Adele está entre las artistas de la industria pop que esperábamos con emoción, sino es la que más. Y no le hizo taaaaanto al cuento: casi de repente, comenzó a dar pistas de que estaba lista para lanzar su nuevo disco y no falló. La inglesa puso su tremenda voz de nuevo ante nosotros con “Easy On Me”, tan emocional como potente.

Sgt. Papers – “Échale Campeón”

Desde Hermosillo, Sonora para el mundo, Sgt Papers le pusieron un toque de punk psicodélico al 2021 con el disco SGTP, demostrando que la filosofía DYI (do it yourself) sigue funcionando para hacer música increíble. Y si no nos creen, escuchen el tremendo track que se mandaron con “Échale Campeón”.

Baby Keem ft. Kendrick Lamar – “Family Ties”

La industria musical y del hip-hop le abrió la puerta grande al joven Baby Keem, quien se convirtió en uno de los artistas a seguir con su disco debut The Melodic Blue. Nos llevamos una sorpresa todavía mayor cuando incorporó en el sencillo “Family Ties” al mismísimo Kendrick Lamar. Una colaboración así, seguro no se gana de gratis.

Parcels – “Famous”

Ya se andaban tardando, pero rompieron la espera. Parcels fue otra de las bandas de la que andábamos pendientes por si agarraban el 2021 para hacer su regreso con algo de material nuevo… y le atinamos. Los australianos radicados en Alemania no se guardaron nada y nos trajeron su segundo disco de estudio, Day/Night, con el que nos mostraron que tenían mucho -muchísimo- material a su disposición.

Prácticamente, se trata de un álbum doble donde capturan la esencia electropop funky que les conocimos. Y bueno, también se dejaron ir con texturas jazzeras geniales y hasta música disco. En este último sentido, destacamos la canción “Famous” que parece un temazo traído desde la misma década de los 70.

Wolf Alice – “Smile”

Uno de los grandes regresos que vimos en el 2021 fue el de Wolf Alice, quienes rompieron un largo rato de ausencia con su disco Blue Weekend, que dicho sea de paso incluso estuvo nominado al Mercury Prize para Mejor Álbum del Año. La banda británica realmente nos tomó por sorpresa y nos demostró que disco venía lleno de potencia y puro track rifado cuando comenzaron a promocionarlo con “Smile” a mediados del año. Mucho punch sin duda.

Royal Blood – “Thyphoons”

Otro regreso a la escena que resultó espectacular fue el de Royal Blood, quienes nos entregaron en este 2021 el disco Typhoons, le entraron al homenaje a Metallica con The Blacklist y por fin, después de mucho tiempo de espera, finalmente se presentaron en México por primera vez en el Corona Capital.

Mike Kerr y Ben Thatcher entran a nuestro listado con el tema que la nombre a su álbum más reciente, que sin duda nos mostró que la banda no solo está hecha para componer canciones demoledoras. También pueden ponerle a su sello particular un poco de vibras bailables. ACÁ pueden leer nuestra entrevista con ellos.

Sam Fender – “Seventeen Going Under”

Este año, Sam Fender se afianzó como uno de los mejores compositores del momento y su disco Seventeen Going Under es la prueba de ello. La crítica no paro de elogiar el estupendo trabajo del británico y no lo podemos poner en tela de juicio: el disco fue uno de los mejores de mediados del 2021, y la canción homónima está como para erizarle la piel a cualquiera. Una infaltable del año.

Roosevelt – “Feels Right”

Desde Alemania, otro que aprovechó el año para regresar en grande fue Roosevelt con todo y su disco Polydans lleno de vibras electrónicas bailables. Si somos honestos, fue difícil escoger qué rola agregara a este listado, pero no cabe duda que “Feels Right” fue una de las que más impactó en la gente. Como sea, el disco es una joyita de principio a fin.

Porter Robinson – “Get Your Wish”

Y ya que andamos en ello de la música electrónica, otro artista que regresó a las andadas de gran manera fue Porter Robinson. Aunque no lo crean, pasaron siete años para que el productor sacara un segundo álbum (aunque en ese tiempo, aprovechó para trabajar con otros artistas, salir de gira, descansar…).

