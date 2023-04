Estos fueron los 10 mejores actos que vimos en el Tecate Pal' Norte 2023

Se armó la carnita asada y se disfrutó. Del 31 de marzo al 2 de abril, miles de personas vivimos la edición 2023 (la primera con duración de tres días) de Tecate Pal’ Norte, festival regio que este año nos regaló shows de artistas nacionales e internacionales que la rompieron sobre el escenario.

A través de varios escenarios distribuidos en el Parque Fundidora, decenas de artistas nos brindaron espectáculos buenísimos que nos hicieron sentir que valieron la pena las horas de caminada en el calorón que este fin de semana se sintió en el Tecate Pal’ Norte 2023.

Imagen ilustrativa. Foto: Facebook oficial del Tecate Pa’l Norte.

Estos fueron los 10 mejores actos que vimos en Tecate Pal’ Norte 2023

Y aunque todos los artistas lo hicieron increíble, debemos decir que algunos de los que se presentaron en el Tecate Pal’ Norte se llevaron menciones especiales por el nivel de show y producción que los llevaron a ser elogiados por casi todos los asistentes.

Ya más recuperados de tres días de festival y con la percepción de la realidad ya no tan alterada, acá hacemos un recuento de los 10 artistas que vimos en el Tecate Pal’ Norte 2023 y se llevaron todas las palmas en esta edición del festival:

La gente se la pasó de variedad en el Tecate Pal’ Norte 2023. Foto: Stephania Carmona.

10.- Fred Again

Fred Again llegó lleno de energía a Pal Norte en su segunda fecha en el país y fue toda una fiesta. Su show fue de cero a cien gracias a los beats de “Danielle” y “Jungle”, aunque el show tuvo que parar por problemas de audio en el escenario Club Social KIA.

Luego de varios minutos de espera, el músico británico regresó al escenario para volver a encender al público. Aunque le costó un par de rolas, finalmente logró que la gente coreara su nombre y bailara al ritmo de rolas como “Turn on the Lights Again”, “Rumble” y “Marea”, que sin duda fue la canción que más se bailó.

9.- Twenty One Pilots

Acompañados de sus icónicas máscaras, Tyler y Josh abrieron su show con “Guns for hands” siguieron con canciones como “Mulberry street” , “Lane boy” “Shy away” y “Jumpsuit” que comenzaron con la noche muy especial que vivieron los fans de Twenty One Pilots.

El dúo se rifó durísimo como el acto que llegó para llenar el vacío que dejó Blink-182, pues en sus 55 minutos de show nos regalaron un cover a la banda de Tom DeLonge, covers muy mexicanos (como el de “Payaso de Rodeo”) y un show que muchos difícilmente olvidaremos.

Twenty One Pilots. Foto: Stephania Carmona

8.- Julieta Venegas

El escenario Tecate Original se llenó para ver la presentación de Julieta Venegas en Tecate Pa’l Norte 2023, la cual (sin temor a equivocarnos), fue una de las más rifadas del primer día del festival. Y es que bastaba ver la cantidad de gente que reunió la cantante.

“Que alegría estar acá, siempre es increíble estar en el fiestón que se arma en Pa’l Norte”, dijo Julieta en su show donde escuchamos un paso por su discografía a través de rolas como “Dime la verdad”, “Mismo amor”, “Bien o mal”, “En tu orilla” y “Lento”.

Julieta Venegas tocó varios de sus éxitos en el Tecate Pal’ Norte 2023. Foto: Stephania Carmona

Sin duda, uno de los momentos más rifados de la presentación de Julieta Venegas en Tecate Pa’l Norte 2023 fue cuando cantó “Caminar sola”, pues mandó un mensaje importante para concientizarnos sobre la violencia que sufren las mujeres en México.

“Algo está cambiando”, “Eres para mí”, “Andar conmigo”, “Tu historia”, “Me voy”, “El presente” y “Limón y sal” fueron los clásicos con los que Julieta cerró su show, que dejó al público muy contento por haber escuchado estos rolones en el Tecate Pal’ Norte 2023.

7.- Dayglow

El regreso de Sloan Struble a Monterrey fue simplemente mágico, pues el cantante estadounidense vino a Tecate Pal’ Norte para comprobar que ya es un artista consolidado y con la capacidad de llena escenarios importantes de festivales grandes.

Con un breve setlist y dando un repaso por varios éxitos como “Close to You”, “Medicine”, “Can I Call You Tonight?” y hasta covers a clásicos como “Funky Town” y más, Dayglow se ganó un lugar entre los mejores actos del Tecate Pal’ Norte 2023.

