Vivimos en una época donde una nueva generación de artistas nos está demostrando que se puede hacer música muy personal e íntima que conecte con millones de personas, pues muchos aprecian esa honestidad. Y eso también pasa en nuestro país, con músicos muy jóvenes que están entrándole a este corriente, como Manu Beker.

Es probable que el nombre de este artista no les pase ni siquiera por la cabeza, pero estamos hablándoles de un verdadero prodigio que además de su proyecto solista y abrirle a grandes artistas, ha demostrado su talento hasta en el cine. Así que échenle un ojo al perfil que le armamos a Manu Beker, porque seguramente escucharán grandes noticias sobre él en el futuro.

Manu Beker/Foto vía Facebok: Manu Beker

¿Quién es Manu Beker?

Manu Beker es un cantante, compositor y productor mexicano que comenzó a tocar música a los 14 años. Así como muchos otros artistas, tocaba la guitarra en su cuarto para él solito, hasta que empezó a escribir sus propias rolas y a pulir sus habilidades en composición e interpretación.

Cuando tenía 18 años, Manu Beker ya estaba presentando su proyecto de solista en la CDMX con los EP’s, Bad Person y Tell It Like It Is, mientras comenzaba a asistir a cursos universitarios en el prestigioso Berklee College of Music en Boston Massachussets.

Imagínense qué tan cañón está Manu Beker que recibió el premio Lillian Disney, otorgado por el Instituto de las Artes de California, donde estudió música. Por si esto no fuera suficiente, también ha grabado el score para cortos como The Very VERY First Christmas y para campañas con LEGO y otras marcas.

Pero volviendo a su proyecto solista, en 2020, Manu Beker lanzó el sencillo “Something Better”, una melodía pop en inglés con la que debutaba oficialmente. Sin embargo, para 2021 presentó un montón de singles cantados en español con los que poco a poco empezó sonar más fuerte, como “Hoja de té”, “nada que decir”, “Cliché” y “MÍO” –donde colabora con Renee–.

Manu Beker lanzó un montón de sencillos antes de su EP debut

Aunque el 3 de diciembre de 2021, Manu Beker dio uno de los pasos más importantes de su carrera, estrenando su EP debut, Se Jodió, que contó con la producción de Yoshi (quien ha trabajado con proyectos como Jesse Baez y AQUIHAYAQUIHAY, y ha sido nominado al Grammy en tres ocasiones).

Sin embargo, la creatividad musical de Manu Beker no para, es por eso que para 2022, no dejó de componer y sacar rolas muy variadas durante todo ese año, como “Paul”, “Todo ha cambiao'” junto a Sobrino, “Idiota” y “Alejémonos” en colaboración con Lil Yan. Y claro, además de estas canciones, también se presentó en algunas de las ciudades más importantes de México, dando shows llenos de público escuchando su proyecto en vivo.

En 2022, el video de “Cliché” de Manu Beker se llevó un premio de la Academia de Grabación (la misma de los Grammy) durante una masterclass de Hanah Lux Davis, quien ha trabajado para artistas como Ariana Grande, Charli XCX y Doja Cat. En el minuto 48:53 del siguiente video pueden ver ese gran momento.

El 2023 será un gran año para Manu Beker

Aunque sin duda, el 2023 ha sido uno de los mejores años en toda la carrera de Manu Beker. Y no lo decimos a la ligera, pues además de estrenar la rola “El Principal” (en donde colabora con la banda japonesa de punk, ni-hao!!!, que ganaron fama por abrir algunos shows de Rosalía en el tour de Motomami), el músico mexicano también ha sido telonero de artistas como Lauren Jauregui y Elsa y Elmar.

Por si esto no fuera suficiente, Manu Beker también formó parte del lineup de Tecate Pa’l Norte 2023, donde compartió cartel con Billie Eilish, The 1975, The Killers y muchos más. Así que como verán, lo más probable es que este año siga lanzando un montón de música para terminar de consolidarse como una de las propuestas jóvenes más rifadas de nuestro país.

¿Qué es lo que hace especial a Manu Beker?

Estamos frente una generación de artistas mexicanos muy interesante. Pues además de que no tienen miedo de hablar sobre las cosas que les pasan en el día a día (no importa si son muy banales o profundas), tampoco les da cosa experimentar con la música y pasar de un género a otro en cuestión de rolas. Y claro que Manu Beker está en esa lista de compositores versátiles y rifados.

Aunque su propuesta musical se basa en el pop, Manu Beker logra armar una combinación muy cool de ritmos y sonidos, con géneros como el trap y el R&B, a los que les agrega toques alternativos gracias a su enorme conocimiento y experiencia en la producción musical. Eso hace que su proyecto llegue a más oídos en lugar de encasillarse en un solo público.

Y como ya lo mencionábamos antes, Manu Beker también forma parte de esta generación que tiene letras con las que es muy fácil identificarse, pues narra situaciones o momentos por los que muchos hemos pasado. Así que ya lo saben, si quieren escuchar a un artista mexicano sincero y con mucho talento, tienen qué escucharlo, de verdad que no se van a arrepentir.