Con Nurture, Robinson volvió a dar muestras de su talento como DJ, productor y compositor. ¿El ejemplo? la rola “Get Your Wish”.

Amyl & The Sniffers – “Guided By Angels”

A veces se nos pasa, pero la escena musical australiana está pesada y siempre tiene talentos haciendo cosas interesantes (más allá de Tame Impala). Una de las bandas que la está rompiendo en grande y que sin duda merece más proyección internacional es Amyl & The Sniffers, que se destaparon con el disco Comfort To Me y la rola “Guided By Angels”.

Porcupine Tree – “Harridan”

Una de las grandes -más bien enormes- sorpresas que nos trajo el último tramo del 2021, fue el regreso de Porcupine Tree. Así como lo leen… Steven Wilson y compañía están de vuelta y en noviembre lanzaron la canción “Harridan”, con el anuncio de que pronto escucharemos su nuevo álbum, el primero que lanzan en más de 10 años. OLV.

Foo Fighters – “Holding Poison”

Todo el 2021 fue prácticamente pura celebración para los Foo Fighters. Más de 26 años como banda, su décimos disco, el regreso a los conciertos, proyectos alternos por doquier… vaya que no se guardaron nada. Y bueno, en el Medicine At Midnight que lanzaron en febrero, una de las mejores canciones que pudimos escuchar fue “Holding Poison”.

Arlo Parks – “Hope”

Sin duda, Arlo Parks es una de las caras que lidera a la nueva generación de artistas de la industria musical. La joven compositora y cantante impactó al mundo entero con el disco Collapsed In Sunbeams, una exquisita combinación de soul, R&B, folk y más que le valió ganar el Mercury Prize de este año. Y de entre todos los temazos que hay, ahora rescatamos “Hope”.

CHVRCHES y Robert Smith – “How Not To Drown”

Tres añotes debieron pasar para que CHVRCHES regresara a la escena y la espera valió totalmente la pena. La banda escocesa nos trajo Screen Violence, disco en el que figura la rola “How Not To Drown” que hicieron con el mismísimo Robert Smith. AQUÍ pueden checar nuestra entrevista con Lauren Mayberry, donde nos cuenta cómo fue trabajar con el líder de The Cure.

Self Esteem – “I Do This All The Time”

Este conteo no puede estar completo son Self Esteem, que nos entregó un tremendo material en este 2021 llamado Prioritise Pleasure. Si a ustedes les late el lado más experimental del pop, no dejen pasar este material y si quieren una probadita -en caso de que aún no lo escuchen- entonces échenle oído a “I Do This All The Time”.

The War On Drugs – “I Don’t Live Here Anymore”

También The War On Drugs le entró a los regresos inesperados pero emocionantes de la industria. Ellos lo hicieron con el disco I Don’t Live Here Anymore y la canción que le da nombre al álbum fue la genial carta de presentación con la que nos encaminaron a su lanzamiento. ACÁ nuestra entrevista con ellos.

Måneskin – “I Wanna Be Your Slave”

Por ahí, muchos dirán que el rock está muerto y todo, pero no puede haber idea más equivocada. Lo que quizá no nos esperábamos es que fuera una banda italiana la que lo demostrara. Y es válido decirlo: el 2021 fue totalmente el año de Måneskin, quienes ganaron el concurso de Eurovisión, lanzaron su disco Teatro d’ira, dieron el salto a los Estados Unidos, le abrieron un show a The Rolling Stones y pusieron el glam-rock de moda una vez más.

The Killers – “In Another Life”

Básicamente, todo lo que haga The Killers siempre es garantía de buenas rolas y discos geniales. La banda apenas había sacado un disco en 2020, pero pronto dijeron que ya tenían una producción más lista para este mismo 2021. El Pressure Machine llegó y de entre el excelso tracklist que se cargo, “In Another Life” es sin duda una de las canciones destacadas (que no entendemos por qué no se hizo sencillo).

