Lo que necesitas saber: Luego de más de cuatro décadas de carrera, Los Temerarios se van a separar y no faltaron los memes para despedirlos como se merecen.

Este 2023 nos ha traído noticias bastante tristes para los amantes de la música, como las pérdidas de artistas increíbles. Sin embargo, tenemos qué informarles de algo que de plano les va a dar pa’bajo, pues Los Temerarios anunciaron oficialmente su separación y es aquí cuando nos preguntamos… ¿cuándo te veré otra vez, mi vida cuándo?

Nos guste o no, la agrupación integrada por los hermanos Adolfo Ángel y Gustavo Ángel Alba forma parte del ADN musical de nuestro país. Y es que en una fiesta mexicana que se respeta no pueden faltar algunas de sus joyas, como “Ven porque te necesito”, “Ya me voy para siempre”, “Mi vida eres tú”, “Por que te conocí” o “Tu última canción”.

A lo largo de toda su trayectoria, Los Temerarios la rompieron tanto en México como en Estados Unidos y Latinoamérica, llenando cada uno de los lugares donde se presentaban. Sin embargo, nada en esta vida es para siempre, ni siquiera esta bandota originaria de Fresnillo, Zacatecas.

Los Temerarios se van a separar después de 46 años de carrera

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, Los Temerarios confirmaron que luego de más de cuatro décadas de carrera, decidieron despedirse para siempre. Y por supuesto que ante tal noticia, escribieron algunas palabras que seguro a sus fans les llegó directito al cora (y se vale llorar).

“Con el amor que nos ha unido desde que éramos niños, mismo que sentimos por la vocación que hemos tenido el privilegio de ejercer y compartir por más de 46 años, les queremos comunicar que emos tomado la difícil decisión de separarnos musicalmente, cerrando así uno de los ciclos más importantes y gratificantes de nuestras vidas”, declaró la agrupación

Gustavo y Adolfo Ángel dejarán de hacer música y tocar juntos/Foto vía Facebook: Los Temerarios

A pesar de que el final de Los Temerarios es un hecho, la banda confirmó que entre 2023 y 2024 armarán una gira de despedida con fechas por Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, para agradecerle a todos sus fans por tantos años de apoyo, y decirles adiós dándoles una última noche con su música en vivo y a todo color.

“Estamos eternamente agradecidos al público que tan generosamente ha acogido nuestra música en sus corazones y quienes han sido el motor e inspiración de nuestra carrera (…) Todo lo que expresaremos a partir de este momento será a atravesó e nuestra música en los escenarios de nuestros próximos conciertos donde estaremos ofreciendo lo mejor de nosotros”.

Este fue el comunicado con el que Los Temerarios anunciaron su separación/Foto vía Twitter: @los_temerarios

El internet se está despidiendo de la agrupación como hubieran querido

Como era de esperarse ante una noticia de tal magnitud, la separación de Los Temerarios no tardó en llegar a las redes sociales, donde evidentemente, sus fans están que no creen que no los volverán a ver sobre un escenario ni tampoco sacarán más música. Es más, para que chequen cómo está la cosa, muchos comparan el final de este grupazo con el de Oasis… así de fuerte está el asunto.

Por supuesto que el internet de las cosas no tardó en hacer su magia, pues no tardaron en aparecer reacciones muy tristes a la despedida de Los Temerarios. Y si aún no los han visto, acá les dejamos los mejores memes ante uno de los acontecimientos que sin duda, marcarán a la música este 2023 (guiño, guiño).

Amigos, hoy es el día más triste de mi vida, no puedo con este dolor, se separan los Temerarios, POR QUE DIOS MÍO, POR QUE!pic.twitter.com/zA6HXL65Ct — Bo?ter (@iBxtr) August 28, 2023

Yo al enterarme de la separación de Los Temerarios. pic.twitter.com/5DGuMqCg7f — Luis Juárez (@luiz_ej) August 28, 2023

Lunes y despertamos con la triste noticia que los temerarios se separanpic.twitter.com/BBlQ8ioGIt — JIMMY BALLESTEROS (@JNT3D) August 28, 2023

Nuestros papás estarán muy tristes con el final de Los Temerarios/Foto: Captura de pantalla

No nos dolía tanto una separación desde Oasis/Foto: Captura de pantalla

Hasta Homelander se agüitó con la noticia/Foto: Captura de pantalla

¡Los Temerarios no! ?

Sálganse todos de esta red social, quiero estar solo… pic.twitter.com/OTi5bdU8zc — @LuisValLe (@LuisValLe_A) August 28, 2023

Apenas inicia la semana y de repente te llega el putazo de la separación de los Temerarios pic.twitter.com/TgHEbtPtCF — MALVADO DR. TOCINO (@tocinofranelero) August 28, 2023

Ya estamos despidiendo a Los Temerarios como a Gustavo y Adolfo Ángel les hubiera gustado ?? pic.twitter.com/Umgso22HYe — Taquito de Tripa (@TripaTaquito) August 28, 2023

Lunes día nublando y muy pinché triste con la noticia de la separación de los temerarios. ?? pic.twitter.com/UHQKDsuOBI — Elpidio Martinez ? (@Carnizeroksky) August 28, 2023

Muchos seguro están como Pluto con el final de la agrupación/Foto: Captura de pantalla

Todavía no se van, pero algunos ya extrañan a Gustavo y Adolfo Ángel/Foto: Captura de pantalla

Ni los personajes de ‘El Chavo del 8’ quieren que se vayan Los Temerarios/Foto: Captura de pantalla

Se separaron los Temerarios y yo con hambre…salgan todos de tuiter pic.twitter.com/2yIwdOjajf — BERNARDO PEPE ARÉVALO (@pakito00592785) August 28, 2023

Hoy regresan a clases más de 24 millones de estudiantes y docentes de #EducaciónBásica para el ciclo escolar 2023-2024.



También se anuncia la separación de Los Temerarios tras 46 años de carrera musical.?#FelizLunes pic.twitter.com/YcuMPUoZ91 — R a ú l (@Cesman_M) August 28, 2023

Yo burlandome de mi mamá porque Los Temerarios se van a separar cuando ella se burló de mi en 2015 porque One Direction se separó pic.twitter.com/1UDuolxuEm — mae ? (@maelygm) August 28, 2023

Este perrito nos representa/Foto: Captura de pantalla

Seguro muchos le rendirán tributo a Los Temerarios como Plankton/Foto: Captura de pantalla

Y sin duda, los últimos conciertos de la agrupación serán muy emotivos/Foto: Captura de pantalla