Dayglow casi llora con su show en el festival regio. Foto: Stephania Carmona

De hecho nosotros lo vivimos muy cerca del artista, pues nos subimos al escenario Tecate Light para ver a cientos de personas corear y echar el bailazo en el show de Dayglow que emocionó mucho a Sloan, pues se despidió de los fans casi al borde del llanto.

Los mejores actos de Tecate Pal’ Norte fueron de todos los géneros musicales

6.- Wisin y Yandel

Probablemente varios no estén listos para esta conversación, pero el no decirlo sería injusto. Y es que aunque a muchos no les agrade la idea, Wisin y Yandel fueron uno de los mejores actos que vio esta edición del Tecate Pal’ Norte.

El dúo originario de Puerto Rico visitó el festival como parte de su gira de despedida y miles fueron a verlos para escuchar “reggaetón del viejito” y pasarla bien en su show, el cual fue de los más prendidos de este festivalazo regio.

Wisin y Yandel fueron de los artistas que más gente reunieron. Foto: Tecate Pal Norte

5.- Billie Elish

Después de todo el rollo de la inundación en la CDMX, Billie Eilish llegó al Tecate Pa’l Norte para cerrar el primer día del festival y lo hizo con toda la energía que le caracteriza. Algo que quizá nos dejó qué pensar cuando la artista nomas’ no pudo prender al público.

Pero que conste que eso fue más cosa de la gente que de Billie, pues en su primera visita a México, Eilish se rifó un setlist donde sonaron desde “Bury a Friend”, “I Didn’t Change My Number” y “NDA”, hasta “My strange adicction” y “Bad Guy”.

4.- Trueno

El ‘Bien o Mal World Tour’ de Trueno llegó al Tecate Pal’ Norte a demostrarnos que el freestyler argentino, cuyo nombre es Mateo Palacios Corazzina, es todo un ídolo en nuestro país. Un logro bastante aplaudible para el joven que apenas tiene 21 años.

El escenario donde se presentó Mateo fue de los más pequeños, pero estuvo a reventar. Pero eso no fue todo, sino que Trueno también fue de los pocos artistas que conectaron muchísimo con el público en el festival, pues los hizo saltar y derrochar energía como pocos.

Trueno. Foto: Stephania Carmona

Los mejores actos de

3.- L’Impératrice

Desde París llegó L’Imperátrice para armar un bailongo en Tecate Pa’l Norte 2023. Y es que este grupazo convirtió el escenario Tecate Original en una enorme pista de baile donde muchos no paramos de bailar al ritmo de las rolas de Flore Benguigui y compañía.

“Off to the Side”, “Peur des filles”, “Voodoo?”, “Anomalie blue”, “Vanille fraise” y “Agitations Tropicales” fueron algunas de las rolas que L’Impératrice se echó en Tecate Pa’l Norte 2023, donde nos ritmo de su contagioso funk/disco que nos dejó un increíble sabor de boca.

Flore Benguigui. Foto: Stephania Carmona

2.- Allison

Wow con lo que provocaron los chicos de Allison en el Tecate Pal’ Norte 2023. A pesar de que fueron de los actos que abrieron las actividades del viernes 31 de marzo en el festival, Erick y su séquito se encargaron de armar un verdadero momentazo en el festival.

Al ritmo de rolas que nos recordaron nuestros días de juventud, como “Frágil”, “Me cambió”, “Baby Please” y “Aquí”, con las que la banda originaria de la CDMX incluso animó a varias personas a armar el moshpit en el escenario principal de Tecate Pal’ Norte.

Allison armó una verdadera pachanga en el Tecate Pal’ Norte 2023. Foto: Stephania Carmona

1.- The Killers

La gente dice que The Killers es de esas bandas que ya casi viven en México y sí, pero nos queda claro que es porque la agrupación de Las Vegas nunca decepciona y su participación en Tecate Pal’ Norte no fue para nada la excepción.

Brandon Flowers y compañía fueron uno de los actos estelares del Tecate Pal’ Norte 2023 y brindaron su último show en México con una noche donde tocaron como si fuera su último concierto en la tierra (dicho por el mismo vocalista de The Killers).

Brandon Flowers de The Killers. Foto: Stephania Carmona.

La agrupación comenzó la noche potente (a excepción de los problemas de audio que vivieron al principio de su show), pues se aventaron grandes éxitos como “Mr. Brightside”, “Spaceman”, “Smile Like You Mean It”, “A Dustland Fairytale” y otras más.

Con un set de unas 17 rolas y un Brandon Flowers que interactuó como nadie en su show de Monterrey, The Killers fueron sin duda alguna uno de los mejores actos en la edición 2023 de Tecate Pal’ Norte.

Brandon Flowers. Foto: Stephania Carmona