Kanye West & Andre 3000 – “Life of the Party”

Sí, Kanye West parece no estar lejos de la polémica nunca, pero no podemos negar que cada lanzamiento que hace resulta una bomba. Así sucedió con Donda, que está lleno de colaboraciones interesantes y una de las más llamativas fue “Life of The Party”, con todo y el buen Andre 3000 en el acompañamiento.

Kings Of Convenience – “Rocky Trail”

Los fanáticos de hueso colorado de todo lo que haga Erlend Øye debieron gozar en grande el 2021. Por un lado, The Whitest Boy Alive regresó a los shows en vivo (México incluido en Pa’l Norte y Corona Capital) y Kings Of Convenience lanzaron el disco Peace Or Love, de la que agarramos “Rocky Trail” para nuestro listado. Repetimos: qué año para los fans de Erlend.

Sofía Kourtesis – “La Perla”

El talento sudamericano también entra en esta lista y lo hace de la mano de la peruana Sofía Kourtesis, quien lleva un rato sorprendiendo como una de las artistas emergentes del panorama internacional a tener en el radar. Con su nuevo EP Fresia Magdalena, Sofía volvió a impresionarnos con su talento como productora, que se deja ver en todo su esplendor a través del tema “La Perla”.

Sharon Van Etten y Angel Olsen – “Like I Used To”

Si ustedes son fieles seguidores del indie rock con toques de música country y folk, entonces sabrán que muchos esperábamos el momento en que Sharon Van Etten y Angel Olsen hicieran algo juntas. Ellas dos son dos de las exponentes más icónicas de estos estilos musicales y para este 2021, hicieron realidad el sueño de verlas juntas. “Like I Used To” es todo lo que imaginábamos: emotiva, desgarradora, hipnótica y más.

Shame – “March Day”

Parece que en Reino Unido está renaciendo en grande el post-punk. Ahí tienen a Fontaines D.C., IDLES y a Shame, quienes hicieron del 2021 el escenario para lanzar su segundo disco de estudio. Nos gustaron muchas rolillas geniales, pero son duda “March Day” es una de las imperdibles.

Silvana Estrada – “Marchita”

México también le entra a la lista de las mejores rolitas del 2021 y lo hace con Silvana Estrada como una de de sus exponentes más sobresalientes del momento.Y vaya año que se ha aventado la veracruzana: Tiny Desk, gira por España y pronto, un nuevo álbum. Para ir calando lo que se viene, la compositora nos mostró “Marchita”, una de esas rolas que les vendrá duro si traen el corazón roto.

Noga Erez – “End Of The Road”

Noga Erez dijo “el 2021 es nuestro momento para afianzarnos” y lo hizo. La cantante israelita lanzó su segundo álbum y nos demostró que está lista para romper la industria con todo. Ahí nada más para que vean de que les hablamos, su canción “End Of The Road” es la prueba de que ella no distingue entre el pop, el R&B e incluso el rap. Domina los tres estilos como nadie, de eso estamos seguros.

St. Vincent – “Pay Your Way In Pain”

Ok, ok… nos quedamos con ganas de ver a St. Vincent en el pasado Corona Capital, pero al menos podemos seguir disfrutando de su disco Daddy’s Home. Y es que si ustedes son fanáticos de esa vibra retro setentera, este disco evoca todo eso en lo visual y lo musical. “Pay Your Way In Pain” es el ejemplo de todo el talento que despliega Annie Clark. ACÁ nuestra entrevista con ella.

The Linda Lindas – “Racist, Sexist Boy”

El punk-rock no tiene edad, así se los decimos. Y si quieren pruebas, entonces The Linda Lindas se las darán. Esta banda de jóvenes se hizo viral en este 2021 gracias a la canción “Racist, Sexist Boy” que presentaron en las celebraciones del Mes de la Herencia Asiática en EE.UU. Después de ello, han lanzado más canciones y ya hasta un contrato discográfico con Epitaph Records (el sello de Bad Religion) tienen.

Jungle – “Romeo”

Otro de los proyectos que regresó en este 2021 -y que ya queríamos ver de vuelta- fue Jungle. El dúo británico se destapó en grande con el disco Loving In Stereo y vaya que lo gozamos con esa combinación de música electrónica, funk, indie-rock, rap y más (eso sin olvidar los videos genialmente coreografeados que acostumbran lanzar). “Romeo” es esa rolita que podría resumir la experiencia escuchando el disco.

Damon Albarn – “Royal Morning Blue”

Siempre que salta el nombre de Damon Albarn, inmediatamente hay que ponerse alerta porque ya sea con Gorillaz o como solista, algo interesante va a mostrar. Este año, decidió ‘darle bola’ a su proyecto en solitario con el disco The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows lleno de tracks espectaculares como “Royal Morning Blue”.

Agárrense que Porter podría -y es muy probable- que lance su nuevo disco en el 2022. Pero en lo que llega, la banda ha decidido mostrar algunas canciones para calentar los motores. Y sin duda, “[email protected]” es uno de esos temazos que solamente nos hace elevar la emoción. ¿Listos para lo que se viene?

Lorde – “Solar Power”

Ya se estaba tardando, pero lo hizo. Lorde fue otras de las estrellas de la escena popera que nomás no nada señales de querer lanzar algo… hasta que llegó el 2021 y casi de manera sorpresiva anunció el disco Solar Power. Y de hecho, no tardó mucho en lanzar el álbum, el cuál comenzó a promocionarse con la rola que le da nombre. El disco rompió las redes como no tienen idea.

Tyler, The Creator – “Sweet/I Thought You Wanted To Dance”

Otro rapero que de repente dijo “es de una y sin pensarlo”, fue Tyler, The Creator. El simplemente comenzó a soltar rolas, le puso misterio al asunto con mensajes extraños en redes sociales y no espero prácticamente nada para lanzar su espectacular disco Call Me If You Get Lost, que ya busca el Grammy a Mejor Álbum de Rap.

Difícil escoger una canción, pero les podemos decir que “Sweet/I Though You Wanted To Dance” es una joya de 8 minutos que no puede faltar en los playlists de nadie. Lo más romántico del año.

The Cribs – “Swinging At Shadows”

Apenas el año pasado, The Cribs soltó el disco Night Network (POR ACÁ nuestra entrevista con la banda por ese lanzamiento) y todavía en este 2021, le echaron más ‘carne al asador’. La banda compartió en los meses previos un material con canciones que ‘sobraron’ de las sesiones de su último disco y ahí venía la genial “Swinging At Shadows”.

C. Tangana – “Te Olvidaste”

No podemos negar ni tantito que C. Tangana es uno de los artistas de música urbana más sobresalientes de la movida hispanohablante. Y es válido decir que este 2021 fue su año totalmente pues lanzó El Madrileño, disco sumamente aclamado, además de que entregó uno de los mejores Tiny Desk Concerts que hemos visto en mucho tiempo. Por acá, creemos que “Te Olvidaste” es un temazo que no pueden dejar pasar.

SG Lewis – “Time”

Pudimos haber agregado “Chemicals” de SG Lewis a este listado, pero a pesar de que es una canción poderosa, debemos resaltar que hay otras rolas bien chidas de ese disco titulado Times. El compositor y productor británico nos entregó un discazo y un track genial con “Time”, entre muchos otros.

Alfie Templeman – “Wait, I Lied”

Grábense el nombre de Alfie Templeman porque este chico inglés tiene todo para encabezar los festivales más grandes del mundo. Acá en el Corona Capital 2021, vimos de lo que capaz y eso que tiene apenas 18 años. Pop, funk, cosillas indie geniales…. muchas buenas sensaciones que se resumen a una rola llamada “Wait, I Lied”.

The Wombats – “Everything I Love Is Going To Die”

Este 2021 y como el cuarto sencillo de su próximo disco de estudio Fix Yourself, Not The World, Este 2021 The Wombats estrenó “Everything I Love Is Going To Die”, una canción donde el trío originario de Liverpool nos habla sobre lo fugaz e inestable que es la vida y lo importante que es, justo por esa razón, disfrutar al máximo cada minuto de lo que ocurre en ella y sin pensar mucho en el mañana.

Foals – “Wake Me Up”

Bueno, creo que hablamos por varias personas cuando decimos que la emoción está a tope respecto a Foals. La banda, casi seguro, lanzará un nuevo disco el año venidero y para no romper la linda costumbre de ponernos en mood de espera ansiosa, este año nos trajeron la rola “Wake Me Up” pa’ bailar sin parar. Si así está el adelanto, ya nos podemos ir saboreando el material completo.

Wet Leg – “Chaise Longue”

Tenemos pruebas y cero dudad de que en este 2021, Wet Leg fue por mucho una de las grandes sorpresas de la escena musical emergente a nivel mundial. Y si somos justos, su rola “Chaise Longue” no solo las puso en el mapa; también nos mantiene a la expectativa de lo que escucharemos en su nuevo disco oficialmente programado para salir en abril del 2022. Temazo por donde se le oiga… ya queremos ver qué más nos tienen preparado.

Parquet Courts – “Walking At A Downtown Pace”

Los chicos malos del garage-rock neoyorquino volvieron en este 2021 a las andadas con Sympathy for Life, un disco cargado de energía y bastante fiestero al estilo de los propios Parquet Courts. De entre las magníficas canciones que hallamos en ese material, no cabe duda que “Walking At A Downtown Pace” es una joyita para escuchar sin parar.

Little Simz – “Woman”

La escena del hip-hop en Inglaterra quizá no tenga tantos reflectores como la estadounidense, pero sin duda tiene talento de sobra y mucha proyección. En ese sentido, una de las artistas más renombradas de los últimos años es Little Simz, que en este 2021 lanzó su cuarto disco de estudio.

Con Sometimes I Might Be Introvert, la inglesa-nigeriana le puso sabor al año por medio de canciones de la talla de “Woman”.

Snail Mail – “Valentine”

También el cierre del 2021 nos trajo discazos listos para inundar nuestros oídos y uno de los que no podemos dejar pasar por alto, es Valentine de Snail Mail. El proyecto en solitario de la guitarrista Lindsay Jordan aventó un disco que ha sido aclamado por la crítica y que con canciones como la que le da nombre al material discográfico, lo único que nos queda es disfrutar y sentir cómo se eriza la piel.

Placebo – “Beautiful James”

No es que menospreciemos a los demás artistas que hicieron su regreso en este 2021, pero hay que ser honestos y decir que Placebo fue una de las vueltas más emocionantes del año. La banda lanzará el año que viene su disco Never Let Me Go, del que nos dieron una primera probadita en septiembre con la estupenda “Beautiful James”, que suena sin duda a la etapa dosmilera de la banda.

Silk Sonic – “Leave The Door Open”

¿Qué obtienes si juntas a uno de los raperos más talentosos de los últimos y a una de las estrellas pop más importantes del nuevo milenio? Bueno, ya lo saben: nos referimos a Bruno Mars y Anderson .Paak, la mentes detrás de Silk Sonic, quienes se juntaron para sacar un disco en noviembre, en el cual venía incluida la rola “Leave The Door Open”, de vibra pop retro muy cool.

Kings Of Leon – “Stormy Weather”

Las grandes bandas regresaron y en esa bolsa, vienen incluidos Kings Of Leon. El grupo ya tenía rato sin lanzar disco -2016 para ser precisos- y finalmente vieron en el 2021 la oportunidad de entregar una placa de estudio que anunciaron a finales de 2020, manteniendo mucho misterio y emoción para todos.

Luego, llegó When You See Yourself, que para muchos representó un poco el regreso de la banda a sus inicios sin dejar de meterle cosillas nuevas. Y más o menos así, es como suena “Stormy Weather”.

Inhaler – “Cheer Up Baby”

Otra banda que andábamos esperando hiciera su debut en grande de una vez por todas, era Inhaler. Y bueno, es cierto que ellos ya llevaban rato sonando y girando por el mundo con los diversos sencillos que lanzaron desde 2017 para acá… pero nomás no se nos hacía verlos lanzando un álbum de larga duración.

Finalmente, el 2021 fue el momento ideal para que el cuarteto irlandés por fin lanzara su disco debut It Won’t Always Be Like This. Y ahí, hay un montón de canciones que nos dan cuenta de una banda que pinta para seguir haciendo álbumes interesantes. Aquí, “Cheer Up Baby”.